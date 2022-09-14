Nếu bạn đang cố gắng giảm cân, chắc hẳn bạn nên tránh xa những loại trái cây là "kỳ phùng địch thủ" với vóc dáng thon gọn này

Dưới đây là danh sách các loại trái cây bạn nên tránh ăn nếu muốn loại bỏ số kg thừa đó:

Tuy nhiên, một thực tế ít được biết đến là có một số loại trái cây chứa quá nhiều calo và đường tự nhiên. Nên tránh những loại trái cây như vậy vì chúng có thể gây cản trở quá trình giảm cân.

Nếu bơ được bao gồm trong chế độ ăn uống của bạn, bạn nên giảm ăn nó vì nó chứa một lượng calo rất cao. 100 gram bơ bao gồm 160 calo. Mặc dù bơ là nguồn cung cấp chất béo lành mạnh nhưng nên ăn với lượng vừa phải vì chúng có thể dẫn đến béo phì.

Cùi dừa

Cùi dừa, còn được gọi là cơm dừa, có thể dẫn đến tăng cân nếu tiêu thụ quá mức. Đó là phần thịt màu trắng đục ở dưới cùng của quả dừa. Nó chứa lượng calo và carbs dồi dào. Thịt kho dừa khá dễ ngán nhưng cũng giống như những món ngon hấp dẫn khác, thịt kho dừa cũng sẽ gây tăng cân.

Chuối

Chuối khá tốt cho sức khỏe nếu ăn với lượng ít hơn, chúng có chỉ số đường huyết cao vì vậy chúng là món ăn nhẹ tuyệt vời. Tuy nhiên, không nên tiêu thụ quá 1 quả chuối trong một ngày vì chuối chứa nhiều đường và calo tự nhiên. 1 quả chuối có 150 calo tức là 37,5 gam carbs.

Xoài

Ảnh minh họa: Internet

Vì xoài là một loại trái cây nhiệt đới quá ngọt nên nó chứa một số calo ẩn. Do đó, xoài có thể đóng vai trò là rào cản đối với mục tiêu giảm cân của bạn. Tránh ăn xoài dưới dạng trái cây sấy, nước trái cây, sữa lắc, kem xoài hoặc bánh nướng xoài. Hãy thưởng thức loại trái cây dễ ăn này bằng cách ăn nó ở dạng ban đầu và hạn chế bản thân chỉ tiêu thụ 1 quả xoài mỗi ngày thôi nhé.

Trái cây khử nước

Phổ biến được biết đến như trái cây khô, mơ khô, mận khô, nho khô, sung khô, hạnh nhân, chà là và những loại khác có thể làm tăng cân của bạn. Vì trái cây khô có hàm lượng nước hạn chế nên chúng rất giàu calo. 1 cốc nho khô có 500 calo và 1 cốc mận khô có 450 calo. Do đó, nên tiêu thụ trái cây khô để giữu được cân nặng lý tưởng.

Theo Times of India