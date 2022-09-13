Bạn hãy lưu ý câu nói "mọi thứ đều có chừng mực." Mặc dù có một số loại thực phẩm tốt cho sức khỏe hơn những thực phẩm khác, nhưng chúng ta không nên bị lạm dụng chúng và gây hại cho cơ thể.

Mặc dù có nhiều lợi ích đối với việc tiêu thụ siêu thực phẩm, nhưng ăn quá nhiều cũng có thể nguy hiểm như ăn đồ ăn vặt không lành mạnh.

Một chén bông cải xanh sống chỉ chứa 31 calo, 6 gam carbs và 0,3 gam chất béo. Nó giàu chất xơ, protein, vitamin C, kali và các vitamin và khoáng chất khác. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tiêu thụ quá nhiều bông cải xanh và các loại rau họ cải khác có thể gây kích ứng ruột hoặc khiến bạn bị đầy hơi.

Dưới một mức độ đáng báo động hơn, việc ăn quá nhiều bông cải xanh và các họ hàng thuộc họ cải của nó đã được phát hiện có tác động tiêu cực đến những người đang dùng thuốc điều trị bệnh tim và loãng máu do hàm lượng vitamin K cao.

2. Cá hồi có thể làm loãng máu

Cá hồi là một nguồn cung cấp protein nạc và axit béo omega-3 rất tốt để giảm viêm. Một phần cá hồi cũng cung cấp gần 30% nhu cầu protein hàng ngày của một người trưởng thành. Mặc dù cá hồi là lựa chọn hàng đầu của nhiều người quan tâm đến sức khỏe, nhưng việc tiêu thụ quá nhiều omega-3 có thể có tác động tiêu cực đến số lượng tiểu cầu trong máu của bạn và thậm chí có thể làm loãng máu. Ngoài ra, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng ăn quá nhiều cá, bao gồm cả cá hồi, có thể làm tăng nồng độ thủy ngân trong máu.

Trái ngược với cá hồi hoang dã, cá hồi nuôi được phát hiện có lượng chất béo và calo cao gần gấp đôi. Nghiên cứu gần đây cũng phát hiện ra rằng cá hồi nuôi có thể có mối liên hệ với bệnh béo phì với lượng chất ô nhiễm và hóa chất có thể được tìm thấy trong nước nuôi.

3. Quế có thể gây nhiễm độc cho cơ thể

Quế được coi là một siêu thực phẩm do hàm lượng chất chống oxy hóa cao và nhiều dược tính. Có khả năng làm giảm lượng đường trong máu, giảm viêm và ngăn ngừa bệnh tim, là gia vị bánh táo phổ biến được coi là một trong những siêu thực phẩm hàng đầu trong gia đình gia vị.

Mặc dù có tất cả các lợi ích sức khỏe, nhưng lượng quế chúng ta ăn vào phải được theo dõi ở mức một thìa cà phê mỗi ngày cho mỗi người lớn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng quá nhiều quế có thể gây độc do chứa coumarin. Coumarin đặc biệt nguy hiểm đối với những người có vấn đề về gan và có thể gây tổn thương gan khi hấp thụ quá nhiều.

Điều quan trọng cần lưu ý là có nhiều loại quế khác nhau với mức coumarin khác nhau :

Quế Cassia (+ 1%) - được coi là “quế thông thường”, loại mà chúng ta thường sử dụng

Quế Ceylon (0,04% coumarin) - còn được gọi là “quế thực sự” hoặc “quế Mexico”

Quế Korintje (4% coumarin) - một loại quế cassia, phổ biến nhất ở Bắc Mỹ

Quế Sài Gòn (8% coumarin) - đậm hơn và ngọt hơn so với các loại quế khác

4. Quả bơ có thể gây tích tụ chất béo

Bơ đã trở nên phổ biến toàn cầu như một loại siêu thực phẩm trong những năm gần đây do các đặc tính dinh dưỡng cao của nó. Một khẩu phần bơ duy nhất cũng cung cấp 1/4 nhu cầu vitamin K của người trưởng thành, 1/5 nhu cầu folate và 1/10 nhu cầu vitamin E hàng ngày của chúng ta. Trái cây béo cũng giàu omega-3 và chất xơ, nhưng quá nhiều bơ cũng có thể dẫn đến viêm, đầy hơi và khó chịu ở dạ dày.

