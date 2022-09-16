Từ giúp giảm cân đến hỗ trợ tim mạch tối ưu, loại trái cây bổ dưỡng này xứng đáng được ưu ái trong menu nhà bạn

Dinh dưỡng 16/09/2022 08:30

Táo rất giàu chất chống oxy hóa, các loại vitamin như Vitamin C, Vitamin A, Vitamin K, chất xơ, khoáng chất và một loạt các chất dinh dưỡng quan trọng khác là "ân nhân" cho sức khỏe của bạn.

Lợi ích sức khỏe của táo xanh

Từ giúp giảm cân đến hỗ trợ tim mạch tối ưu, loại trái cây bổ dưỡng này xứng đáng được ưu ái trong menu nhà bạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một sự thật thú vị về táo là chúng có nhiều màu sắc khác nhau. Một trong số đó là màu xanh. Tuy nhiên, về mức độ phổ biến, táo đỏ có thể hơn táo xanh. Tuy nhiên, táo xanh có hàm lượng chất dinh dưỡng ngang bằng với táo đỏ nhưng táo xanh có hàm lượng đường thấp hơn, đây là điểm quan trọng mà táo xanh có thể tự hào về nó.

Táo xanh cũng có rất nhiều công dụng làm đẹpsức khỏe. Táo xanh là sự kết hợp của vị chua và ngọt.

Tăng cường trao đổi chất

Từ giúp giảm cân đến hỗ trợ tim mạch tối ưu, loại trái cây bổ dưỡng này xứng đáng được ưu ái trong menu nhà bạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chất xơ cao có trong màu xanh giúp tăng cường trao đổi chất. Chất xơ cao kích thích quá trình giải độc và giữ cho hệ tiêu hóa không bị kích thích. Khi hệ tiêu hóa được cung cấp năng lượng, quá trình trao đổi chất cũng có bước đột phá.

Tốt cho gan

Các chất chống oxy hóa là chất giải độc tự nhiên giúp ngăn ngừa gan của bạn khỏi các bệnh lý về gan. Ăn táo xanh cả vỏ. Vì táo xanh giữ cho gan và hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Nó có thể dễ dàng tăng cường chuyển động ruột và hệ thống ruột của bạn sẽ sạch hơn.

Nếu bạn gặp rắc rối liên quan đến hệ tiêu hóa, hãy tiêu thụ một miếng táo mỗi ngày. Ngay cả táo xanh luộc cũng có thể giúp bạn giảm đau.

 

Tăng cường xương

Canxi cần thiết cho xương cứng và chắc khỏe. Đặc biệt là phụ nữ rất dễ bị loãng và yếu xương. Mật độ xương dễ suy giảm sau 30 tuổi. Phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh nên bao gồm táo xanh trong chế độ ăn uống của mình vì táo xanh giúp ngăn ngừa loãng xương hiệu quả.

Nếu bạn có các vấn đề liên quan đến xương thì thực phẩm liên quan đến vitamin và khoáng chất nên là ưu tiên của bạn. Bạn có thể làm món salad với táo xanh và các món ăn bổ dưỡng khác.

 

Giúp giảm béo và giảm cân

Từ giúp giảm cân đến hỗ trợ tim mạch tối ưu, loại trái cây bổ dưỡng này xứng đáng được ưu ái trong menu nhà bạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vì táo xanh là một loại trái cây giàu chất xơ, có lợi cho việc giảm cân. Táo xanh có lượng đường thấp hơn và nhiều khoáng chất, chất chống oxy hóa hơn nên sẽ giúp giảm cân hiệu quả. Vitamin K trong nó giữ cho quá trình lưu thông máu không bị gián đoạn.

Táo xanh có thể làm tăng sự trao đổi chất của bạn và giúp bạn giảm cân. Nếu bạn đang ăn kiêng thì táo xanh có thể là món ăn vặt yêu thích.

Bảo vệ phổi

Theo các nghiên cứu, việc tiêu thụ táo xanh hàng ngày có thể giảm 23% các nguy cơ liên quan đến phổi. Nó làm giảm nguy cơ mắc bệnh hen suyễn. Những người hút thuốc thường xuyên có thể ăn táo xanh hàng ngày vì chúng sẽ bảo vệ họ khỏi các bệnh về phổi.

Nước ép táo xanh có thể bảo vệ phổi của bạn và trong thời gian đại dịch nó có thể là vị cứu tinh cho hệ miễn dịch tốt hơn. Hãy thử ăn táo xanh để có lá phổi khỏe mạnh hơn. 

 

Tao xanh tốt cho thị lực

Táo xanh rất giàu Vitamin A. Vitamin A dồi dào giúp cải thiện thị lực. Vitamin A có trong nước ép táo xanh có thể tăng cường khả năng thị lực của bạn. Nó là một nguồn nhất định để tăng cường tầm nhìn cho bạn. Món salad trộn táo xanh cũng có thể giúp thị lực của bạn tốt hơn.

 

Giảm nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm

Từ giúp giảm cân đến hỗ trợ tim mạch tối ưu, loại trái cây bổ dưỡng này xứng đáng được ưu ái trong menu nhà bạn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi ăn táo, đừng vứt vỏ vào thùng rác. Vỏ táo cũng tốt cho sức khỏe như thịt của táo và nó có thể cải thiện sức khỏe của bạn vì nó có chứa các yếu tố giải độc. Táo xanh sẽ hỗ trợ tăng khả năng miễn dịch của bạn.

Giảm cholesterol cao và huyết áp

Thưởng thức một quả táo xanh ngon ngọt hàng ngày là một lựa chọn lành mạnh. Rất nhiều nghiên cứu đã tiết lộ rằng táo xanh cải thiện hệ thống tim mạch. Chất xơ hòa tan có thể làm giảm mức cholesterol. Nó làm giảm nguy cơ đột quỵ đến 52%. Theo Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ, táo xanh có thể làm giảm mức độ cholesterol xấu. Nếu bạn đang bị cholesterol cao, đừng quên bổ sung táo xanh vào chế độ ăn uống của mình nhé.

 

Theo Femina

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