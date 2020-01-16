Salad là một món ăn thanh mát và cực kỳ tốt cho sức khỏe. Dưới đây là những cách làm salad rau củ ngon hết ý vô cùng đơn giản mà bạn có thể thực hiện nhanh chóng tại nhà.

Bạn đã quá ngán ngẩm với chế độ ăn nhiều thịt cá và dầu mỡ? Bạn hơi thừa cân và muốn tìm lại vóc dáng thon gọn ngày nào? Salad chính là một sự lựa chọn không chê vào đâu được, làm bữa ăn thêm hấp dẫn hơn với nhiều màu sắc. Trong bài viết này, Phụ nữ và Gia đình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm salad rau củ ngon lành tại nhà. Gợi ý cách làm salad rau củ ngon hết ý tại nhà - Ảnh minh họa: Internet Cách làm salad rau củ ngon nhất Các nguyên liệu cần chuẩn bị cho khẩu phần 3 người ăn bao gồm: 4 cây xà lách, 2 quả dưa chuột, 4 quả cà chua, 1 muỗng dầu mè, vài nhánh rau mùi, sốt mayonnaise và các gia vị như đường, muối, giấm, tiêu...

Cách thực hiện như sau: Rửa sạch dưa chuột, xà lách, rau mùi, cà chua rồi để cho ráo nước.

Thái dưa chuột và cà chua thành lát mỏng. Rau xà lách đem cắt miếng nhỏ vừa ăn. Rau mùi cắt khúc nhỏ vừa ăn.

Cho 2 muỗng cafe đường và 3 muỗng cafe giấm trộn lẫn với nhau rồi khuấy tan đường. Thêm 1 muỗng cafe nước lọc, 1 muỗng cafe dầu mè, ¼ muỗng cafe muối và ½ muỗng cafe tiêu vào hỗn hợp đường giấm, ta được nước dầu giấm dùng để trộn salad.

Đến bước trộn salad, cho dưa chuột, cà chua, rau mùi vào tô rồi trộn đều với dầu giấm vừa mới làm trong một bát tô. Để khoảng 10 phút để các gia vị ngấm vào rau củ. Salad rau củ ngon nhất - Ảnh minh họa: Internet Như vậy là chúng ta đã hoàn thành món salad rau củ ngon nhất, cực kỳ dễ làm tại nhà. Cho salad trộn dầu giấm ra đĩa. Rưới sốt mayonnaise lên rồi trộn đều. Cuối cùng, bạn chỉ việc thưởng thức vị mát của rau củ kết hợp với thứ nước sốt đậm đà.

Cách làm salad rau củ luộc Nguyên liệu cần chuẩn bị: Ngô, cà rốt, khoai tây và các loại rau củ tùy thích theo ý bạn, gia vị cần thiết như đường, muối, mayonnaise, tiêu,... Các bước thực hiện: Rửa sạch các loại rau củ rồi cắt miếng nhỏ vừa ăn. Ngô tách hạt, khoai tây, cà rốt thái hạt lựu.

Đun sôi nước rồi cho tất cả các rau củ vào và luộc chín.

Sau đó, vớt rau củ ra đĩa để cho nguội hẳn.

Tiếp theo, cho rau củ vào tô rồi thêm ⅓ chén mayonnaise vào trộn đều với nhau. Cách làm salad rau củ luộc - Ảnh minh họa: Internet Cách làm salad rau củ cho bé Dưới đây là một số món salad tốt và hợp khẩu vị các bé cho các mẹ tham khảo. Salad trái cây trộn trứng chiên Nguyên liệu gồm có 1 quả trứng gà, 1 quả dưa leo, 50g dâu tây, sốt trộn salad. Cách thực hiện như sau: Rửa sạch dâu tây và dưa leo, thái lát mỏng.

Bắc nồi lên bếp, thêm 1 ít dầu ăn vào, đập trứng vào rồi trở đều 2 mặt cho chín. Tắt bếp, cắt trứng thành miếng nhỏ.