Do đặc tính béo, bơ không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn có lượng calo cao. Giống như bất kỳ loại calo nào khác, quá nhiều trong số chúng có thể dẫn đến tăng cân. Nếu bạn định bao gồm bơ trong bữa ăn hàng ngày của mình, các chuyên gia khuyên bạn nên ăn 50 gram hoặc khoảng một phần ba đến một nửa quả bơ.

5. Hummus có thể dẫn đến béo phì

Hummus là món nhúng Trung Đông làm từ đậu gà, bột vừng, chanh, tỏi và dầu ô liu. Tất cả các thành phần chứa nhiều lợi ích sức khỏe, nhưng khi kết hợp với nhau, chúng tạo ra một siêu thực phẩm giàu dinh dưỡng và chứa nhiều protein. Hummus không chỉ phù hợp với người ăn chay và những người bị dị ứng với các loại hạt, gluten và sữa, mà nó còn có liên quan đến việc cải thiện sức khỏe tiêu hóa và kiểm soát lượng đường trong máu.

Điều quan trọng cần lưu ý là những lợi ích của hummus được tìm thấy đặc biệt trong phiên bản tự chế. Hầu hết sốt hummus ở cửa hàng không tốt cho sức khỏe và thậm chí có thể chứa các thành phần nguy hại, chẳng hạn như lượng natri cao, dầu không cần thiết và chất bảo quản. Hummus bày bán trên kệ, giống như các loại thực phẩm chế biến sẵn khác, có thể góp phần gây béo phì và nhiều bệnh khác nhau, vì vậy tốt nhất bạn nên tự chế biến.

6. Kombucha có thể làm tăng nồng độ axit

Kombucha là một loại trà ngọt lên men có chứa nhiều chất chống oxy hóa và men vi sinh. Thức uống này đã trở nên phổ biến trong gia đình vào những năm 90 nhưng có thể bắt nguồn từ năm 220 trước Công nguyên ở Trung Quốc. Ngày nay, kombucha được coi là một loại siêu thực phẩm lành mạnh và là thức uống giải độc.

Tuy nhiên, Kombucha không có lợi cho những người có hệ miễn dịch kém do thực tế là nó chứa các loại vi khuẩn và nấm men khác nhau vì nó được phục vụ ở trạng thái sống và chưa được khử trùng.

Ngoài ra, uống quá nhiều kombucha có thể gây khó chịu cho dạ dày hoặc gây chua. Có lượng đường cao, tốt nhất bạn nên uống ít để ngăn chặn lượng đường tăng và tăng cân.

7. Cá ngừ có thể ảnh hưởng đến kỹ năng vận động của bạn

Cá ngừ là một loại protein nạc rất giàu omega 3 và vitamin B12. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn cá ngừ rất tốt cho tim mạch và tăng cường sức khỏe của mắt, hệ thống miễn dịch và giảm huyết áp. Tương tự như cá hồi và các loại cá khác, cá ngừ có chứa thủy ngân, khiến nó trở thành một loại thực phẩm nguy hiểm khi tiêu thụ với số lượng lớn và thường xuyên. Ngộ độc từ thủy ngân biểu hiện ở việc giảm trí nhớ hoặc thị lực, cơ thể run và tê.

So sánh lợi ích của cá ngừ đóng hộp và cá ngừ tươi, cả hai đều ít chất béo và giàu protein. Tuy nhiên, nghiên cứu đã chỉ ra rằng cá ngừ albacore hoặc cá ngừ trắng lớn có hàm lượng thủy ngân cao hơn so với các họ hàng cá ngừ nhỏ hơn và sẫm màu hơn của nó.

8. Trà xanh có thể gây đau nhức

Trà xanh đã được coi là một trong những đồ uống lành mạnh nhất trên thế giới do hàm lượng chất chống oxy hóa cao. Các chất chống oxy hóa trong trà xanh đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ ung thư và bệnh tim, đốt cháy chất béo và cải thiện chức năng não. Mặc dù có vô số lợi ích đối với trà xanh, nhưng nếu uống quá nhiều trà xanh có thể gây ra các tác dụng phụ tiêu cực, đặc biệt là do hàm lượng caffeine cao.

Ảnh hưởng của việc tiêu thụ quá nhiều caffeine bao gồm mất ngủ, đau đầu, đánh trống ngực và ợ chua. Đối với những người có khả năng dung nạp thấp với các sản phẩm có chứa caffein, trà xanh cũng có thể gây ra tình trạng chua và khó tiêu. Theo các chuyên gia, 3 đến 5 tách trà xanh mỗi ngày là quá đủ đối với người lớn bình thường.

Theo Brightside