Đi siêu thị chị em có bắt gặp 5 loại thực phẩm này thì đừng nên mua: tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, rước thêm bệnh vào người nếu ăn phải

Dinh dưỡng 11/05/2023 05:09

Tiết lộ những loại thực phẩm tốt nhất chị em đừng mua về nếu có bắt gặp trong siêu thị, dù có giảm giá rẻ đến cách mấy cũng đừng hốt về.

Trái cây gọt sẵn trong siêu thị

Siêu thị thường bày bán rất nhiều loại hoa quả tươi, trong đó có cả loại hoa quả gọt sẵn. Chúng được cắt thành những miếng vừa ăn, xếp vào khay và bọc kín. Những loại này nhìn bề ngoài khá tươi ngon. Bạn chỉ cần mua về là có thể thưởng thức ngay. Giá thành của loại này cũng tương đối tốt.

Tuy nhiên, so với vẻ ngoài bắt mắt, chất lượng của chúng không tốt như bạn nghĩ. Phần trái cây cắt sẵn thực tế có thể là phần còn lành lặn của những quả bị dập hoặc có dấu hiệu hỏng. Nếu để nguyên quả, sẽ chẳng ai chọn mua chúng. Thay vào đó, người ta sẽ cắt bỏ phần xấu và lọc ra những miếng lành lặn, xếp vào khay rồi bày lên giá. Mặc dù trông bề ngoài trái cây có vẻ tươi và tiện lợi nhưng hương vị và chất lượng của nó đã giảm đi rất nhiều. Chính vì thế, bạn nên cân nhắc khi mua trái cây đã gọt sẵn kẻo tiền mất tật mang, rước bực bội vào người.

Đi siêu thị chị em có bắt gặp 5 loại thực phẩm này thì đừng nên mua: tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, rước thêm bệnh vào người nếu ăn phải - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thịt xay sẵn trong siêu thị

Thịt xay sẵn là thực phẩm mà nhiều chị em sẽ mua vì tiện lợi, về nhà không mất công băm hay xay lại còn có thể chế biến thành nhiều món ngon. Tuy nhiên, loại thịt này đã được đóng gói sẵn khi mua vì vậy bạn không biết chúng được xay từ phần thịt nào của con lợn, rất có thể chúng là sản phẩm của nhiều phần thịt vụn.

Trước khi xay, thịt cũng không được vệ sinh kỹ nên có thể chứa nhiều vi khuẩn, tiềm ẩn nguy cơ về an toàn thực phẩm. Tốt nhất, bạn chỉ nên ăn thịt xay khi chứng kiến được quá trình người bán làm, trước khi xay thịt nên được rửa kỹ dưới nước sạch.

Đi siêu thị chị em có bắt gặp 5 loại thực phẩm này thì đừng nên mua: tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, rước thêm bệnh vào người nếu ăn phải - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nước ép hoa quả

Nước ép hoa quả trong siêu thị thường đóng chai sẵn và rất hay giảm giá. Bình thường nước ép hoa quả rất khó bảo quan rồi, nếu không bảo quản tốt và bán nhanh trong ngày thì chắc chắn sẽ bị hỏng. Chưa kể hầu hết chúng được làm từ những loại quả đã hỏng, dập không bán nguyên vẹn được nữa nên mới éo ra làm nước ép để tiêu thụ cho hết.

Loại nước này uống vào dễ đau bụng, tiêu chảy, nặng có khi ngộ độc. Chưa nếu uống trong thời gian dài sẽ hoàn toàn không hề tốt chút nào.

Sữa giảm giá

Siêu thị luôn có những đợt giảm giá sữa hoặc mua 1 tặng 1. Tuy nhiên, đừng ham rẻ mà mua nhiều sản phẩm. Sữa được giảm giá đa phần là do chúng sắp hết hạn sử dụng.

Nếu bạn đảm bảo rằng mình có thể uống hết sữa trong thời hạn sử dụng thì có thể mua một ít, không nên mua nhiều để tích trữ.

Đồ đông lạnh giảm giá

Cụ thể như hải sản đông lạnh, cá đông lạnh hay gà đông lạnh chẳng hạn. Bình thường đồ đông lạnh có hạn rất sử dụng khá lâu nên người bán thường không cần bán vội vàng nên giá cả luôn giữ vững. Tuy nhiên một khi đã giảm giá thì rất có thể đã để quá lâu rồi mà không bán được nên người bán mới tung chiêu giảm giá để tiêu thụ.

Chưa kể hải sản mà để quá lâu thịt sẽ không chắc, ăn không còn ngon nữa, giá trị dinh dưỡng cũng thấp. Chúng ta mua về ăn không cẩn thận còn đau bụng, ngộ độc cũng nên.

Đi siêu thị chị em có bắt gặp 5 loại thực phẩm này thì đừng nên mua: tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, rước thêm bệnh vào người nếu ăn phải - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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