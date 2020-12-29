Hướng dẫn cách làm chè nếp cẩm ngon chuẩn vị

Chè là một món ăn thanh mát, giải nhiệt cho cơ thể rất tốt. Đặc biệt món ăn này phù hợp với mọi lứa tuổi khác nhau. Trong bài viết này Phunuvagiadinh sẽ hướng dẫn bạn những cách làm chè nếp cẩm ngon và đơn giản nhất.

Trước khi tiến hành thực hiện cách làm chè nếp cẩm sữa chua, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: gạo nếp cẩm, lá nếp, muối ăn, sữa chua, nước cốt dừa, đường, nước lọc.

Bước 1: Gạo nếp cẩm đem vo sạch và ngâm với nước trong thời gian từ 5 – 6 tiếng. Sau khi ngâm xong, bạn vo lại gạo thêm 1 lần nữa, rồi để ra rổ cho ráo nước.

Bước 2: Cho gạo vào nồi nấu, bỏ thêm nước lọc và một chút muối nấu cùng. Lá nếp rửa sạch để phủ lên trên mặt gạo. Bạn có thể cho gạo vào nồi cơm điện và nấu như nấu cơm bình thường.

Bước 3: Đến khi phần gạo nếp cẩm sánh lại, bạn cho thêm nước cốt dừa và đường vào chè sao cho vừa ăn. Khuấy đều để chè được ngấm đường.

Bước 4: Chè chín bạn múc ra bát, để nguội bớt, cho phần sữa chua lên trên bát rồi trộn đều. Như vậy là bạn đã có món chè sữa chua nếp cẩm thơm ngon.

Cách làm chè nếp cẩm nước cốt dừa

Các nguyên liệu cần chuẩn bị: gạo nếp cẩm, nước dừa tươi, nước cốt dừa, đường trắng, muối, lá nếp, dầu chuối

Cách thực hiện:

Bước 1: Gạo nếp cẩm vo sạch, ngâm trong nước sạch khoảng 5 tiếng. Sau đó đem gạo vo sạch, để ráo nước, thêm một ít muối vào trộn lẫn với gạo.

Bước 2: Lá nếp đem rửa sạch, thái nhỏ. Sau đó cho lá nếp vào máy xay nhuyễn, lọc lấy nước

Bước 3: Cho gạo nếp cẩm, nước lá nếp, nước dừa tươi vào trong 1 chiếc nồi đun nhỏ lửa. Khi nấu chè bạn nên hé vung, gạt bọt và khuấy đều để chè không bị cháy ở dưới đáy nồi.

Bước 4: Khi hạt gạo nếp nở bung, bạn thêm 1 chút đường sao cho phù hợp với khẩu vị. Đảo đều nồi chè, đun thêm từ 2 – 3 phút rồi tắt bếp. Thêm vài giọt tinh dầu chuối để món chè thêm dậy mùi

Bước 5: Múc chè ra bát, để nguội, cho thêm nước cốt dừa và trộn đều. Như vậy là bạn có thể thưởng thức được món ăn thơm ngon này. Bạn cũng có thể cho thêm một chút đá để món chè thêm hấp dẫn.

Chè nếp cẩm nước cốt dừa - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm chè nếp cẩm khoai môn

Tiếp theo Phunuvagiadinh sẽ hướng dẫn bạn cách làm chè nếp cẩm khoai môn thơm ngon mà không hề cầu kỳ, tốn công sức.

Các nguyên liệu cần chuẩn bị bao gồm: gạo nếp cẩm, khoai môn, đường phèn, bột năng, dừa khô, đường trắng, sữa tươi, nước cốt dừa, lá nếp…

Nguyên liệu nấu chè nếp cẩm khoai môn - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Bước 1: Khoai môn gọt vỏ, rửa sạch, sau đó thái thành từng miếng vuông vừa ăn. Gạo nếp cẩm vo sạch, ngâm trong thời gian khoảng 5 tiếng, rồi vo lại lần nữa, để trên rổ cho ráo nước. Lá nếp rửa sạch, để ráo nước.

Bước 2: Cho đường phèn vào chảo đun sôi lên, cho thêm 1 chút nước lọc. Đảo đều tay đến khi đường phèn tan hoàn toàn thì tắt bếp, đổ đường phèn ra 1 chiếc bát.

Bước 3: Nấu gạo nếp cẩm, lưu ý khi sôi, đun nhỏ lửa để gạo nếp cẩm được chín mềm và dẻo. Khi gạo đã chín, bạn đổ ½ bát đường phèn đã nấu ở trên vào nồi, trộn đều, thêm một chút muối để món chè được đậm đà.

Bước 4: Cho khoai môn vào trong nồi, thêm sữa tươi, đường trắng đun trên bếp, đến khi khoai môn chín đều thì cho thêm nước cốt dừa vào. Cho phần nước đường phèn còn lại vào nồi, thêm lá nếp đun đến khi sôi thì tắt bếp.

