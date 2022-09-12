Bí quyết giúp bạn mạnh mẽ "chia tay" với lượng đường gây hại cơ thể luôn ẩn chứa trong các món ăn khó lòng từ bỏ

- Uống một cốc nước bất cứ khi nào cảm giác thèm ăn thứ gì đó không lành mạnh ập đến với bạn. Điều này có ích vì bạn thường nhầm khát với đói.

Dưới đây là cách để bạn vượt qua cơn thèm đường hoặc bất kỳ đồ ăn vặt nào:

- Tham gia vào một hoạt động khi bạn cảm thấy muốn ăn đồ ăn vặt. Điều này sẽ khiến tâm trí bạn không còn nghĩ đến thức ăn.

- Kiểm soát căng thẳng và đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ và chất lượng mỗi ngày. Căng thẳng có thể gây ra cảm giác thèm ăn vặt trong khi thiếu ngủ có thể phá vỡ các hormone thèm ăn, dẫn đến việc kiểm soát sự thèm ăn kém.

Ăn tốt hơn

Ảnh minh họa: Internet

Ăn uống lành mạnh không chỉ là những gì bạn ăn mà còn là cách bạn ăn. Hãy ghi nhớ những lời khuyên sau:

- Việc tự tiêu hao thức ăn sẽ không có lợi cho bạn vì nó chỉ làm tăng cảm giác thèm ăn. Cung cấp cho cơ thể bạn các chất dinh dưỡng quan trọng cần thiết để hoạt động tối ưu.

- Ăn các bữa ăn cân bằng hai lần hoặc ba lần một ngày, giảm khẩu phần theo yêu cầu. Bao gồm nhiều protein và carbs phức tạp trong chế độ ăn uống của bạn để giữ cho bạn no lâu hơn.

- Bổ sung các bữa ăn với đồ ăn nhẹ lành mạnh để giúp bạn tiếp tục cả ngày. Bằng cách này, bạn sẽ không cảm thấy thèm ăn đồ ăn vặt.

- Lên kế hoạch trước cho các bữa ăn chính và đồ ăn nhẹ. Bằng cách biết những gì cho bữa tối, bạn sẽ không cảm thấy cần phải duyệt qua thực đơn nhà hàng trực tuyến và gọi đồ ăn vặt hoặc mua đồ ăn nhẹ mà bạn không cần khi đi mua hàng tạp hóa!

Lựa chọn thông minh

Ảnh minh họa: Internet

Chỉ vì bạn muốn cắt giảm đường khỏi chế độ ăn uống của mình không có nghĩa là bạn không thể có những thứ "đẹp đẽ"! Những mẹo sau sẽ cực lợi ích cho bạn:

- Ăn nhẹ trái cây khô như chà là hoặc nho khô thay vì đồ ngọt.

- Để ý lượng đường bổ sung trong thực phẩm chế biến sẵn. Đọc nhãn trước khi mua.

- Nước hoa quả bán sẵn chứa nhiều đường, vì vậy hãy tự ép hoa quả ở nhà. Tốt hơn hết, hãy ăn cả trái cây!

- Cắt giảm dần đường khỏi đồ uống và công thức nấu ăn. Sử dụng gia vị để tăng thêm hương vị.

- Sử dụng các chất thay thế lành mạnh hơn cho đường khi nấu ăn hoặc nướng.

Theo Femina