Trộn trứng, dâu tây, dưa leo và sốt salad với nhau cho thật đều. Trình bày ra đĩa cho đẹp mắt để giúp bé thích ăn hơn. Salad rau củ trộn trứng chiên - Ảnh minh họa: Internet Salad dưa leo trứng Nguyên liệu bao gồm 2 quả trứng, muối ăn, tiêu đen, 2 quả dưa leo, sốt trộn salad. Cách thực hiện như sau: Luộc chín trứng, bóc vỏ, tách riêng lòng trắng và lòng đỏ ra. Lòng trắng trứng đem cắt sợi.

Cho sốt salad và muối ăn vào lòng trắng trứng cho vừa ăn rồi rắc thêm ít bột tiêu đen lên, trộn đều.

Nghiền nhuyễn lòng đỏ trứng rồi thêm ít muối ăn và sốt salad. Trộn đều hỗn hợp trên đến khi sền sệt.

Dưa leo đem gọt vỏ rồi rửa sạch, rải lòng trắng trứng lên bề mặt rồi phủ lớp lòng đỏ lên trên cùng. Salad dưa leo trứng - Ảnh minh họa: Internet Cách làm salad rau củ quả giảm cân Với những tín đồ mê giảm cân thì salad chính là một món ăn không thể bỏ qua. Dưới đây là một vài gợi ý dành cho bạn. Salad rau củ trộn sữa chua Nguyên liệu cần chuẩn bị là các loại rau củ tươi sạch, nhiều dinh dưỡng, ít calo và có tác dụng giảm cân như: ½ quả bơ, 1 quả cà chua, 1 quả chuối, 2 cây xà lách, cà chua, đậu Hà Lan. Cách thực hiện: Quả bơ đem cắt lá dài mỏng theo chiều dài quả bơ

Cà chua đem cắt hạt lựu

Chuối lột vỏ rồi đem nước lên cho thơm, thái lát tròn.

Rửa sạch 2 cây xà lách rồi để ráo nước, cắt đôi ra, xếp lên đĩa, đặt cà chua, bơ, đậu Hà Lan xung quanh để trang trí đĩa salad.

Chuẩn bị 1 chén đậu Hà Lan, 1 hộp sữa chua không đường, 1 muỗng cafe mật ong nguyên chất. Đổ sữa chua vào giữa đĩa rau.

Tiếp theo, cho muỗng canh mật ong và đậu Hà Lan lên trên rồi trộn đều là có thể thưởng thức được. >>> Xem thêm: - Những cách làm salad rong nho cực ngon bạn không nên bỏ lỡ - Hướng dẫn cách làm dầu giấm trộn salad đơn giản, thơm ngon cực nhanh Salad rau củ trộn sữa chua - Ảnh minh họa: Internet Salad trộn dầu giấm giảm cân Salad trộn dầu giấm có công dụng giảm cân tuyệt vời. Để làm món này ngon đúng điệu. bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu rau củ như: dưa leo, cà chua, bắp cải tím. Cách thực hiện: Dưa leo đem rửa sạch rồi cắt lát tròn mỏng. Cà chua bi rửa sạch cắt đôi. Bắp cải tím rửa sạch rồi thái sợi chỉ mỏng. Tất cả loại rau củ quả này đều để ráo nước vì nếu ướt sẽ khiến bắp cải tím phai màu.

Chuẩn bị 1 chai dầu giấm pha sẵn, 100% tự nhiên.

Cho bắp cải tím, cà chua, dưa leo vào tô rồi rưới một lượng dầu giấm vừa đủ lên trên. Trộn đều cho dầu giấm ngấm vào rau củ. Đây là cách làm vô cùng đơn giản và bạn có thể thưởng thức sau 2 phút. Dưa leo, cà chua, bắp cải tím dùng để làm salad dầu giấm giảm cân - Ảnh minh họa: Internet Hy vọng qua những cách làm salad rau củ được chia sẻ trên đây, bạn sẽ có thêm nhiều công thức nấu ăn ngon đơn giản tại nhà dành cho gia đình. Đặc biệt, những món salad nhiều màu sắc, nhiều chất xơ vô cùng tốt cho sức khỏe của bạn.

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