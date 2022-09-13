Những thực phẩm là 'trợ thủ' đắc lực giúp bạn tăng cân tăng cơ hiệu quả

Dinh dưỡng 13/09/2022 07:45

Trong khi một số người không ngừng cố gắng giảm mỡ thừa thì những người khác lại thấy khó tăng cân. Trớ trêu thay, đồ ăn vặt sẽ không có tác dụng đối với những người không thể tăng cân.

Những thực phẩm là 'trợ thủ' đắc lực giúp bạn tăng cân tăng cơ hiệu quả - Ảnh 1

Giải pháp rất đơn giản nếu bạn muốn tăng cân là ăn thực phẩm giàu chất béo lành mạnh và protein, như sữa, quả bơ, các loại hạt hoặc cá hồi. Ăn các sản phẩm trong danh sách dưới đây như một món ăn nhẹ, trang trí hoặc một món ăn chính sẽ giúp bạn tăng cân. Và nếu bạn kết hợp chúng với việc tập thể dục thường xuyên, chúng sẽ giúp bạn hình thành cơ bắp.

 

1. Sữa cho xương chắc khỏe và tràn đầy năng lượng

 

Những thực phẩm là 'trợ thủ' đắc lực giúp bạn tăng cân tăng cơ hiệu quả - Ảnh 2

Sữa có đầy đủ protein, carbs và chất béo, cũng như canxi và các vitamin khác, casein và whey protein. Các nghiên cứu chứng minh rằng sau khi tập luyện, uống sữa tách béo giúp xây dựng cơ bắp hiệu quả hơn so với đồ uống chứa protein từ đậu nành. Nếu bạn không tập luyện, chỉ cần uống khoảng một hoặc 2 ly sữa trong bữa ăn của bạn.

2. Sinh tố protein tự làm như một sự thay thế lành mạnh cho sinh tố mua ở cửa hàng

Những thực phẩm là 'trợ thủ' đắc lực giúp bạn tăng cân tăng cơ hiệu quả - Ảnh 3

 

Có rất nhiều loại sinh tố, một số có thể được sử dụng để giảm cân, một số để duy trì cân nặng và một số khác để tăng cân. Tốt hơn hết là bạn nên tự làm sinh tố vì loại sinh tố mua ở cửa hàng thường chứa quá nhiều đường và hầu như không có chất dinh dưỡng. Tất cả những gì bạn cần là công thức phù hợp và nguyên liệu tốt. Ví dụ :

Sữa lắc vị chuối sô cô la: kết hợp 2 cốc (470 ml) sữa với 1 quả chuối, 1 muỗng sô cô la whey protein và 1 muỗng canh (15 ml) đậu phộng hoặc bơ hạt khác.

Vanilla berry lắc: kết hợp 2 cốc (470 ml) sữa với 1 cốc (237 ml) dâu tươi hoặc đông lạnh trộn theo sở thích của bạn, đá, 1 cốc (237 ml) sữa chua tự nhiên giàu protein và 1 muỗng vani whey protein.

3. Bơ để duy trì cơ bắp khỏe mạnh

Những thực phẩm là 'trợ thủ' đắc lực giúp bạn tăng cân tăng cơ hiệu quả - Ảnh 4

 

Bơ là vua của chất béo lành mạnh. Thực phẩm độc đáo này vô cùng bổ dưỡng và có lợi cho sức khỏe. Nó không chứa nhiều calo, nhưng vẫn là một trong những thực phẩm tốt nhất để sử dụng để tăng cân. Một quả bơ chứa 332 calo, 29 gam chất béo và 17 gam chất xơ. Nó cũng rất giàu vitamin (như C, E và K) và xứng đáng được thêm vào món salad và bánh mì của bạn nếu bạn đang trong hành trình tăng cân.

4. Các loại thịt đỏ để xây dựng mô cơ

Những thực phẩm là 'trợ thủ' đắc lực giúp bạn tăng cân tăng cơ hiệu quả - Ảnh 5

 

Thịt đỏ có mọi thứ cần thiết để tăng cân và xây dựng cơ bắp. Đầu tiên, nó chứa leucine và creatine, các chất dinh dưỡng để kích thích protein cơ bắp và xây dựng mô cơ mới. Thứ hai, nó chứa cả protein và chất béo, giúp bạn tăng cân.

Quan trọng: Tiêu thụ quá nhiều là không tốt cho sức khỏe, mặc dù những miếng thịt nạc hơn sẽ tốt cho tim mạch hơn những miếng thịt béo hơn.

5. Thịt bò khô như món ăn nhẹ khi di chuyển

Những thực phẩm là 'trợ thủ' đắc lực giúp bạn tăng cân tăng cơ hiệu quả - Ảnh 6

 

Thịt bò khô là một lựa chọn bổ sung protein khi bạn bận rộn và đang di chuyển. Hầu hết chất béo đã được loại bỏ trong khi chế biến món thịt quay, có nghĩa là bạn chỉ nhận được calo từ protein trong thịt. Đảm bảo rằng bạn tiêu thụ thịt khô được chế biến tự nhiên có chất lượng tốt, không có chất bảo quản và hàm lượng muối tối thiểu.

Theo Brightside

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