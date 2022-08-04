Kết hợp yến mạch với 2 loại trái cây này không chỉ biến bữa sáng của bạn thêm chất lượng mà còn là bài thuốc kỳ diệu đánh bay mỡ thừa

Dinh dưỡng 04/08/2022 18:12

Ai nói rằng bột yến mạch chỉ nấu được những món nhàm chán? Với một chút sáng tạo, bạn có thể thưởng thức một bữa sáng ngon lành và đầy bổ dưỡng cùng loại thực phẩm hấp dẫn này. 

Kết hợp yến mạch với 2 loại trái cây này không chỉ biến bữa sáng của bạn thêm chất lượng mà còn là bài thuốc kỳ diệu đánh bay mỡ thừa - Ảnh 1

Công thức yến mạch dâu tây và chuối này sẽ cung cấp cho bạn năng lượng cần thiết để kéo dài đến bữa trưa.

Yến mạch kết hợp dâu tây và chuối (thời gian chuẩn bị 5 phút)

Bữa sáng đơn giản, dễ chuẩn bị này (chỉ mất năm phút để chuẩn bị) có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, mang lại cho bạn năng lượng cần thiết để kéo dài đến giờ ăn trưa!

Kết hợp yến mạch với 2 loại trái cây này không chỉ biến bữa sáng của bạn thêm chất lượng mà còn là bài thuốc kỳ diệu đánh bay mỡ thừa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

"Dâu tây và chuối cùng thuộc nhóm thực phẩm giàu chất xơ không hòa tan và hòa tan", Edward Chan, Chuyên gia dinh dưỡng cao cấp từ Bệnh viện Cộng đồng SingHealth (SCH), Singapore chia sẻ.

Mặt khác, bột yến mạch chứa hầu hết là chất xơ hòa tan. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ bột yến mạch với số lượng thích hợp sẽ giúp giảm mức cholesterol của bạn. Bạn cũng có thể thay thế dâu tây bằng các loại quả mọng khác như việt quất hoặc mâm xôi và bột yến mạch với quinoa hoặc lúa mạch!

Thành phần và các bước chuẩn bị

Thành phần (cho 1 phần ăn)

1/3 chén yến mạch 

1 cốc sữa ít béo

1 thìa hạt chia

1 quả chuối (cắt đôi)

5 quả dâu tây

1/2 thìa bột quế (nếu thích)

Kết hợp yến mạch với 2 loại trái cây này không chỉ biến bữa sáng của bạn thêm chất lượng mà còn là bài thuốc kỳ diệu đánh bay mỡ thừa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các bước 

1. Cho sữa, yến mạch, chuối nghiền (nửa quả), dâu tây cắt nhỏ (3 quả) và hạt chia vào nồi vừa và đun sôi.

2. Hạ lửa xuống thấp hoặc trung bình và liên tục khuấy trong khoảng 3 phút cho đến khi yến mạch đặc lại và đạt độ sệt mong muốn.

3. Đổ hỗn hợp vào một cái bát và đặt lên trên cùng với chuối cắt lát (nửa quả còn lại) và dâu tây cắt nhỏ (2 quả).

4. Rắc quế nếu muốn và thưởng thức khi còn ấm.

5. Ngoài ra, bạn có thể trộn tất cả các thành phần cơ bản với nhau và hâm nóng trong lò vi sóng trong 2 phút. 

Sức mạnh của một bữa sáng cân bằng tốt

Kết hợp yến mạch với 2 loại trái cây này không chỉ biến bữa sáng của bạn thêm chất lượng mà còn là bài thuốc kỳ diệu đánh bay mỡ thừa - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Một bữa sáng cân bằng có thể cung cấp cho bạn nhiều năng lượng hơn trong cả ngày, cải thiện khả năng tập trung, quản lý cân nặng tốt hơn và cũng có những lợi ích sức khỏe nhất định đối với bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh tim.

Theo Healthxchange

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