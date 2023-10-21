Dùng cà phê khi bị ốm là một lựa chọn tốt? Chuyên gia chỉ ra loại đồ uống đơn giản để chống lại cảm lạnh mà nhà nào cũng có

Trên thực tế, các nghiên cứu cho thấy đồ uống nóng có thể giúp giảm tạm thời các triệu chứng như sổ mũi và đau họng.

Đồ uống ấm thường được coi là phương thuốc chữa các bệnh về đường hô hấp như cảm lạnh hoặc cúm.

Tuy nhiên, khi nói đến cà phê , tính chất nóng của đồ uống này không đủ để khiến nó trở thành một lựa chọn đồ uống hoàn toàn tích cực khi bạn bị ốm và có một số lý do tại sao.

Ngoài ra, không thể phủ nhận rằng một chiếc cốc ấm trên tay sẽ mang lại cảm giác dễ chịu khi bạn chiến đấu với virus.

Cà phê giúp bạn tỉnh táo nhưng cơ thể cần được nghỉ ngơi khi ốm

Suan Hassig, phó giáo sư danh dự về dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Tulane ở New Orleans, cho biết: “Vì vậy, caffeine là một chất kích thích và mặc dù nó có thể sẽ không có bất kỳ tác động nào đến các diễn biến lâm sàng, dù là cảm lạnh, cúm hay Covid hoặc RSV… nhưng bản chất kích thích của caffeine có thể phản tác dụng”.

Bà nói: “Bởi vì, khi bạn đang đối mặt với tình trạng nhiễm virus, một trong những điều bạn thực sự cần làm là nghỉ ngơi đầy đủ”.

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Giấc ngủ giúp cơ thể bạn phục hồi sau những loại virus này và vì cà phê có tác dụng giúp bạn tỉnh táo nên nó có thể khiến bạn khó ngủ hơn.

Điều tương tự cũng xảy ra với nước tăng lực, thường có nhiều caffeine hơn một tách cà phê, chuyên gia Hassig nói.

Bà Hassig nói: “Quá nhiều caffeine có thể không tốt cho dù bạn có bị cảm lạnh hay cúm hay không”.

Gây mất nước với số lượng lớn

Bác sĩ Daniel Monti, trưởng khoa Khoa học Dinh dưỡng và Y học Tích hợp tại Jefferson Health ở Philadelphia cho biết: “Nếu bệnh nặng, chúng ta cần cẩn trọng khi tiêu thụ caffeine vì nó có tác dụng làm mất nước và có tác dụng chống tăng tiểu tiện nhẹ”.

Lưu ý rằng điều này không áp dụng cho tất cả mọi người: Nghiên cứu gần đây cho thấy những người thường xuyên uống một lượng cà phê vừa phải sẽ không bị mất nước do đồ uống này.

Thay vào đó, bất kỳ tình trạng mất nước nhẹ nào do tính chất lợi tiểu của nó sẽ xảy ra ở những người không quen với caffeine và uống nhiều caffeine cùng một lúc.

Vì vậy, nếu bạn không thường xuyên uống thì việc pha cho mình một bình cà phê khổng lồ khi bạn bị cảm lạnh hoặc cúm là một ý tưởng không hay. Thay vào đó, điều quan trọng là phải bổ sung nước bằng nước khi bạn đang gặp thời tiết khó chịu, bác sĩ Monti nói.

Gây khó chịu cho dạ dày của bạn

Ai cũng biết rằng cà phê khiến bạn đi đại tiện. Cũng không hiếm khi nghe nói rằng cà phê làm tổn thương dạ dày của một số người.

Như đã đề cập ở trên, những người mắc một số bệnh theo mùa nhất định có thể không muốn tiêu thụ thứ gì đó khiến dạ dày của họ khó chịu hơn.

Chuyên gia Hassig lưu ý: “Một số bệnh nhiễm trùng này, không phải cảm lạnh mà là cúm, đôi khi cũng có thể gây ra các triệu chứng về đường tiêu hóa và làm trầm trọng thêm toàn bộ hệ thống đó từ dạ dày đến ruột không phải là một ý kiến ​​​​hay”.

Vì vậy, nếu bạn bị đau bụng và có tiền sử các vấn đề về bụng do cà phê gây ra, bạn có thể bỏ qua cốc cà phê buổi sáng.

Nên uống một lượng cà phê vừa phải

Nói tóm lại, rất có thể bạn không cần phải ngừng uống cà phê khi bị ốm, nhưng nên giảm mức tiêu thụ caffeine của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

“Không có gì sai khi uống một tách cà phê, đặc biệt là trong nửa đầu ngày nếu đó là thứ giúp bạn tránh đau đầu do không uống caffeine hoặc giúp bạn bắt đầu ngày một cách dễ dàng. Nhưng bạn nên hạn chế tiêu thụ vì tác dụng kích thích của caffeine, và khi bị bệnh, bạn cần nghỉ ngơi”, bà Hassig cho hay.

Đồ uống khác là lý tưởng

Bạn nên tạo thói quen uống các loại đồ uống khác, bổ sung nhiều nước hơn khi bị bệnh về đường hô hấp.

“Điều rất quan trọng là đảm bảo rằng bạn duy trì mức độ hydrat hóa tốt, nhưng nước thường hoặc nước ép trái cây hữu cơ là cách hoàn toàn thích hợp để làm điều đó - nước thực sự là tốt nhất trong vấn đề đó vì nó cung cấp cho cơ thể những gì cơ thể cần nhất”, bà Hassig nói.

Bác sĩ Monti cho biết trà thảo dược nóng và nước dùng ấm cũng có thể là đồ uống hữu ích để uống khi bạn ốm.

Ngoài ra, các loại trà có chứa caffein như trà xanh có thể dễ chịu hơn cho dạ dày, là sự thay thế tốt cho những người vẫn muốn tăng cường năng lượng nhưng không muốn uống cà phê, theo bác sĩ Monti.

Hãy nhớ khi bạn bị ốm, hãy ưu tiên nghỉ ngơi và bổ sung nước

Theo bác sĩ Monti, tình trạng viêm trong cơ thể chúng ta tăng lên khi chúng ta bị cảm lạnh hoặc cúm, dẫn đến nghẹt mũi, sổ mũi và bọng mắt quanh mắt.

Ông Monti nói: “Nếu bạn đang tìm cách giảm chứng viêm, hai điều bạn có thể làm một cách tự nhiên là giữ nước và nghỉ ngơi.

Giảm viêm có thể giúp giảm bớt một số triệu chứng cảm lạnh khó chịu, trong khi bù nước và nghỉ ngơi có thể giúp cơ thể bạn loại bỏ virus mà nó đang đối phó.