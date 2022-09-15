Bạn không thích ăn rau? Những lợi ích không tưởng này của thực phẩm xanh sẽ khiến bạn phải thay đổi suy nghĩ!

Có một lý do khiến bạn được yêu cầu phải có một đĩa thức ăn đầy màu sắc. Đó là bởi vì nó có đầy đủ các chất dinh dưỡng và khoáng chất cần thiết. Dù là màu vàng hay đỏ, thiên nhiên đã tìm ra một cách thông minh để bổ sung dinh dưỡng vào chế độ ăn hàng ngày của chúng ta.
- Nếu bạn đang cố gắng giảm cân, chắc hẳn bạn nên tránh xa những loại trái cây là "kỳ phùng địch thủ" với vóc dáng thon gọn này
- Làm sạch tôm theo cách này không chỉ hạ thấp trải nghiệm món ăn mà còn có thể dẫn đến dị ứng, phát ban và tử vong
Bây giờ chúng ta đã biết thực phẩm màu vàng và đỏ có thể giúp ích gì cho chúng ta, đã đến lúc màu tiếp theo của thiên nhiên: màu xanh lá cây! Hãy cùng khám phá những cách khác nhau mà thực phẩm xanh đang giúp ích cho chúng ta nhé.
Ít chất béo
Thực phẩm xanh ít chất béo. Giàu vitamin, chúng giúp cắt giảm chất béo không cần thiết.
Có lợi cho tiêu hóa
Thực phẩm xanh như bông cải xanh, bắp cải, rau lá xanh và đậu là những thực phẩm giàu chất xơ. Điều này có nghĩa là tiêu hóa tốt và đường tiêu hóa khỏe mạnh.
Tái tạo tế bào mới
Axit folic giúp cơ thể chúng ta sản xuất và duy trì các tế bào mới. Thực phẩm xanh như đậu Hà Lan, các loại đậu và măng tây chứa nhiều axit folic.
Tốt cho mắt
Thực phẩm xanh chứa phytochemcials như lutein và zeaxanthin có trong các loại rau lá xanh đậm. Điều này làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng, là nguyên nhân chính gây mù ở người cao tuổi. Chúng cũng đã được đề xuất để giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư.
Chống ung thư
Quercetin là một bioflavonoid được tìm thấy trong thực phẩm xanh. Chất flavonoid này chứa chất chống oxy hóa và có đặc tính chống ung thư độc đáo.
Thân thiện với người tiểu đường
Chỉ số đường huyết hoặc GI là phép đo các loại thực phẩm giàu carbohydrate và tác động của chúng đến lượng đường trong máu của chúng ta. Thực phẩm xanh có GI thấp và do đó hữu ích cho những người bị bệnh tiểu đường loại 2.
Tốt cho xương và cơ
Thực phẩm xanh là nguồn cung cấp sắt và canxi chính. Chúng giúp xương chắc khỏe hơn.
Khả năng miễn dịch tốt
Vì thực phẩm xanh chứa nhiều beta carotene có thể chuyển hóa thành vitamin A, nên tiêu thụ thực phẩm xanh giúp hoạt động miễn dịch tốt hơn.
Theo Times of India