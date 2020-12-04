Hướng dẫn làm mắm tép siêu ngon chỉ với vài bước đơn giản

+ Rửa tép nhiều lần với nước lạnh để sạch hết cặn và chất bẩn bên trong tép, sau đó xóc cùng với muối. Cuối cùng dùng nước lạnh rửa lại thật sạch.

Thính gạo nên được chế biến từ gạo ngon, rang lên thơm vàng và nghiền nhuyễn.

Bên cạnh đó, muốn món mắm tép ngon thì bạn cần chia nguyên liệu theo tỷ lệ phù hợp. Nếu cho quá nhiều muối thì mắm tép sẽ gắt và mặn quá. Nhưng nếu nhạt quá thì mắm lại nhanh chua, hỏng.

Nguyên liệu chính để làm mắm tép là tép tươi, thính gạo và muối hạt. Tùy từng khẩu vị mỗi vùng miền mà bạn có thể trộn thêm tỏi, riềng, đường hoặc chút rượu trắng để tạo mùi thơm.

Làm thế nào để mắm tép sau khi làm xong phải có màu hồng bắt mắt, có hương thơm đặc trưng, không bị thối hoặc nhanh hỏng. Đây chính là điều được nhiều bà nội trợ quan tâm. Cách làm mắm tép không quá phức tạp nhưng lại đòi hỏi sự khéo léo của người thực hiện. Trong bài viết sau, Phunuvagiadinh sẽ bật mí với bạn hướng dẫn làm mắm tép siêu ngon mà rất dễ thực hiện ngay tại nhà!

+ Hòa 1 chén rượu trắng vào 1 chậu nước đun sôi để nguội, sau đó thả tép vào rồi khuấy đều. Tiếp tục vớt tép ra rồi dùng nước sạch dội lại, để ráo.

+ Rửa sạch cối giã rồi phơi khô. Tuyệt đối phải chờ tép ráo nước thì mới cho vào cối giã nhuyễn được.

Sau khi tép ráo nước thì cho vào cối giã - Ảnh minh họa: Internet

+ Tương tự, rửa sạch lọ đựng mắm tép rồi lau khô. Trước tiên, rải 1 lớp mắm tép rồi đến 1 lớp muối và 1 lớp thính gạo. Thực hiện như vậy cho đến khi hết các nguyên liệu, cuối cùng đậy nắp kín lại. Khi đậy, lưu ý không để không khí lọt vào.

Bước 3: Hoàn thành.

+ Sau khi ủ và phơi nắng 10 ngày, mắm tép đã bắt đầu lên ngấu.

+ Cần ủ mắm tép trong chum đất và đặt nơi thoáng đãng hoặc phơi trực tiếp dưới nắng. Sau 1 tháng ủ, mắm tép sẽ rất ngon. Còn nếu phơi nắng trực tiếp thì có thể ăn sau 15 ngày.

Mắm tép có thể sử dụng sau 15 ngày phơi nắng trực tiếp - Ảnh minh họa: Internet

+ Mắm tép khi lên ngấu có màu đỏ hồng tươi, hương thơm dịu nhẹ, không gắt. Chú ý khi múc mắm tép ra dùng thì cần lau khô muôi/thìa. Như vậy, món mắm tép mới lâu không bị hỏng.

+ Nếu ủ đúng quy trình thì có thể dùng được 1 năm. Còn nếu đã mở nắp thì chỉ nên sử dụng trong 5-6 tháng để đảm bảo hương vị của mắm được ngon nhất.

Hướng dẫn cách làm mắm tép ngon kiểu miền Tây

Nguyên liệu chuẩn bị

- 6 lạng tôm tươi.

- 30ml rượu gạo 40 độ.

- 250ml nước mắm ngon.

- 250g đường kính.

- 30g tỏi khô.

- 25g riềng tươi.

- 25g ớt hiểm.

Hướng dẫn cách làm mắm tép ngon kiểu miền Tây - Ảnh minh họa: Internet

Các bước thực hiện

Bước 1: Sơ chế.

+ Rửa sạch tôm, làm sạch phần đầu rồi để ráo. Cho khoảng 1 chén rượu nhỏ vào tôm, trộn đều và để yên khoảng 15 phút.

+ Khuấy tan đường vào nước mắm rồi đun sôi trên bếp, để nguội.

+ Tỏi cắt vừa phải, ớt băm nhuyễn, riềng thái sợi. Cho hỗn hợp vừa làm vào tôm, trộn đều lên.

Bước 2: Tiến hành làm mắm tép.

+ Khi tôm đã ngấm gia vị thì cho vào lọ rồi đổ phần nước mắm đường vào ngập tôm. Dùng đĩa nhỏ hoặc nan tre chèn lên tôm sao cho tôm nằm dưới nước mắm.

+ Mỗi ngày, đem mắm ra phơi nắng khoảng nửa này. Lưu ý không nên phơi lúc nắng quá, làm như vậy khoảng 10-20 ngày là được.

+ Sau khi mắm chín, tôm sẽ thơm vào dẻo, có vị mặn ngọt hấp dẫn.

Cách làm mắm tép chưng thịt ngon nhất

Nguyên liệu

- 5 lạng thịt lợn.

- 5 thìa mắm tép.

- 3, 4 củ hành tím.

- 2 củ tỏi khô.

- 2 nhánh sả tươi.

- 1 củ riềng (loại già vừa tới).

- 3 thìa đường kính.

- Gia vị: Dầu ăn, mì chính, tiêu xay, ớt băm.

Hướng dẫn làm mắm tép chưng thịt ngon nhất - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện

- Bước 1: Sơ chế.

+ Cạo vỏ riềng, rửa sạch rồi băm nhỏ.

+ Bóc vỏ hành, tỏi, đập dập rồi băm nhuyễn.

+ Sả bóc bỏ bẹ nhỏ bên ngoài rồi băm nhuyễn.

+ Thịt lợn rửa sạch rồi chần qua nước nóng rồi xay nhỏ. Sau khi xay xong thì ướp với ½ thìa nước mắm, 1 thìa dầu thực vật, 1 thìa mì chính, 1 thìa đường, một ít hạt tiêu. Trộn đều lên cho thịt ngấm gia vị.

Bước 2: Tiến hành chưng thịt mắm tép.

+ Bắc chảo lên bếp rồi đổ dầu ăn vào, đun nóng. Đến khi dầu sôi già thì phi thơm hành băm lên, tiếp tục đổ tỏi vào, đảo tới khi nào thấy tỏi có màu vàng thơm thì lấy 1 phần riềng và ớt băm vào đảo cùng.

+ Chờ đến khi các nguyên liệu thơm lừng thì cho thịt lợn vào, bật lửa to và đảo nhanh tay. Sau đó, cho phần riềng và sả băm còn lại vào đảo qua. Thêm tiếp 2 thìa mắm tép và 1 thìa đường vào rồi đảo lên cho đều tay.

+ Nếu trong quá trình nấu thấy thịt khô quá thì thêm chút dầu ăn.

+ Khi thịt chuyển sang màu nâu đẹp mắt và săn lại thì tắt bếp. Bạn có thể ăn nóng hoặc cho vào hũ thủy tinh dùng dần.

Mắm tép chưng thịt thực sự là một món ăn đưa cơm vào những ngày trở lạnh. Trên đây là hướng dẫn làm mắm tép siêu ngon, mong rằng bạn đã có thêm công thức nấu ăn ngon cho gia đình mình.