Bước 5: Cho bột năng vào một bát tô chứa nước nóng, cho thêm 1 ít muối rồi trộn đều. Tiếp theo bạn vo tròn nhỏ lại phần hỗn hợp bột năng này, đun sôi nước và thả các viên bột này vào trong nồi. Khi các hạt trân châu nổi lên thì bạn vớt ra đĩa.

Bước 6: Cho hỗn hợp sữa chua, nếp cẩm, khoai môn vào trong 1 chiếc cốc hoặc chiếc bát, thêm trân châu và đánh đều là bạn đã có một món chè nếp cẩm khoai môn cực kỳ hấp dẫn.

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Chè nếp cẩm khoai môn kèm trân châu - Ảnh minh họa: Internet

Chè nấp cẩm sữa chua trái cây

Nguyên liệu

Sữa chua 5 hộp

Gạo nếp cẩm 200 gram

Xoài 1 trái

Mít Thái 100 gr

Nước cốt dừa 150 ml

Nước dừa tươi 300 ml

Lá dứa

Cùi dừa non

Sữa đặc 1 ít

Đường 50 gr

Muối 1.5 muỗng cà phê

Cách chọn mua nguyên liệu tươi ngon

Múi mít của những quả chín cây thường có màu vàng óng, cùi dày, vị ngọt bùi, xơ mít màu vàng nhạt. Nhìn múi mít chín tự nhiên ít nhựa, nếm thử sẽ ngọt ăn cảm giác không bị sượng như chín ép.

Mít bị tiêm thuốc có những dòng nhựa trắng chảy ra từ trong ruột mít, nếu bạn thấy phần mít người bán đang bổ có hiện tượng này thì tránh mua.

- Cách chọn mua xoài

Xoài chín tự nhiên thường có mùi thơm đặc trưng, chọn những quả chín vàng và cầm thật chắc tay, vỏ căng bóng và mịn màng, phần chân của cuống xoài hơi lún xuống một tí. Thịt xoài khi ấn có độ căng cứng, không dập nát, hoặc chín quá

Hạn chế chọn mua những quả xoài bị thâm đen hoặc căng bóng, bắt mắt không tì vết.

Ảnh minh họa: Internet

Cách chế biến Chè nếp cẩm sữa chua trái cây

Cho 200gr gạo nếp cẩm vào thau to vo sạch với nước.

Đổ nước vào xâm xấp mặt gạo cùng 1 muỗng cà phê muối khuấy tan muối, ngâm gạo nếp cẩm trong ít nhất 5 tiếng.

Sau khi ngâm, chắt nước ra và rửa gạo lại lần nữa với nước lạnh rồi vớt gạo ra để ráo.

Ảnh minh họa: Internet

Nấu nếp cẩm

Cho gạo nếp cẩm đã ngâm nở và rửa sạch vào nồi cơm điện cùng 300ml nước dừa tươi, rồi nấu chín.

Khi gạo đã chín, bạn nhấc nồi ra cho vào 100ml nước cốt dừa, 50gr đường, nửa muỗng cà phê muối, trộn đều cho các nguyên liệu trộn lẫn vào nhau.

Cho cho vào nồi 1 bó lá dứa, đậy nắp và nấu thêm 15 phút nữa. Sau 15 phút, nhấc nồi ra và gắp bỏ lá dứa, xới tơi nếp cẩm.

Trái cây

- Mít mua về bạn tách múi, cắt sợi.

- Xoài mua về bạn gọt vỏ, rửa sơ rồi cắt thành miếng vuông nhỏ.

Hoàn thành

Khi ăn, bạn múc 1 muỗng nếp cẩm cho vào ly, đổ sữa chua vào, cho trái cây đã cắt nhỏ vào và thêm 1 ít cùi dừa non lên trên, rưới lên trên cùng 1 ít nước cốt dừa và sữa đặc để món chè thêm béo ngọt nhé.

Vậy là món chè sữa chua nếp cẩm trái cây đã hoàn thành và sẵn sàng để thưởng thức rồi!

Những lưu ý khi nấu chè nếp cẩm

Để cho món chè nếp cẩm được thơm ngon, khi chế biến bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

Nên lựa chọn những hạt gạo nếp cẩm căng mẩy, đều màu. Tuyệt đối không sử dụng gạo nếp cẩm bị mối, mọt.

Trong lúc nấu chè bạn cần thường xuyên đảo đều gạo cũng như các nguyên liệu nấu cùng, tránh bị khét đáy nồi.

Nên cho thêm lá dứa, lá nếp hay dầu chuối để món chè nếp cẩm được dậy mùi và thơm ngon hơn.

Lựa chọn gạo nếp cẩm căng mẩy, đều màu - Ảnh minh họa: Internet

Bên trên là những cách làm chè nếp cẩm thơm ngon với nhiều nguyên liệu khác nhau. Hy vọng qua những hướng dẫn trên, bạn sẽ làm được những món chè nếp cẩm tuyệt vời để chiêu đãi gia đình, bạn bè.