Không thể phủ nhận tôm là "vua" của các loại hải sản. Những loại hải sản có vỏ này không chỉ ngon, bùi và đậm đà, mà chỉ cần bổ sung của chúng có thể ngay lập tức nâng cao trải nghiệm bữa ăn và mang đến một điểm nhấn khác lạ cho món ngon của bạn. Nhưng khoan đã, bạn có biết rằng ăn tôm cũng có thể gây tử vong hoặc gây dị ứng động vật có vỏ nghiêm trọng không?

Nếu chúng không được nấu chín hoặc làm sạch đúng cách, người ăn phải sẽ gặp nhiều vấn đề sức khỏe. Đây là lý do tại sao bạn phải thận trọng trước khi chế biến và ăn tôm. Đường chỉ tôm là gì?

Ảnh minh họa: Internet Hầu hết các loại động vật có vỏ như tôm, tép đều có đường chỉ màu xanh đen, về cơ bản, đường ruột của các loại hải sản này mang chất thải và độc tố. Không loại bỏ các tĩnh mạch này hoặc loại bỏ chúng một phần có thể không chỉ gây dị ứng thực phẩm nghiêm trọng mà đồng thời có thể gây tử vong. Đây là lý do tại sao các chuyên gia sức khỏe cũng như các chuyên gia ẩm thực khuyên bạn nên loại bỏ những đường chỉ này và làm sạch tôm, sò đúng cách để tránh bị dị ứng như vậy. Dưới đây là những gì sẽ xảy ra khi bạn ăn tôm có chỉ và cách chế biến chúng đúng cách.

Điều gì xảy ra khi bạn ăn tôm có chỉ? Nếu bạn không bị dị ứng với tôm hoặc động vật có vỏ, thì việc ăn tôm đã nấu chín có gân sẽ không gây ra bất kỳ phản ứng dị ứng nào ngay lập tức. Nhưng các chuyên gia nói rằng đường ruột có thể chứa chất thải, chất độc, hóa chất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tiêu hóa và sức khỏe đường ruột của chúng ta. Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, nên tránh ăn tôm hoặc tôm nấu chín còn chỉ vì chúng có thể gây dị ứng và gây phát ban đột ngột, nóng bừng, nghẹt cổ họng, thở khò khè và khó thở, cũng có thể dẫn đến tử vong ở một số người. Nhưng vẫn cần nhiều nghiên cứu để chứng minh lý do tại sao tôm có chỉ có thể gây dị ứng thực phẩm. Cách làm sạch và sâu tôm Ảnh minh họa: Internet Quá trình làm sạch bắt đầu bằng cách rửa sạch tôm dưới vòi nước chảy. Rửa tôm bằng nước lạnh và kiểm tra xem có mùi hôi không. Để ráo phần nước thừa, sau đó dùng dao sắc cắt bỏ phần đầu tôm, tiếp đó tiến hành cắt phần đuôi. Dùng tay tách bỏ lớp vỏ bên ngoài của tôm. Lấy một con dao sạch, rạch một đường quanh thân tôm rồi dùng hai bên của dao nhẹ nhàng lấy ra phần chỉ xanh và đen. Sau đó, bỏ chân tôm. Cuối cùng, rửa tôm bằng nước lạnh và một chút muối. Rửa sạch lại lần nữa. Chuẩn bị để chế biến món ngon từ tôm đã làm sạch. Ảnh minh họa: Internet Theo Times of India

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-sach-tom-theo-cach-nay-khong-chi-ha-thap-trai-nghiem-mon-an-ma-con-co-the-dan-den-di-ung-phat-ban-va-tu-vong-502204.html