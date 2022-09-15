Muốn cơ thể đủ dinh dưỡng, bạn chỉ cần ưu ái hơn cho những loại cá giàu vi chất này

Từ nhiều thời đại, chúng đã được quảng cáo là có tác dụng chống lại các bệnh tim và tăng cường sức khỏe tâm thần. Nhưng chọn đúng loại cá từ nhiều loại cá đa dạng chắc chắn là một nhiệm vụ khó. Dưới đây là danh sách các loại cá phổ biến sẽ giúp bạn xác định loại cá bạn nên ăn.

Ăn cá hồi nước ngọt luôn là lựa chọn tốt nhất. Loại cá này chứa chất béo omega-3, có lợi cho sức khỏe tim mạch. Các chuyên gia y tế khuyên nên nuôi cá hồi vân thay vì cá hồi hoang dã vì cá hồi vân được nuôi và bảo vệ khỏi các chất gây ô nhiễm.

Cá hồi chứa nhiều omega 3 và tăng cường sức khỏe tim mạch. Cá hồi nuôi rẻ hơn cá hồi hoang dã nên mọi người khuyên dùng loại trước hơn loại sau. Nhưng cá hồi hoang dã chắc chắn có hàm lượng vitamin và khoáng chất cao. Theo Hiệp hội các chuyên gia sức khỏe sinh sản, cá hồi càng lớn và càng già thì càng chứa nhiều thủy ngân. Do đó, bạn nên ăn cá hồi tươi.

Cá ngừ

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Cá ngừ giàu vitamin B12 và D, cũng như chứa nhiều canxi và sắt. Nó chứa protein ít chất béo. Trẻ em và phụ nữ mang thai thường được khuyến khích ăn các loại cá ngừ nhạt. Ngoài ra, cá ngừ đóng hộp có hàm lượng natri cao, vì vậy nếu bạn nói rõ về lượng muối của mình thì cá ngừ đóng hộp có thể không phải là một lựa chọn lành mạnh.

Cá tuyết

Được coi là một trong những loại thực phẩm lành mạnh nhất thế giới, loài cá có vảy này là một nguồn cung cấp vitamin B12 và omega 3. Cá tuyết là thực phẩm thay thế tốt nhất cho protein thịt và chống lại các bệnh sức khỏe khác nhau. Nó có lợi cho những người bị xơ vữa động mạch và bệnh tim do tiểu đường.

Quan trọng nhất, cá tuyết có lợi cho sức khỏe tim mạch. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng những người ăn cá có cải thiện tốt cho tim mạch và giảm nguy cơ đau tim hơn những người không ăn cá.

Cá trích

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Loại cá này hơi giống với cá mòi. Một nguồn tuyệt vời của vitamin D và kẽm, cá trích có hương vị thơm ngon với thịt mềm. Chế biến cá trích trở thành một phần của chế độ ăn uống hàng ngày giữ cho các tế bào hồng cầu khỏe mạnh. Protein có trong cá trích đóng vai trò như một nguồn axit amin, cần thiết để sản xuất hemoglobin trong cơ thể.

Cá mòi

Đây là một loại cá dầu có hàm lượng vitamin cao. Cá mòi cung cấp nhiều dinh dưỡng hơn vì nó được tiêu thụ bằng da và xương của nó. Một số lợi ích sức khỏe của cá mòi bao gồm bảo vệ chống lại các bệnh tim, ngăn ngừa một số loại ung thư và giúp xương chắc khỏe. Nó tăng cường hệ thống miễn dịch và giữ cho huyết áp được kiểm soát.

Tôm càng

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Tôm càng tương tự như tôm hùm nhỏ. Chúng chuyển sang màu đỏ tươi khi nấu chín và ngon ngọt khi ăn. Chúng là một trong những loài tốt cho sức khỏe và chứa một lượng chất béo thấp. Còn với Crawfish thì sẽ chứa nhiều vitamin B và các khoáng chất như kẽm, sắt, magiê, phốt pho và canxi.

Cá da trơn

Cá da trơn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ngoài hương vị của nó, nó giúp bạn đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng. Nó giàu với vitamin và chất béo lành mạnh. Cá da trơn có hàm lượng calo và chất béo thấp, và bao gồm cá da trơn trong chế độ ăn uống của bạn là một lựa chọn lành mạnh. Nó chứa các axit béo lành mạnh như omega 3 và omega 6.

Cơ quan Bảo vệ Môi trường đã liệt kê cá da trơn là loại cá được tiêu thụ nhiều nhất do hàm lượng thủy ngân thấp. Nó cũng chứa vitamin B12, giúp hỗ trợ hệ thống thần kinh cơ thể của chúng ta.

Theo Times of India