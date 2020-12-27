Hướng dẫn làm gà rán bằng nồi chiên không dầu giòn tan

Vào bếp 27/12/2020 16:46

Thực hiện gà rán bằng nồi chiên không dầu giúp bạn tiết kiệm công sức, thời gian mà vẫn đảm bảo món ăn thơm ngon, giòn tan. 

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Với việc sử dụng nồi chiên không dầu sẽ giúp cho người nấu ăn tiết kiệm được thời gian cũng như công sức chế biến món ăn. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cách làm gà rán bằng nồi chiên không dầu giòn tại ngay tại nhà

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Gà rán bằng nồi chiên không dầu - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị nguyên liệu làm gà rán bằng nồi chiên không dầu

Bạn cần chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu trước khi bắt tay vào làm gà chiên bằng nồi chiên không dầu:

  • 5 chiếc đùi gà
  • 200gr bột chiên xù, 200gr bột chiên giòn
  • Sữa tươi, trứng gà
  • Gừng, tỏi, hành tím
  • Các gia vị như hạt nêm, tương ớt, ớt bột, bột nghệ, đường, muối, rượu trắng…

Tùy theo số lượng người ăn để bạn xác định số lượng đùi gà sao cho phù hợp.

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Nguyên liệu làm gà rán bằng nồi chiên không dầu - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra khi chọn mua đùi gà, bạn cần phải lưu ý một số đặc điểm sau trong cách chọn lựa:

  • Đùi gà ngon thường có thịt săn chắc, không quá to
  • Đùi gà phải có màu vàng óng, không bị thâm tím hoặc xuất hiện các đốm đen.
  • Đùi gà phải còn tươi ngon, không có mùi ôi, hôi.
  • Bạn dùng tay ấn vào miếng đùi gà, nếu đùi gà săn chắc thì sẽ có độ đàn hồi. Ngược lại nếu thịt bị lõm, nhão, biến dạng thì không nên mua để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe.
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Đùi gà phải tươi ngon, săn chắc - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm gà rán bằng nồi chiên không dầu

Cách làm gà rán bằng nồi chiên không dầu đúng phương pháp phải trải qua từng bước cụ thể như sau:

  • Bước 1: Tiến hành sơ chế gà

Bạn đập gừng rồi cho vào 1 chiếc thau nhỏ, cho 5 chiếc đùi gà vào chậu thau, thêm 3 – 4 thìa cà phê muối, 3 thìa rượu trắng, rồi dùng tay xoa đều lên đùi gà. Để đùi gà sau 5 phút rồi rửa lại bằng nước sạch.

  • Bước 2: Tẩm ướp gà

Cho đùi gà ướp cùng 200ml sữa tươi trong thời gian 30 phút, rồi vớt ra để ráo. 

Bóc hành tím, tỏi, rửa sạch, băm nhuyễn, cho vào 1 chiếc bát tô. Tiếp tục cho thêm 1 thìa cà phê đường, 1 thìa cà phê hạt nêm, 1 thìa cà phê muối, 1 thìa cà phê tiêu xay vào bát. Sau đó cho đùi gà vào trộn đều cùng tất cả các gia vị. Để cho đùi gà ngấm gia vị trong khoảng thời gian 30 phút. 

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Tẩm ướp gà - Ảnh minh họa: Internet
  • Bước 3: Hấp gà 

Bạn cho đùi gà vào nồi hấp, hấp trong thời gian từ 15 – 20 phút. Sau đó, vớt đùi gà ra đĩa để ráo nước.

  • Bước 4: Tẩm bột đùi gà

Lấy 50gr bột chiên giòn, nửa muỗng canh đường, nửa muỗng canh hạt nêm, nửa muỗng cà phê ớt bột, nửa muỗng cà phê bột nghệ, nửa muỗng cà phê tiêu xay, 1 muỗng canh tương ớt, 2 quả trứng gà, 50ml sữa tươi. Khuấy đều hỗn hợp trên cho đến khi hòa quyện lại với nhau

Bạn cũng chuẩn bị 2 bát riêng, 1 bát đựng 100gr bột chiên giòn và 1 bát đựng 100gr bột chiên xù. Tiếp theo bạn nhúng đùi gà qua hỗn hợp bột ướt, sau đó nhúng qua bột khô. Sau đó bạn nhúng gà lần thứ hai vào bột ướt rồi phủ thêm lớp bột xù là hoàn thành công đoạn tẩm bột. 

  • Bước 5: Chế biến gà rán 

Làm nóng nồi chiên ở nhiệt độ khoảng 200 độ C, khi nồi nóng bạn tiến hành cho đùi gà vào chiên. Thời gian chiên khoảng 30 phút. 

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Chế biến gà rán bằng nồi chiên không dầu - Ảnh minh họa: Internet
  • Bước 6: Thưởng thức thành phẩm

Sau khi kết thúc thời gian chiên, bạn tắt nồi, gắp đùi ra ra đĩa, thêm 1 chút tương ớt là có thể thưởng thức được món ăn thơm ngon, bổ dưỡng này.

Như vậy là bạn đã hoàn thành các bước để có món đùi gà rán bằng nồi chiên không dầu giòn tan, thơm ngon. Bạn hoàn toàn có thể thực hiện cách làm cánh gà rán bằng nồi chiên không dầu theo những bước hướng dẫn ở trên bằng việc thay đùi gà bằng cánh gà là được.

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Những lưu ý khi làm gà rán bằng nồi chiên không dầu 

Để có món gà rán bằng nồi chiên không dầu thơm ngon, người chế biến cần có một số lưu ý như sau:

  • Tiến hành làm nóng nồi chiên trước khi cho gà vào nướng để giữ cho nhiệt độ trong nồi luôn được ổn định.
  • Bạn nên quét qua một lớp dầu ăn mỏng vào đáy nồi chiên trước khi cho gà vào trong nồi.
  • Nếu bạn không hấp gà mà cho thẳng thịt gà còn tươi vào trong nồi thì nên chiên gà tại nhiệt độ 150 độ C trong thời gian 5 phút. Sau đó chiên gà tại nhiệt độ 200 độ C trong thời gian 30 phút. Khi chiên gà được ½ thời gian, hãy trở gà để thịt chín đều 2 mặt.
  • Không xếp nhiều gà vào khay chiên có thể khiến cho thịt không được chín đều, thời gian chiên kéo dài.
  • Khi đã hoàn thành việc chiên gà, bạn nên chờ vài phút để bớt hơi nóng, sau đó mới lấy khay chiên ra ngoài. Nếu gà chín trước thời gian cài đặt, bạn hoàn toàn có thể tắt nồi thủ công và chờ lấy món ăn ra ngoài.
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Để gà nguội bớt trước khi lấy ra khỏi nồi - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy bài viết đã hướng dẫn bạn đọc cách làm gà rán bằng nồi chiên không dầu thơm ngon, bổ dưỡng. Hãy tham khảo những hướng dẫn từ bài viết từ phunuvagiadinh.vn để thực hiện món ăn thơm ngon này dành cho bản thân và gia đình vào những ngày nghỉ cuối tuần.

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