Là loại trái cây bán đầy ở chợ Việt nhưng không ngờ chuối lại có công dụng tuyệt vời cho nhiều vấn đề sức khỏe, điển hình là bệnh tiểu đường

Dinh dưỡng 05/09/2022 09:45

Chuối được trồng phổ biến trên khắp thế giới. Quả chuối có hình dáng cong. Chúng có phần thịt chắc, màu kem được bao bọc trong một lớp vỏ dày. Chúng mọc thành từng cụm lớn từ 50 đến 150 quả, với 10 đến 25 quả chuối riêng lẻ được tìm thấy trong các nải. Chuối có thể có vỏ màu đỏ, tím, nâu, vàng hoặc xanh lá cây, trong đó chuối vàng là phổ biến nhất. Trái cây này là một nguồn cung cấp chất dinh dưỡng có thể có lợi cho nhiều tình trạng sức khỏe.

Là loại trái cây bán đầy ở chợ Việt nhưng không ngờ chuối lại có công dụng tuyệt vời cho nhiều vấn đề sức khỏe, điển hình là bệnh tiểu đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hàm lượng dinh dưỡng của chuối

Chuối là một loại trái cây rất phổ biếnchứa nhiều vitamin, khoáng chất và các phenol có lợi khác. Một quả chuối vừa có:

  • 105 calo
  • 1 g protein
  • 0 chất béo
  • 27 g carbohydrate, trong đó 3 g chất xơ
  • 422 mg kali, hoặc 12% nhu cầu hàng ngày của bạn
  • 26 mg phốt pho, hoặc 3% nhu cầu hàng ngày của bạn
  • 10 mg vitamin C, hoặc 6% nhu cầu hàng ngày của bạn
  • 24 mcg folate, hoặc 6% nhu cầu hàng ngày của bạn 

Lợi ích sức khỏe của chuối

Với tất cả các chất dinh dưỡng có trong chuối, không có gì lạ khi loại quả màu vàng này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của bạn.

1. Giữ cho nhu động ruột thường xuyên

Chuối có thể giúp thúc đẩy nhu động ruột thường xuyên. Chuối chứa 3 g chất xơ, trong đó khoảng một nửa là chất xơ không hòa tan (1,2 g). Chất xơ không hòa tan hỗ trợ làm mềm phân, cũng như giữ các chất cặn bã đưa ra ngoài cơ thể. 

Là loại trái cây bán đầy ở chợ Việt nhưng không ngờ chuối lại có công dụng tuyệt vời cho nhiều vấn đề sức khỏe, điển hình là bệnh tiểu đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một số nghiên cứu đã chứng minh rằng chuối xanh hỗ trợ phục hồi sau tiêu chảy. Một nghiên cứu khác cho thấy ăn chuối hàng ngày có thể cải thiện các triệu chứng đầy hơi và thường được dung nạp tốt. 

Chuối chưa chín chứa 100–250 mg tannin và nhiều tinh bột kháng amylase. Do đó, việc tiêu thụ quá nhiều chuối chưa chín có thể dẫn đến táo bón. 

2. Giúp kiểm soát lượng đường trong máu

Chuối chứa tinh bột kháng, thường được lên men trong ruột già và hoạt động giống như chất xơ.

Là loại trái cây bán đầy ở chợ Việt nhưng không ngờ chuối lại có công dụng tuyệt vời cho nhiều vấn đề sức khỏe, điển hình là bệnh tiểu đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tinh bột kháng đã được chứng minh là làm giảm lượng đường trong máu, trì hoãn quá trình làm rỗng dạ dày và cải thiện độ nhạy insulin. Theo những cách này, chuối, đặc biệt là chuối xanh, có thể giúp kiểm soát bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, cần phải nghiên cứu thêm.

3. Đóng vai trò như một nguồn năng lượng tự nhiên

Là loại trái cây bán đầy ở chợ Việt nhưng không ngờ chuối lại có công dụng tuyệt vời cho nhiều vấn đề sức khỏe, điển hình là bệnh tiểu đường - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Chuối chứa carbohydrate phức tạp và đơn giản, cung cấp cả năng lượng ngắn hạn và dài hạn. Chuối được tìm thấy để tăng khả năng chống oxy hóa và giảm stress oxy hóa ở các vận động viên. 

