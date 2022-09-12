Sự kết hợp thực phẩm tuyệt vời giúp bạn chống lại cơn đau trong thời kỳ kinh nguyệt

Các cơ của tử cung co lại và hoạt động trong kỳ kinh nguyệt để giúp loại bỏ lớp niêm mạc đã tích tụ.

Ảnh minh họa: Internet

Chuột rút có thể xảy ra từng cơn khi bạn đến mùa dâu. Bạn cũng có thể bị buồn nôn, nôn mửa, đau đầu và tiêu chảy. Chuyên gia dinh dưỡng đã gợi ý một số cách kết hợp thực phẩm giúp chống lại cơn đau bụng kinh.

Hạnh nhân và chuối

Ảnh minh họa: Internet

Món sinh tố này không chỉ tuyệt vời cho những cơn đau bụng kinh mà còn rất ngon nữa.

Xay nhuyễn một quả chuối đông lạnh, 350 ml sữa không đường không đường, hai hộp sữa chua nguyên chất, một thìa bơ hạnh nhân, hai thìa hạt lanh và một chút bột quế cho đến khi mịn. Thưởng thức mỗi ngày để giúp giảm đau bụng kinh.

Sự kết hợp này đặc biệt có lợi trong chu kỳ kinh nguyệt của bạn bởi vì:

- Hạnh nhân chứa Vitamin E, đã được chứng minh là giúp giảm đau cơ

- Chuối chứa nhiều magiê, giúp giảm đau bụng kinh và thư giãn cơ toàn

- Tác dụng mạnh mẽ của quế chất lượng đối với ổn định đường huyết đã được nghiên cứu nhiều

- Hạt lanh giúp cân bằng hormone và loại bỏ estrogen dư thừa ra khỏi cơ thể, có thể liên quan đến chuột rút đau đớn

Trà lá mâm xôi và gừng

Ảnh minh họa: Internet

Các đặc tính chống viêm trong trà giúp giảm co thắt cơ, có thể dẫn đến chuột rút.

Đổ đầy nước vào một nửa chảo và để lửa lớn. Thêm quả mâm xôi và gừng vào. Đun sôi nước. Giảm nhiệt xuống lửa nhỏ và giữ nguyên ở đó. Nấu khoảng ba đến năm phút ở lửa nhỏ. Bắc chảo khỏi bếp và cho lá mâm xôi vào đảo đều. Hầm trong 10 phút, đậy nắp lại. Trà có thể được làm ngọt để có hương vị sau khi lọc các chất cặn.

Sự kết hợp này giúp ích vì:

- Lá mâm xôi là loại thảo mộc có lợi nhất cho sức khỏe phụ nữ.

- Gừng có đặc tính chống viêm và giảm đau, có thể giúp giảm đầy hơi và đau.

Theo Femina

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/su-ket-hop-thuc-pham-tuyet-voi-giup-ban-chong-lai-con-dau-trong-thoi-ky-kinh-nguyet-501739.html