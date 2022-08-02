Bỏ túi 6 bí kíp giúp bà nội trợ thái hành tây không còn bị cay mắt

Để không còn cay mắt khi cắt hành tây, chị em thử kham khảo các mẹo này nhé.

Dùng giấm

Khi chuẩn bị thái hành tây, bạn phun lên thớt hỗn hợp giấm với tỉ lệ 50/50. Bởi giấm có khả năng làm dừng phản ứng của lưu huỳnh. Nếu hỗn hợp trên vẫn chưa hiệu quả thì hãy thử chỉ sử dụng giấm để phun lên thớt. Tuy nhiên, với cách chỉ sử dụng giấm thì có thể sẽ làm ảnh hưởng đến hương vị của hành tây khi nấu chín.

Ảnh minh họa: Internet

Ngậm bánh mỳ

Theo nguyên tắc là khi bạn làm điều gì đó khiến mình buộc phải thở bằng miệng thì phần mũi và mắt sẽ ít bị kích thích hơn vì vậy sẽ ít chảy nước mắt hơn. Đó là lý do bạn nên ngậm một lát bánh mỳ (hoặc bất kỳ thực phẩm nào khác), nhai kẹo cao su… khi thái để đỡ bị cay mắt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Để hành tây vào tủ lạnh

Để cắt hành không bị cay mắt bạn rửa sạch hành để ráo nước rồi bỏ vào ngăn đá của tủ lạnh khoảng 10 phút nếu để ngăn mắt thì 30 phút. Nếu không có tủ lạnh bạn có thể ngâm hành trong nước đá. Các tế bào của hành khi bị lạnh sẽ phản ứng chậm hơn với không khí như vậy khi cắt mắt bạn sẽ công bị cay.

Nên dùng một con dao sắc

Nếu bạn cắt, thái hành tây bằng một con dao sắc, không bị gỉ, được nhúng qua nước trước khi bắt đầu cắt sẽ hạn chế đáng kể việc bị cay mắt. Nếu cắt rất nhiều hành tây hay dù chỉ một lớp một, hãy nhúng dao xuống nước thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Nến

Thắp một ngọn nến gần thớt, lượng nhiệt tỏa ra từ nến có thể đốt cháy bớt khí tỏa ra từ hành tây.

Cắt hành dưới nước

Cắt hành tây dưới nước hoặc dưới vòi nước cũng sẽ giúp ích một cách đáng kể bởi nước sẽ hòa tan các hợp chất lưu huỳnh trước khi chúng có thể tới được mắt của bạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-tui-6-bi-kip-giup-ba-noi-tro-thai-hanh-tay-khong-con-bi-cay-mat-487669.html