Hướng dẫn các cách làm nước chấm sushi siêu ngon tại nhà

Dinh dưỡng 05/01/2021 15:33

Cách làm nước chấm sushi vừa ngon vừa đơn giản dưới đây sẽ giúp món ăn sushi đã ngon càng thêm tròn vị và hấp dẫn hơn. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết!

Nội dung bài viết

Sushi là một món ăn đặc trưng của Nhật Bản, đã du nhập vào Việt Nam từ lâu và được rất nhiều người đón nhận hào hứng. Những cuộn sushi vừa thơm ngon vừa đẹp mắt lại đủ dưỡng chất luôn khiến người ăn yêu thích. Tuy nhiên, để khiến món ăn thêm tròn vị, bạn cần ăn kèm với các loại nước chấm ngon phù hợp chứ không đơn giản là nước mắm chấm thông thường. Trong bài viết sau, Phunuvagiadinh sẽ bật mí với bạn một số cách làm nước chấm sushi siêu ngon tại nhà!

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Hướng dẫn các cách làm nước chấm sushi siêu ngon tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm nước chấm sushi: Sốt mayonnaise

Nguyên liệu

    • Lòng đỏ trứng gà: 1.
    • Nước lọc: 1 thìa canh.
    • Dầu ăn: 1 bát con.
    • Giấm: ½ thìa cà phê.
    • Đường: ½ thìa cà phê.
    • Muối: ¼ thìa cà phê.

 

  • Nước cốt chanh: ¼ thìa cà phê.

 

Cách chế biến

  • Bước 1: Cho nước lọc, nước cốt chanh, đường, giấm ăn và muối đã chuẩn bị sẵn vào một chiếc bát tô to. Sau đó, khuấy đều hỗn hợp cho các gia vị tan hết.
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Cách làm sốt mayonnaise chấm sushi đơn giản - Ảnh minh họa: Internet
  • Bước 2: Lấy 1 cái bát tô khác, cho lòng đỏ trứng gà vào rồi dùng cây đánh trứng hoặc máy đánh trứng đánh bông lòng đỏ trứng gà lên. Sau đó, trút nửa hỗn hợp gia vị ở trên bát lòng đỏ này rồi tiếp tục đánh bông lên cho đều.
  • Bước 3: Trong lúc đánh hỗn hợp, bạn hãy kết hợp cho phần dầu ăn đã chuẩn bị vào từ từ cho đến khi hết.
  • Bước 4: Cho hết phần hỗn hợp gia vị còn lại vào bát trứng rồi tiếp tục đánh đều tay sao cho hỗn hợp càng bông càng tốt.

Chỉ với các bước đơn giản như trên, bạn đã có một bát nước sốt mayonnaise cực kỳ thơm ngon để chấm sushi. Bạn có thể bảo quản nước chấm này trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 5 ngày.

Cách làm nước tương chấm sushi đơn giản nhất

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Cách làm nước tương chấm sushi đơn giản nhất - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

Dưới đây là cách làm nước tương chấm sushi với tương đậu nành, phù hợp với các loại cơm cuộn hải sản, đặc biệt là món cá. Loại nước chấm này có thể chế ngự được mùi cá hay hải sản. Dưới đây là các nguyên liệu cần chuẩn bị:

    • Nước tương đậu nành: ½ bát.
    • Đường trắng: ½ bát.

 

  • Rượu mirin (một loại rượu ngọt của Nhật Bản): ½ chén.

 

Cách chế biến

    • Cho cả 3 nguyên liệu đã chuẩn bị vào 1 cái nồi nhỏ rồi khuấy đều lên.
    • Bắc chiếc nồi đó lên bếp rồi bật lửa vừa, đun tới khi sôi thì hạ lửa xuống mức nhỏ nhất.
    • Đun nước sốt cho tới khi sệt lại khoảng ¾ cốc thì tắt bếp.

 

  • Chờ nước sốt nguội thì cho vào tủ lạnh, lúc cần thì đem ra dùng.

 

Cách làm nước sốt ponzu chấm sushi ngon đúng chuẩn

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Cách làm nước sốt ponzu chấm sushi ngon đúng chuẩn - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

  • Một ít tảo bẹ (kombu).
  • Nước tương đậu nành: ¾ cốc (khoảng 200ml).
  • Nước chanh tươi: ¾ cốc.
  • Bột nước dùng dashi: ¾ cốc.
  • Giấm gạo: ¾ cốc.
  • Rượu mirin: 2/3 cốc.

Cách chế biến

  • Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào 1 cái tô sạch rồi trộn đều chúng lên.
  • Dùng màng bọc thực phẩm phủ kín tô nước sốt.
  • Cho chén nước sốt ponzu chấm sushi vào tủ lạnh, để yên khoảng 24 tiếng đồng hồ để làm dậy lên hương vị thơm ngon nhất của sốt tảo ponzu.
  • Sau khi ủ xong, lấy tô nước sốt ponzu ra.
  • Đổ hỗn hợp nước sốt qua rây để lọc bỏ phần xác.
  • Bạn có thể dùng ngay nước sốt ponzu chấm sushi hoặc bảo quản tối đa 2 tháng trong ngăn mát tủ lạnh.

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Cách làm nước sốt Teriyaki chấm sushi

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Cách làm nước sốt Teriyaki chấm sushi cực ngon - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

Tỏi và gừng tươi có vị cay nồng, do đó bạn chỉ cần lấy một chút để pha nước sốt Teriyaki là được. Các nguyên liệu cần chuẩn bị để làm nước sốt chấm sushi này gồm có:

  • Gừng tươi: 1 miếng.
  • Tỏi: 1 tép.
  • Dầu mè: 1 thìa cà phê.
  • Dầu olive: 2 thìa cà phê.
  • Đường nâu: ¼ cốc (khoảng 50 gram).
  • Nước tương đậu nành: 150ml.
  • Rượu mirin: 150ml.
  • Rượu sake: 4 thìa cà phê.
  • Hạt vừng nướng: số lượng tùy thích.

Cách chế biến

  • Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ và để riêng ra.
  • Gừng cũng đem cạo sạch vỏ rồi cắt thành từng miếng nhỏ.
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Gừng cạo sạch vỏ rồi cắt thành từng miếng nhỏ - Ảnh minh họa: Internet
  • Bắc 1 chiếc chảo chống dính lên bếp, đun nóng rồi cho dầu oliu và dầu mè vào, đun nóng trên lửa vừa.
  • Cho gừng và tỏi tươi vào chảo, đảo đều trong vài phút. Đến khi có mùi thơm dậy lên thì cho đường nâu vào, đun nóng chảy.
  • Đổ nước tương, rượu mirin, rượu sake vào chảo rồi khuấy đều lên, tiếp tục đun trên mức lửa vừa.
  • Khoảng 2-3 phút sau, khi thấy đường đã sánh lại thì hạ lửa xuống mức nhỏ để đường không bị cháy. Đun nước sốt thêm khoảng 15-20 phút nữa, đến khi mùi thơm bốc lên, nước sốt chấm sushi đặc lại thì tắt bếp.
  • Đổ nước sốt chấm sushi ra chén, rắc chút vừng ra lên rồi thưởng thức cùng sushi.

Trên đây là một số cách làm nước chấm sushi đơn giản nhất, ngon nhất mà bạn có thể áp dụng để ăn với sushi chay hoặc mặn. Chúc bạn ngon miệng!

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