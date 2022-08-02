Bỏ túi 6 bí kíp giúp bà nội trợ thái hành tây không còn bị cay mắt

Mẹo vặt trong bếp 02/08/2022 18:01

Để không còn cay mắt khi cắt hành tây, chị em thử kham khảo các mẹo này nhé.

Dùng giấm 

Khi chuẩn bị thái hành tây, bạn phun lên thớt hỗn hợp giấm với tỉ lệ 50/50. Bởi giấm có khả năng làm dừng phản ứng của lưu huỳnh. Nếu hỗn hợp trên vẫn chưa hiệu quả thì hãy thử chỉ sử dụng giấm để phun lên thớt. Tuy nhiên, với cách chỉ sử dụng giấm thì có thể sẽ làm ảnh hưởng đến hương vị của hành tây khi nấu chín.

Bỏ túi 6 bí kíp giúp bà nội trợ thái hành tây không còn bị cay mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngậm bánh mỳ

Theo nguyên tắc là khi bạn làm điều gì đó khiến mình buộc phải thở bằng miệng thì phần mũi và mắt sẽ ít bị kích thích hơn vì vậy sẽ ít chảy nước mắt hơn. Đó là lý do bạn nên ngậm một lát bánh mỳ (hoặc bất kỳ thực phẩm nào khác), nhai kẹo cao su… khi thái để đỡ bị cay mắt hơn.

Bỏ túi 6 bí kíp giúp bà nội trợ thái hành tây không còn bị cay mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Để hành tây vào tủ lạnh

Để cắt hành không bị cay mắt bạn rửa sạch hành để ráo nước rồi bỏ vào ngăn đá của tủ lạnh khoảng 10 phút nếu để ngăn mắt thì 30 phút. Nếu không có tủ lạnh bạn có thể ngâm hành trong nước đá. Các tế bào của hành khi bị lạnh sẽ phản ứng chậm hơn với không khí như vậy khi cắt mắt bạn sẽ công bị cay.

Nên dùng một con dao sắc

Nếu bạn cắt, thái hành tây bằng một con dao sắc, không bị gỉ, được nhúng qua nước trước khi bắt đầu cắt sẽ hạn chế đáng kể việc bị cay mắt. Nếu cắt rất nhiều hành tây hay dù chỉ một lớp một, hãy nhúng dao xuống nước thường xuyên.

Bỏ túi 6 bí kíp giúp bà nội trợ thái hành tây không còn bị cay mắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nến

Thắp một ngọn nến gần thớt, lượng nhiệt tỏa ra từ nến có thể đốt cháy bớt khí tỏa ra từ hành tây.

Cắt hành dưới nước

Cắt hành tây dưới nước hoặc dưới vòi nước cũng sẽ giúp ích một cách đáng kể bởi nước sẽ hòa tan các hợp chất lưu huỳnh trước khi chúng có thể tới được mắt của bạn.

Từ khóa:   mẹo vặt hành tây cắt hành tây không cay mắt

TIN MỚI NHẤT

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 2 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 9 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 35 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 5 giờ 9 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 6 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?