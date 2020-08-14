Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tác dụng của gạo nếp cẩm rang nấu nước uống hay cơm rượu nếp cẩm đều có thể giúp phòng ngừa các bệnh lý liên quan đến tim mạch như tai biến, đột quỵ hay cao huyết áp. Lý do là vì trong men nếp cẩm có chứa hoạt chất ergosterol và lovastatine có khả năng giúp tái tạo các tế bào mạch máu, phòng tránh tai biến mạch máu não hiệu quả.

Gạo nếp cẩm có tác dụng gì đối với sức khỏe là chủ đề của bài viết hôm nay. Trong y học cổ truyền, các loại gạo nếp nói chung thường có tính ấm, vị ngọt, công dụng bổ trung ích khí, dùng chữa suy nhược cơ thể, tiêu khát, chữa ra mồ hôi trộm, viêm loét dạ dày, tá tràng, tiêu chảy… Đặc biệt gạo nếp cẩm còn rất tốt cho tim mạch, máu huyết và xương khớp.

Hơn nữa, dùng rượu nếp cẩm hay các món ăn chế biến từ nếp cẩm đúng cách, đúng liều lượng còn giúp giảm lượng cholesterol trong máu, rất tốt cho những ai có vấn đề về huyết áp và tim mạch.

Loại gạo này cũng không gây ra các tác dụng phụ như dị ứng, buồn nôn hay mẩn ngứa nên rất tốt với những đối tượng người vừa mới phẫu thuật tai biến mạch máu não.

+ Bổ máu

Trong hạt gạo nếp cẩm không chứa phần gluten hay không có vị ngọt nên dùng thường xuyên sẽ rất tốt cho sức khỏe. Một chén 200gr cơm từ gạo nếp cẩm nấu chín có chứa 169 calories; 37 gr carbohydrate; 3,5 gr protein; 1,7 gr chất xơ; 0,33 gr chất béo và 9,7 cmg selenium. Đây đều là những loại chất rất tốt cho máu, nhất là protein.

Gạo nếp cẩm có hiệu quả bổ máu

Gạo nếp cẩm còn được gọi với cái tên khác là "bổ huyết mễ" vì chúng có chứa hàm lượng chất béo cao hơn 20%, protein cao hơn 6,8% cùng 8 loại axit amin và vô số các nguyên tố vi lượng thiết yếu cho cơ thể. Do đó, loại thực phẩm này đã góp phần lớn trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe con người.

+ Tác dụng làm đẹp da

Lớp màng đen bao quanh hạt nếp cẩm chứa rất nhiều vitamin E có lợi cho sức khỏe. Rượu nếp cẩm lên men còn chứa nhiều vitamin nhóm B cùng các lợi khuẩn rất có lợi cho làn da. Nhờ vậy mà ngày nay người ta rất chuộng dùng nếp cẩm để làm đẹp như chiết xuất gạo nếp cẩm giúp làm ẩm và tái tạo làn da hiệu quả.

Gạo nếp cẩm có tác dụng làm đẹp da

Bạn có thể dùng rượu nếp cẩm giã nhuyễn ra để làm mặt nạ, đắp lên mặt trong 15 phút rồi rửa sạch với nước mỗi tối. Bạn cũng có thể chế biến mặt nạ nếp cẩm kết hợp trứng gà và sữa tươi. Loại mặt nạ này sẽ giúp làn da của bạn trắng mịn lên trông thấy.

+ Một số công dụng khác

- Cải thiện dạ dày

Ăn xôi nấu từ gạo nếp cẩm thường xuyên sẽ giúp cải thiện dạ dày cho người bao tử yếu, nhất là những người hay đau dạ dày, viêm loét dạ dày không thể tiêu thụ cơm từ gạo tẻ.

Ăn xôi nấu từ gạo nếp cẩm thường xuyên sẽ giúp cải thiện dạ dày cho người bao tử yếu

Cháo gạo nếp có tác dụng giúp mát ruột đối với những trường hợp ăn không tiêu bị nặng bụng, nếu được nấu nhừ với đuôi heo, chân giò heo hay đu đủ non thì sẽ vừa là món ăn ngon vừa là bài thuốc giúp hỗ trợ tăng tiết sữa, vừa bổ sung sắt cho phụ nữ đang trong thời kỳ cho con bú. Nước cháo gạo nếp cẩm rang cũng đặc biệt tốt cho trẻ sơ sinh dưới 12 tháng tuổi.

Ngoài ra, những ai hay bị tình trạng ói mửa, có thể dùng một nắm nếp cẩm rang vàng cháy, hạt tiêu cho vào giã nhuyễn, một trái cau khô, mang tất cả đi tán thành bột để uống với nước ấm hằng ngày. Khi bị chảy máu cam, bạn cũng có thể áp dụng cách rang vàng hạt nếp và tán nhuyễn, mỗi lần uống từ 6-7gr với nước nguội.

- Hỗ trợ điều trị xương khớp bị đau nhức

Uống nước gạo nếp cẩm rang có tác dụng gì là câu hỏi được nhiều người đặt ra vì đây là loại thức uống đang lên ngôi trong những năm gần đây.

