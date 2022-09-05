Với tất cả các chất dinh dưỡng có trong chuối, không có gì lạ khi loại quả màu vàng này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của bạn.

Chuối là một loại trái cây rất phổ biếnchứa nhiều vitamin, khoáng chất và các phenol có lợi khác. Một quả chuối vừa có:

Chuối có thể giúp thúc đẩy nhu động ruột thường xuyên. Chuối chứa 3 g chất xơ, trong đó khoảng một nửa là chất xơ không hòa tan (1,2 g). Chất xơ không hòa tan hỗ trợ làm mềm phân, cũng như giữ các chất cặn bã đưa ra ngoài cơ thể.

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Một số nghiên cứu đã chứng minh rằng chuối xanh hỗ trợ phục hồi sau tiêu chảy. Một nghiên cứu khác cho thấy ăn chuối hàng ngày có thể cải thiện các triệu chứng đầy hơi và thường được dung nạp tốt.

Chuối chưa chín chứa 100–250 mg tannin và nhiều tinh bột kháng amylase. Do đó, việc tiêu thụ quá nhiều chuối chưa chín có thể dẫn đến táo bón.

2. Giúp kiểm soát lượng đường trong máu

Chuối chứa tinh bột kháng, thường được lên men trong ruột già và hoạt động giống như chất xơ.

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Tinh bột kháng đã được chứng minh là làm giảm lượng đường trong máu, trì hoãn quá trình làm rỗng dạ dày và cải thiện độ nhạy insulin. Theo những cách này, chuối, đặc biệt là chuối xanh, có thể giúp kiểm soát bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, cần phải nghiên cứu thêm.

3. Đóng vai trò như một nguồn năng lượng tự nhiên

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Chuối chứa carbohydrate phức tạp và đơn giản, cung cấp cả năng lượng ngắn hạn và dài hạn. Chuối được tìm thấy để tăng khả năng chống oxy hóa và giảm stress oxy hóa ở các vận động viên.

4. Bảo vệ khỏi loét dạ dày

Chuối có thể bảo vệ dạ dày bằng cách hỗ trợ sản xuất lớp niêm mạc bảo vệ dạ dày, có vai trò như một lớp chống lại axit dạ dày.

Trái cây cũng chứa các hợp chất được gọi là chất ức chế protease, có thể tiêu diệt vi khuẩn trong dạ dày, bao gồm cả vi khuẩn gây loét. Tuy nhiên, cần nghiên cứu thêm để hiểu cách sử dụng và liều lượng thích hợp.

5. Lợi ích với bệnh celiac / bệnh rối loạn tiêu hóa

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Bệnh Celiac là một rối loạn qua trung gian miễn dịch được đánh dấu bởi sự không dung nạp hoàn toàn với gluten.

Các nghiên cứu phát hiện ra rằng mì ống làm bằng bột chuối xanh có thể có lợi do đặc tính giàu chất dinh dưỡng của chuối. Vì vậy, bột chuối có thể được sử dụng thay thế trong các món ăn khác nhau để mở rộng sự lựa chọn thực phẩm cho những người bị bệnh celiac.

6. Giúp tim khỏe mạnh

Chuối là nguồn cung cấp kali dồi dào, một loại khoáng chất giúp giảm nguy cơ đột quỵ và các bệnh tim mạch khác.

Kali giúp tim duy trì nhịp đập đều đặn, duy trì huyết áp và hoạt động như một chất điện giải để điều hòa nước trong cơ thể.

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Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo lượng kali nạp vào cơ thể là 3.510 mg / ngày để giảm huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Một quả chuối vừa chứa 422 mg kali.

Tiêu thụ và bảo quản chuối

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Chuối có thể được ăn cả chín và sống. Chúng có thể được xay nhuyễn hoặc pha trộn. Để bảo quản chúng để sử dụng sau này, chuối có thể được bóc vỏ, cắt nhỏ, sau đó đông lạnh, khử nước hoặc sấy khô.

Nên treo chuối để thời gian bảo quản được lâu hơn. Treo chuối lên móc để chuối tiếp xúc với lượng oxy đồng đều và phù hợp, cho phép chúng chín dần và đều mà không cần áp lực.

Để làm chậm quá trình chín, hãy bảo quản chuối cách xa các loại hoa quả khác thải ra khí ethylene làm tăng tốc độ chín.

Sử dụng vỏ chuối làm trắng răng

Vỏ chuối cũng rất giàu kali và các khoáng chất khác. Chúng có thể giúp giữ cho răng khỏe mạnh, trắng sáng và tăng cường sức khỏe làn da.

Theo Emedihealth