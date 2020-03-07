Một trong những việc người ta quan tâm nhiều nhất để bảo vệ sức khỏe đó chính là ăn uống. Nồi chiên không dầu không chỉ giảm lượng dầu mỡ đưa vào cơ thể mà còn hạn chế hiện tượng dầu văng gây bỏng rát nguy hiểm. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về nồi chiên không dầu cũng như các món ăn làm từ nồi chiên không dầu trong bài viết dưới đây.

Nồi chiên không dầu đem lại nhiều lợi ích cho con người, điển hình như:

Nồi chiên không dầu hay còn có tên gọi khác là nồi chiên chân không. Tuy tên gọi là nồi chiên không dầu nhưng trong quá trình chế biến thực phẩm, chúng ta vẫn phải cho một ít dầu vào. Lượng dầu được giảm đáng kể từ 70 - 80% so với cách chiên truyền thống.

Kiểu dáng sang trọng và sạch sẽ: Kiểu dáng sang trọng với màu sắc nhã nhặn làm tăng thêm vẻ đẹp cho không gian bếp. Một ưu điểm lớn nữa là nồi chiên không dầu không gây ra hiện tượng dầu văng, hạn chế gây bẩn căn bếp của bạn.

Nhanh chóng và tiện lợi: Sử dụng nồi chiên không dầu giúp chế biến thức ăn nhanh chóng chỉ mất từ 15 – 20 phút. Dung tích nồi khoảng 3 – 5 lít có thể chiên được lượng thức ăn lớn từ 800g đến 1 kg.

Đảm bảo an toàn sức khỏe: Nồi chiên không dầu vừa giúp giảm lượng dầu chiên nạp vào cơ thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Các món ăn làm từ nồi chiên không dầu có ngon không?

Bên cạnh việc an toàn cho sức khỏe, các món ăn được làm từ nồi chiên không dầu có đảm bảo hương vị thơm ngon hay không? Câu trả lời là cực kỳ ngon. Bạn có thể dễ dàng thực hiện những món ăn yêu thích từ thịt, cá, tôm, mực cho đến các loại rau củ hay các món phủ phô mai hoặc bơ. Đối với những món đã có sẵn lượng dầu mỡ nhất định như thịt cá, phô mai,... thì không cần dùng thêm dầu.

Các món ăn làm từ nồi chiên không dầu phổ biến và dễ làm

Nồi chiên không dầu chế biến được hầu hết các loại thức ăn, có thể kể đến các món ăn phổ biến như:

Ngô nướng mỡ hành

Nguyên liệu vô cùng đơn giản chỉ cần ngô, dầu oliu và hành lá. Để chế biến món ngô nướng thơm lừng, đầu tiên hãy rửa sạch sẽ những trái ngô. Tiếp đến, thái nhỏ hành lá rồi quét một lớp dầu lên quả ngô rồi cho vào nồi. Sau đó, chọn chế độ nướng khoảng 12 phút ở nhiệt độ 200 độ C. Cuối cùng để tăng thêm mùi vị, bạn hãy cho một ít hành lá vào khi ngô gần chín.

Bằng những thao tác đơn giản với nồi chiên không dầu, bạn đã có món ngô nướng thơm lừng - Ảnh minh họa: Internet

Gà chiên mật ong

Để thực hiện món ăn này chúng ta cần một phần đùi gà, dầu hào, nước mắm, bột nêm, muối tiêu và mật ong.

Cách làm:

Đầu tiên, bạn sơ chế gà bằng nước muối. Mẹo nhỏ là nên khứa đùi gà để da vị dễ thấm vào trong.

Tiếp đến, cho hỗn hợp gia vị gồm dầu hào, nước mắm, muối tiêu vào và trộn đều để thấm gia vị.

Sau đó, để khoảng 30 phút đến 1 giờ là có thể cho vào nồi. Nên lót lớp giấy bạc dưới khay nướng để giúp giữ nước cho thịt gà và nồi được sạch sẽ.

Nhiệt độ của nồi khoảng 180 độ C trong 20 phút. Sau đó, lật sang mặt còn lại rồi chiên tiếp 10 phút. Tiếp đến, lật mặt lại rồi phết lên mặt đã khứa gà một lớp mật ong và chiên tiếp 10 phút nữa.

Một món ăn dễ làm và phổ biến trong những bữa cơm gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tôm nướng muối tiêu

Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị cho món này gồm: tôm tươi sống, tỏi, muối tiêu, hành tây, cà rốt và một ít gia vị.

Các bước thực hiện:

Đầu tiên sơ chế tôm, sau đó ướp với tỏi, muối tiêu và các gia vị vừa ăn trong 10 phút.

Rửa sạch hành tây và cà rốt, sau đó cắt khúc hành tây, thái sợi cà rốt.

Cuối cùng, ta cho tôm vào nồi chiên không dầu cùng với hành tây. Nướng ở 200 độ C trong 15 phút.

Tôm nướng muối tiêu chứa nhiều thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Bạch tuộc nướng sa tế

Trước khi tiến hành chế biến, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu gồm 1kg bạch tuộc, 300g đậu bắp, 2 muỗng mật ong, 2 muỗng dầu điều và 2 muỗng cà phê sa tế tôm, có thể cho nhiều hơn nếu bạn ăn cay.

Cách làm:

Đầu tiên, bạn rửa sạch bạch tuộc và để ráo, ướp chung với các loại nguyên liệu cho vừa ăn từ 30 phút trở lên, ướp càng lâu bạch tuộc càng thấm vị.

Sau đó, cắt xéo đậu bắp rồi cho vào hỗn hợp đã ướp.

Cuối cùng, nướng bạch tuộc trong 12 phút ở 200 độ C.

Để tăng hương vị cho món bạch tuộc bạn nên sử dụng kèm với các loại gia vị như tương ớt hoặc muối tiêu chanh. Nước uống có gas dùng kèm món nướng cũng là một ý tưởng hay.

Món bạch tuộc nướng sa tế ngon ngất ngây - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra còn có vô số các món ăn hấp dẫn khác đến từ cách sử dụng nồi chiên không dầu của bạn như: khoai tây chiên, cá diêu hồng chiên, cà chua nhồi thịt, hay các món “sang chảnh hơn” như pizza bò bằm, cá hồi nướng giấy bạc, ngô chiên Mexico,… Tất cả đều có thể chế biến bằng nồi chiên không dầu.

Nồi chiên không dầu giúp bạn thỏa thích sáng tạo trong căn bếp nhỏ của mình với thao tác đơn giản. Ngay cả cánh mày râu cũng có thể chuẩn bị một bữa cơm ngon cho gia đình mình. Hy vọng những chia sẻ về cách chế biến các món ăn làm từ nồi chiên không dầu trên có thể giúp ích cho các bạn.