Uống nước gạo nếp cẩm rang hỗ trợ chữa trị các bệnh lý xương khớp

Sử dụng gạo nếp cẩm trong hỗ trợ chữa trị các bệnh lý xương khớp là một trong những phương pháp đã được rất nhiều người bệnh áp dụng tại nhà và đem đến hiệu quả điều trị đáng bất ngờ. Nếu thường xuyên sử dụng nước uống từ gạo nếp cẩm rang hay các loại thực phẩm chứa gạo nếp cẩm sẽ giúp cung cấp cho cơ thể các dưỡng chất để nuôi dưỡng hệ thống gân cốt khỏe mạnh, bồi bổ khí huyết và giúp máu lưu thông tốt hơn. Từ đó, các hệ thống từ mô, sụn đến khớp bị tổn thương sẽ được phục hồi và đẩy lùi tình trạng đau nhức nhanh chóng.

- Giảm cân

Gạo nếp cẩm có giảm cân không? Nhiều chị em hiện nay rất thích uống nước nấu từ gạo nếp cẩm rang kết hợp các loại đậu, lá dứa,... thay cho nước lọc như một phương pháp giúp thải độc cơ thể, hỗ trợ giảm cân và tạo cảm giác lâu đói. Phương pháp này cũng tỏ ra khá hiệu quả nếu bạn kiên trì áp dụng cùng với chế độ ăn uống hợp lý và tập luyện thể thao đúng cách.

2. Cách sử dụng gạo nếp cẩm để chế biến món ăn

Nhiều người rất thích ăn các món ăn chế biến từ gạo nếp cẩm như: chè, xôi, sữa chua nếp cẩm,.. chúng không chỉ ngon miệng mà còn dễ thực hiện và mang lại nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe:

+ Cơm nếp cẩm

Cơm nếp cẩm

- Đem ngâm 1 kg gạo nếp cẩm loại ngon qua đêm cho mềm.

- Vo sạch gạo nếp rồi thêm nước ngang bằng với mức gạo nấu đến khi cơm chín mềm thì rải đều ra mâm cho nguội.

- Trộn đều 50 g men loại ngon đã chuẩn bị với cơm đã nguội.

- Cho cơm nếp đã trộn men vào miếng giấy bạc rồi gói lại. Đặt một chiếc bát con vào trong nồi, để gói cơm lên trên, đậy nắp nồi cho kín.

- Ủ trong vòng 2 ngày là có thể dùng được.

- Lúc này, cơm nếp sẽ tiết ra nhiều nước, có mùi thơm nồng đặc trưng của rượu, khi ăn có vị ngọt hơi cay.

+ Rượu nếp cẩm

- Chọn 1 kg nếp có màu tím đỏ loại ngon.

- Cho xôi đã trộn men (giống cách làm cơm nếp cẩm) vào 2/3 hũ, lọ cùng với nửa lít rượu trắng trên 40 độ.

- Đậy kín nắp và bảo quản nơi thoáng mát, trong tối không có ánh sáng chiếu vào trong vòng 15 – 17 ngày. Lúc này, bạn quan sát hạt xôi đã chuyển thành dạng bột hoàn toàn và lắng đọng hết xuống đáy hũ thì chắt lấy phần nước rượu trong ở trên ra một chiếc bình khác (phần rượu có chất bột không bỏ đi mà để lại, đậy kín nắp và để thêm 15 ngày nữa trong bóng tối là dùng được.

+Sữa chua nếp cẩm

Sữa chua nếp cẩm

Chuẩn bị nguyên liệu:

- 200 gram gạo nếp cẩm

- 100 gram đường

- 100ml nước cốt dừa

- 2 cọng lá dứa

- 6 hộp sữa chua

- 1 thìa cà phê muối

Cách làm:

- Mang nếp cẩm rửa sạch và ngâm nước và 1 muỗng nhỏ muối qua đêm.

- Vo gạo lại để ráo rồi cho vào nồi nấu cùng lượng nước vừa phải.

- Nấu nguyên liệu được khoảng 5 phút thì cho lá dứa vào nấu cùng.

- Tiếp tục nấu với lửa nhỏ cho đến khi thành phẩm chín mềm và sánh đặc lại.

- Tiếp đến cho đường vào khuấy đều và tắt bếp để nguội.

- Cho nếp cẩm vào cốc, thêm vào sữa chua và nước cốt dừa vào là có thể ăn ngay.

Chị em có thể sử dụng món sữa chua nếp cẩm trong bữa ăn tráng miệng của cả gia đình, sữa chua rất tốt cho hệ tiêu hóa, giúp kích thích tiêu hóa thức ăn nhanh hơn, từ đó làn da, vóc dáng sẽ được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, bạn không nên quá lạm dụng món ăn này vì có thể sẽ gây ra tác dụng ngược lại.

Hy vọng bài viết trên đã giúp các bạn trả lời được câu hỏi gạo nếp cẩm có tác dụng gì đối với sức khỏe. Đây là một loại thực phẩm ngon miệng, dễ dùng và mang lại nhiều lợi ích trong chăm sóc cơ thể và ngăn ngừa bệnh tật, tuy nhiên không nên quá lạm dụng vì ăn nhiều gạo nếp sẽ gây chướng bụng, khó tiêu cùng nhiều hệ lụy không tốt khác.