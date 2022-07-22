Thức ăn nhanh nhiều dầu mỡ hoặc đồ chiên xào chứa nhiều đạm, nhiều dầu,... làm gia tăng lượng muối đưa vào cơ thể. Các loại thực phẩm này khiến thận quá tải, làm tình trạng bệnh sỏi thận tiến triển xấu hơn. Đồng thời, thường xuyên tiêu thụ đồ ăn nhiều dầu mỡ cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh béo phì, tiểu đường tuýp 2,... Vì vậy, bệnh nhân sỏi thận nên ưu tiên chế biến thức ăn theo dạng hấp, luộc,... vừa tốt cho sức khỏe vừa giảm gánh nặng cho thận.

Bạn có thể bổ sung các loại vitamin này qua các thực phẩm thường ngày, ví dụ như vitamin D sẽ có nhiều trong lòng đỏ trứng gà, cá biển, sữa,… Vitamin A thì lại có nhiều trong các loại rau củ như khoai lang, diếp cá, cà rốt,… Đồng thời trong các loại hạt, trái cây, cám và gạo nguyên cám thì cũng rất giàu vitamin B6. Dựa vào đó có thể thay đổi thực đơn hàng ngày để làm phong phú thêm bữa ăn cho bệnh nhân.

Đây là các loại vitamin có lợi cho người bị sỏi thận , chẳng hạn như vitamin D sẽ giúp cho việc hấp thụ và chuyển hóa canxi tốt hơn, vitamin B6 có thể làm giảm khả năng hình thành oxalat, còn vitamin A sẽ có tác dụng điều hòa hệ thống bài tiết nước tiểu, hạn chế sự hình thành sỏi thận.

Thực phẩm chứa nhiều chất xơ

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Chất xơ có lợi cho hệ tiêu hóa, đặc biệt là hệ bài tiết. Vì vậy, bổ sung lượng chất xơ đầy đủ sẽ giúp cơ thể hạn chế sự phát triển sỏi. Người bệnh sỏi thận nên ăn một số loại thực phẩm chứa nhiều chất xơ như rau cần tây, bắp cải, bông cải xanh, khoai lang…

Bổ sung canxi

Nhiều người vẫn cho rằng bản chất của sỏi là canxi vậy nên cần kiêng hoàn toàn canxi trong khẩu phần ăn hàng ngày để tránh nguy cơ sỏi phát triển. Trên thực tế, quá trình hình thành sỏi không hẳn là do canxi mà còn từ rất nhiều yếu tố khác tạo thành. Có nhiều người không ăn các thực phẩm chứa canxi nhưng vẫn bị sỏi bình thường. Ngược lại có những người ăn nhiều tôm, cua, sữa… nhưng lại không bị mắc bệnh.

Thực chất, việc sử dụng các thực phẩm chứa canxi với hàm lượng đúng quy định còn có thể giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi. Người bệnh không nên kiêng hoàn toàn canxi vì sẽ gây mất cân bằng trong cơ thể, có thể dẫn đến loãng xương và khiến cơ thể hấp thụ nhiều oxalat hơn, gia tăng khả năng tạo sỏi thận.

Một số loại thực phẩm bổ sung canxi như sữa, sữa chua, phô mai, trứng, các loại hải sản có vỏ,.. mà người bệnh sỏi có thể thêm vào thực đơn mỗi ngày.