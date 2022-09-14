Loại quả mọc đầy ở miền Bắc mà người Việt mê mẩn này không ngờ lại là "tiên dược" tăng cường miễn dịch cực tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 14/09/2022 17:25

Thời tiết nóng ẩm đã qua đi, và cuối cùng chúng ta cũng may mắn có một vài cơn mưa. Chúng ta có lẽ sẽ thích nhìn những cơn mưa trút xuống và dành thời gian thưởng thức một số món ngon giòn của mùa này. Tuy nhiên, khi thời tiết thay đổi, sức khỏe và khả năng miễn dịch của chúng ta có thể bị ảnh hưởng và dễ bị ốm. 

Đó có thể là cảm lạnh thông thường, đau họng, ho, hoặc thậm chí là một cơn sốt nhẹ, thời tiết thay đổi theo mùa cũng có thể gây hại cho cơ thể chúng ta. Vì vậy, nếu đây là điều mà bạn cũng phải trải qua, thì điều quan trọng là phải có các loại thực phẩm xây dựng khả năng miễn dịch. 

Loại quả mọc đầy ở miền Bắc mà người Việt mê mẩn này không ngờ lại là 'tiên dược' tăng cường miễn dịch cực tốt cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mận là loại quả rất được ưa chuộng tại chợ Việt. Có nhiều màu sắc và kích cỡ khác nhau của quả mận, những màu này có thể từ vàng đến trắng, xanh lá cây và đỏ. Mận là một nguồn giàu chất dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe. Những loại trái cây chua này là một chất kích thích sự trao đổi chất và có tác dụng chống oxy hóa và giải độc cao. Cùng với vitamin C và beta-carotene, chúng cũng bao gồm các khoáng chất bao gồm crom, kali, selen và những chất khác.

Loại quả mọc đầy ở miền Bắc mà người Việt mê mẩn này không ngờ lại là 'tiên dược' tăng cường miễn dịch cực tốt cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, gừng được biết là có khả năng kháng khuẩn và giàu chất chống oxy hóa. Ngay cả một lượng nhỏ gừng trong bữa ăn hàng ngày của bạn cũng có thể hỗ trợ sức khỏe của bạn. Vì vậy, với những lợi ích tuyệt vời của cả gừng và mận, bạn hãy chế biến nước ép gừng-mận này vào chế độ ăn kiêng của mình nhé! 

Công thức nước ép mận-gừng

Loại quả mọc đầy ở miền Bắc mà người Việt mê mẩn này không ngờ lại là 'tiên dược' tăng cường miễn dịch cực tốt cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lấy một quả mận và cắt thành từng miếng nhỏ. Bây giờ, lấy một muỗng canh gừng và trộn với các miếng mận. Sau khi hoàn thành, lấy hai muỗng canh hỗn hợp này xay nhuyễn và trộn với một ít nước. Nếu vị có vẻ hơi đắng, hãy thêm một ít mật ong hoặc đường. Trộn lại và thưởng thức nhé.

Theo NDTV

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