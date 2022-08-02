Bí quyết chọn tôm tươi ngon roi rói chẳng lo hóa chất

Độ tươi của tôm sẽ quyết định sự thành công của món ăn mà bạn muốn nấu cho gia đình, học những mẹo dưới đây để có thể chọn được những con tôm ngon tươi 'roi rói' nhé.
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Quan sát chân tôm
Cần quan sát xem phần chân của tôm còn gắn chặt vào thân hay không, thịt tôm phải săn chắc. Lưu ý không nên chọn mua những con tôm có chân đã bị chuyển sang màu đen vì đây chính là dấu hiệu cho thấy chúng không còn tươi.
Thân tôm và đầu tôm còn nguyên vẹn, gắn chặt với nhau
Khi đi mua tôm, bạn nên chọn những con có phần vỏ linh hoạt, còn nguyên vẹn, đầu và chân phải gắn chặt vào thân.
Khác với những con tôm đông lanh, tôm bơm hóa chất thay tôm ương để lâu ngày, tôm tươi sẽ có phần thân hơi cong, thịt săn chắc nhưng tôm không to và dày thịt khác thường.
Không nên chọn những con tôm có phần chân đen, rụng, thân nhũn... Đó là dấu hiệu cho thấy tôm để lâu ngày, không còn tươi ngon.
Vỏ tôm tươi
Một trong những cách chọn tôm tươi ngon, bạn nên chọn những loại tôm có vỏ ngoài trong suốt, còn có mùi của nước biển, khi ăn sẽ không bị tanh. Ngoài ra, bạn cũng không nên mua những loại tôm có mảng màu tối hay có màu sắc không đồng nhất là tôm ươn không nên lựa chọn.
Kiểm tra độ rộng giữa các khớp của tôm
Để kiểm tra độ tươi của tôm (nhất là đối với các loại tôm to), bạn đưa tôm ra ánh sáng và kéo dài con tôm và xem độ rộng giữa các khớp trên lớp vỏ và thịt tôm. Nếu phần khớp này rộng chứng tỏ tôm kém tươi do để quá lâu hoặc để trong tủ đông thời gian dài, khớp tôm càng hẹp, thịt tôm càng tươi.