Nước mía - thức uống ngon, rẻ và lợi ích kinh ngạc không tưởng

Mía tốt cho làn da của bạn và cũng làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể. Nó là một chất chống oxy hóa rất giàu flavonoid và các hợp chất phenolic. Tất cả những chất này có thể giúp bạn duy trì làn da khỏe mạnh. Nó cũng mang lại một làn da sáng tự nhiên vì nó đảm bảo phần còn lại của cơ thể bạn cũng khỏe mạnh. Nó cũng giữ ẩm cho da và giúp bạn giữ cho nó mềm mại bằng cách đảm bảo bạn không bị mất nước.

Nước mía có thể giúp bạn giảm nhẹ các bệnh liên quan đến gan như vàng da một cách tự nhiên. Bệnh vàng da là do gan hoạt động không tốt cũng như các ống mật bị tắc. Mía giúp bạn duy trì nồng độ glucose trong cơ thể và giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn. Ngoài ra, nước mía có tính kiềm tự nhiên giúp duy trì độ cân bằng điện giải trong cơ thể, từ đó ngừa trường hợp gan bị quá tải.

Nước mía có thể giúp bạn tiếp thêm năng lượng trong thời gian ngắn và tránh mất nước trong những ngày nắng nóng. Các loại đường đơn trong món nước này cũng được cơ thể hấp thụ dễ dàng. Điều này có nghĩa là nước mía có thể giúp bạn tăng lượng đường trong cơ thể một cách tự nhiên.

Ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư

Ảnh minh họa: Internet

Mía chứa flavones được cho là ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư. Một số nghiên cứu cho rằng nước mía thậm chí có thể hạn chế sự lây lan của ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt.

Giảm cholesterol xấu và giảm cân

Thực phẩm có chứa chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa và cholesterol có thể làm tăng mức cholesterol. Một lượng lớn cholesterol xấu gây ra béo phì hoặc tăng cân không lành mạnh và cũng có thể làm giảm cholesterol tốt (HDL) trong cơ thể. Nước mía không chứa cholesterol và thậm chí có thể chống lại cholesterol xấu có trong máu. Điều này có thể khiến bạn giảm cân dễ dàng.

Ngăn ngừa sỏi thận

Nước mía dưỡng ẩm cơ thể rất tốt, nó là một phương thuốc nhằm ngăn chặn và loại bỏ sỏi thận. Đây là những bệnh thường hình thành do mất nước. Uống nước mía liên tục có thể ngăn ngừa việc này. Hơn nữa, nước mía là một trong những thức uống tốt nhất để loại bỏ sỏi thận.

Giải độc gan

Hàm lượng các chất chống ô-xy hóa trong nước mía giúp đánh bại các bệnh viêm nhiễm và tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch.

Ảnh minh họa: Internet

Chúng còn bảo vệ gan khỏi bị viêm và góp phần kiểm soát mức sắc tố da cam. Hỗ trợ tiêu hóa: Sự hiện diện của kali trong nước mía giúp hệ tiêu hóa luôn hoạt động tốt, ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm ở dạ dày và được xem như một loại thuốc chữa trị táo bón hiệu nghiệm. Nước mía có thể phòng ngừa sâu răng và hạn chế hôi miệng.

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn