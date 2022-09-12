Thức uống tuyệt vời cho chị em này có thể chữa tất cả các vấn đề về dạ dày và thậm chí có thể giúp chuyển biến chứng buồng trứng đa nang PCOS

Đây là một chứng rối loạn nội tiết tố mà 5 trong 10 phụ nữ phải đối mặt trong thời này này. Nó không chỉ gây ra các vấn đề trong quá trình sinh sản mà còn làm chậm quá trình trao đổi chất, có thể dẫn đến tăng cân quá mức, kinh nguyệt không đều, mọc lông trên toàn bộ cơ thể, mụn trứng cá cũng như vô sinh.

Đã có một số loại nghiên cứu, nhưng không ai có thể biết nguyên nhân chính xác của PCOS. Khi một phụ nữ được chẩn đoán mắc PCOS, nội tiết tố hoặc nồng độ androgen tăng lên ở phụ nữ, ngăn cản quá trình rụng trứng hoặc giải phóng trứng, điều này gây ra chu kỳ kinh nguyệt không đều. Tuy nhiên, có nhiều khả năng những phụ nữ kháng insulin được chẩn đoán mắc bệnh PCOS, điều này cũng dẫn đến bệnh tiểu đường loại 2 và béo phì.

Đã có nhiều nghiên cứu khác nhau, nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm ra cách chữa trị căn bệnh này. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dinh dưỡng đã nói rằng vấn đề này có thể được đảo ngược với những thay đổi nhất định trong lối sống và chế độ ăn uống của bạn.

Gần đây, Tanvee Tutlani, một nhà giáo dục sức khỏe doanh nghiệp và một chuyên gia dinh dưỡng được chứng nhận đã chia sẻ một bài đăng trên Instagram của cô ấy với một công thức đồ uống đơn giản có thể giúp khắc phục vấn đề này. Đây là những gì cô ấy đã viết trong bài đăng của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Tanvee, đây là một loại đồ uống mạnh mẽ được làm từ nước dừa và hạt chia. Theo bài đăng của cô ấy, sự kết hợp tuyệt vời này thực sự có thể giúp bạn đảo ngược tình trạng PCOS.

Nước dừa rất giàu chất điện giải như kali và magiê và có thể là thức uống cuối cùng để hoàn thiện dinh dưỡng. Tuy nhiên, cô ấy nói thêm, "Khi bạn thêm hạt chia vào nước dừa, thức uống này có thể giúp giảm viêm trong cơ thể, ổn định lượng đường trong máu và giảm huyết áp đồng thời giúp kiểm soát hormone của bạn".

Ảnh minh họa: Internet

Hạt Chia là một "kiệt tác" khác của thiên nhiên và là nguồn cung cấp chất xơ, protein và chất chống oxy hóa tuyệt vời. Nếu bạn có thể thêm nước chanh vào thức uống này, nó sẽ trở thành một thức uống kỳ diệu. Tanvee nói thêm trong bài đăng của cô ấy, "Thời gian tốt nhất để thưởng thức món đồ uống này là vào buổi sáng. Ngâm hạt trong nước dừa từ 15-30 phút là có thể thưởng thức nước dừa hạt chia thơm ngon."

Ảnh minh họa: Internet

Theo Times of India