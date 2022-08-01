Nếu muốn thịt bò mềm thì đừng quên ướp thịt với những nguyên liệu này, thịt ngon không khác gì ngoài hàng

Mẹo vặt trong bếp 01/08/2022 05:22

Tuyệt chiêu ướp thịt bò mềm ngon, chị em lưu về dùng dần.

Dầu ăn và nước tương

Đây là cách ướp cực nhanh gọn và đơn giản và có thể sử dụng bất cứ khi nào nấu món bò trong bữa ăn hàng ngày. Thịt bò ướp nước tương vừa mềm vừa hợp vị (không nên ướp nước mắm), thêm muỗng dầu ăn trộn đều rồi cất tủ lạnh 30 phút rồi đem nấu thì sẽ mềm.

Nếu muốn thịt bò mềm thì đừng quên ướp thịt với những nguyên liệu này, thịt ngon không khác gì ngoài hàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ướp thịt bò với bột năng

Bột năng sẽ giúp thịt bò không bị khô. Bạn chỉ cần dùng 1/2 thìa cà phê bột năng cho 200 gram thịt bò. bột năng kết hợp với nước và nhiệt độ lúc đun sẽ tạo thành hỗn hợp sền sệt giúp miếng thịt bò giữ được độ ẩm, không bị khô quá. Cách này thích hợp với món bò búc lắc, bò kho, bò xào...

Nếu muốn thịt bò mềm thì đừng quên ướp thịt với những nguyên liệu này, thịt ngon không khác gì ngoài hàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rượu

Thông thường người ta sẽ sử dụng rượu vang hay rượu trắng để khử mùi vì trong rượu có chất etyl axetat có mùi dễ chịu, vì thế người ta thường dùng rượu có nồng độ càng mạnh để sơ chế thịt bò bớt đi mùi tanh và làm thịt mềm hơn.

Cách dùng đơn giản, bạn có thể ngâm thịt trong rượu trắng hay rượu vang 15 phút rồi rửa sạch hoặc rửa sạch thịt rồi ngâm trong rượu để được, bạn có thể dùng rượu để ướp thịt làm thịt dậy mùi hơn.

Nước ép thơm 

Nếu muốn thịt bò mềm thì đừng quên ướp thịt với những nguyên liệu này, thịt ngon không khác gì ngoài hàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nước thơm có tác dụng cực mạnh trong việc làm mềm thịt bò. Vì mạnh quá nên dễ làm thịt mủn nếu ướp quá lâu. Nếu thích kiểu thịt bò mềm mà vẫn giòn, bạn không nên ướp nước thơm. Bạn vẫn có thể ướp khoảng 10 phút hoặc áp dụng với món quá dai như gân bò.

Sử dụng giấm ướp thịt bò

Giấm có chứa axit có thể làm thịt bò mềm. Bạn có thể kết hợp giấm với rượu để ướp thịt bò.

 

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