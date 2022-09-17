Điểm danh những siêu trái cây không chỉ là món ăn vặt ưa thích của hội chị em mà còn là "chiến thần diệt mỡ" cực đỉnh để giảm cân

Mùa nắng là thời điểm hoàn hảo để giảm cân. Mặt trời tỏa sáng hơn, bạn rời xa những buổi sáng mùa lạnh lười biếng và nhu cầu giảm cân đến một cách tự nhiên. Khi trời nóng lên còn được gọi một cách không chính thức là mùa giảm cân. Chỉ bởi vì trong thời gian này trong năm, động lực để giảm cân lớn hơn đơn giản là do những bức ảnh trên bãi biển khiến bạn muốn sở hữu vóc dáng chuẩn chỉnh diện váy đẹp hơn.
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Mùa nóng cũng là thời điểm tuyệt vời để bổ sung các loại trái cây nhiều màu sắc vào chế độ ăn uống của bạn. Trái cây là cách tốt nhất để nạp vào lượng chất dinh dưỡng và đi kèm với các lợi ích bổ sung là giảm cân, sáng da và tăng mức độ trao đổi chất.
Dưa hấu
Loại trái cây chứa nhiều nước này rất lý tưởng để tô điểm cho đĩa ăn và bảng màu dinh dưỡng của bạn. Dưa hấu chứa tới 92% là nước và các chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin A, B6, C, axit amin và chất xơ.
Dưa gang
Loại trái cây giàu vitamin C này là một viên ngọc ẩn. Một khẩu phần dưa gang rất tốt cho những tín đồ giảm cân và nên được coi như một món ăn nhẹ lành mạnh. Do hương vị ngọt ngào đặc trưng của nó, nó cũng tốt cho những người thích ngọt.
Xoài
Xoài là vua của các loại trái cây rất tốt cho việc giảm cân! Trái với suy nghĩ của nhiều người, xoài có hàm lượng pectin cao và rất nhiều chất dinh dưỡng khác như vitamin A, C, D và chất xơ cần thiết cho những người bị táo bón thường xuyên.
Quả dứa
Dứa là một loại trái cây khác thường bị bỏ qua. Loại trái cây có hoa văn đẹp mắt này mang lại nhiều lợi ích như đặc tính chống viêm, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường trao đổi chất.
Quả vải
Quả vải ngon, mọng nước thực sự rất tuyệt vời trong việc giảm cân, đơn giản vì đặc tính chống oxy hóa của nó. Vải giúp tăng cường khả năng miễn dịch và cũng là lựa chọn tráng miệng hoàn hảo sau bữa ăn. Tuy nhiên, chỉ nên ăn chúng sau 60 phút sau khi hoàn thành bữa tối.
Mận
Mận là loại trái cây ít calo, giàu chất xơ, sorbitol và isatin. Tất cả những chất dinh dưỡng này giúp kiểm soát huyết áp và giảm các vấn đề tiêu hóa như táo bón. Mận cũng có chỉ số đường huyết thấp, do đó lý tưởng cho bệnh nhân tiểu đường muốn giảm cân.
Trái đào
Loại trái cây có màu cam vàng này thúc đẩy quá trình giảm cân, tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa, sáng da, miễn dịch và giải độc tốt. Đào là sự kết hợp lý tưởng của các loại vitamin và khoáng chất và bạn có thể bổ sung chúng theo nhiều cách khác nhau trong chế độ ăn uống của mình. Bạn có thể để cả quả hoặc thêm chúng vào nước để có một loại nước detox thơm mát. Bạn cũng có thể cho chúng vào sữa lắc và sinh tố.
Theo Femina