4. Bảo vệ khỏi loét dạ dày

Chuối có thể bảo vệ dạ dày bằng cách hỗ trợ sản xuất lớp niêm mạc bảo vệ dạ dày, có vai trò như một lớp chống lại axit dạ dày.

Trái cây cũng chứa các hợp chất được gọi là chất ức chế protease, có thể tiêu diệt vi khuẩn trong dạ dày, bao gồm cả vi khuẩn gây loét. Tuy nhiên, cần nghiên cứu thêm để hiểu cách sử dụng và liều lượng thích hợp.

5. Lợi ích với bệnh celiac / bệnh rối loạn tiêu hóa

Là loại trái cây bán đầy ở chợ Việt nhưng không ngờ chuối lại có công dụng tuyệt vời cho nhiều vấn đề sức khỏe, điển hình là bệnh tiểu đường - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Bệnh Celiac là một rối loạn qua trung gian miễn dịch được đánh dấu bởi sự không dung nạp hoàn toàn với gluten.

Các nghiên cứu phát hiện ra rằng mì ống làm bằng bột chuối xanh có thể có lợi do đặc tính giàu chất dinh dưỡng của chuối. Vì vậy, bột chuối có thể được sử dụng thay thế trong các món ăn khác nhau để mở rộng sự lựa chọn thực phẩm cho những người bị bệnh celiac.

6. Giúp tim khỏe mạnh

Chuối là nguồn cung cấp kali dồi dào, một loại khoáng chất giúp giảm nguy cơ đột quỵ và các bệnh tim mạch khác.

Kali giúp tim duy trì nhịp đập đều đặn, duy trì huyết áp và hoạt động như một chất điện giải để điều hòa nước trong cơ thể.

Là loại trái cây bán đầy ở chợ Việt nhưng không ngờ chuối lại có công dụng tuyệt vời cho nhiều vấn đề sức khỏe, điển hình là bệnh tiểu đường - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo lượng kali nạp vào cơ thể là 3.510 mg / ngày để giảm huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Một quả chuối vừa chứa 422 mg kali.

Tiêu thụ và bảo quản chuối

Là loại trái cây bán đầy ở chợ Việt nhưng không ngờ chuối lại có công dụng tuyệt vời cho nhiều vấn đề sức khỏe, điển hình là bệnh tiểu đường - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Chuối có thể được ăn cả chín và sống. Chúng có thể được xay nhuyễn hoặc pha trộn. Để bảo quản chúng để sử dụng sau này, chuối có thể được bóc vỏ, cắt nhỏ, sau đó đông lạnh, khử nước hoặc sấy khô.

Nên treo chuối để thời gian bảo quản được lâu hơn. Treo chuối lên móc để chuối tiếp xúc với lượng oxy đồng đều và phù hợp, cho phép chúng chín dần và đều mà không cần áp lực.

Để làm chậm quá trình chín, hãy bảo quản chuối cách xa các loại hoa quả khác thải ra khí ethylene làm tăng tốc độ chín.

Sử dụng vỏ chuối làm trắng răng

Vỏ chuối cũng rất giàu kali và các khoáng chất khác. Chúng có thể giúp giữ cho răng khỏe mạnh, trắng sáng và tăng cường sức khỏe làn da.

Theo Emedihealth

Cách làm bò xào ớt chuông, giòn ngon, cay cay, rất bắt vị tại nhà!

Cách làm bò xào ớt chuông, giòn ngon, cay cay, rất bắt vị tại nhà!

Bò xào ớt chuông giòn ngọt, hấp dẫn từ màu sắc cho tới hương vị, đảm bảo thực khách nào thưởng thức cũng sẽ thích mê hết nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   Lợi ích của việc ăn chuối trái cây bổ dưỡng trái cây cho người tiểu đường

TIN MỚI NHẤT

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 39 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe