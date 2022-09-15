Bạn không thích ăn rau? Những lợi ích không tưởng này của thực phẩm xanh sẽ khiến bạn phải thay đổi suy nghĩ!

Bây giờ chúng ta đã biết thực phẩm màu vàng và đỏ có thể giúp ích gì cho chúng ta, đã đến lúc màu tiếp theo của thiên nhiên: màu xanh lá cây! Hãy cùng khám phá những cách khác nhau mà thực phẩm xanh đang giúp ích cho chúng ta nhé.

Thực phẩm xanh như bông cải xanh, bắp cải, rau lá xanh và đậu là những thực phẩm giàu chất xơ. Điều này có nghĩa là tiêu hóa tốt và đường tiêu hóa khỏe mạnh.

Tái tạo tế bào mới

Axit folic giúp cơ thể chúng ta sản xuất và duy trì các tế bào mới. Thực phẩm xanh như đậu Hà Lan, các loại đậu và măng tây chứa nhiều axit folic.

Tốt cho mắt

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Thực phẩm xanh chứa phytochemcials như lutein và zeaxanthin có trong các loại rau lá xanh đậm. Điều này làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng, là nguyên nhân chính gây mù ở người cao tuổi. Chúng cũng đã được đề xuất để giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư.

Chống ung thư

Quercetin là một bioflavonoid được tìm thấy trong thực phẩm xanh. Chất flavonoid này chứa chất chống oxy hóa và có đặc tính chống ung thư độc đáo.

Thân thiện với người tiểu đường

Ảnh minh họa: Internet

Chỉ số đường huyết hoặc GI là phép đo các loại thực phẩm giàu carbohydrate và tác động của chúng đến lượng đường trong máu của chúng ta. Thực phẩm xanh có GI thấp và do đó hữu ích cho những người bị bệnh tiểu đường loại 2.

Tốt cho xương và cơ

Thực phẩm xanh là nguồn cung cấp sắt và canxi chính. Chúng giúp xương chắc khỏe hơn.

Khả năng miễn dịch tốt

Ảnh minh họa: Internet

Vì thực phẩm xanh chứa nhiều beta carotene có thể chuyển hóa thành vitamin A, nên tiêu thụ thực phẩm xanh giúp hoạt động miễn dịch tốt hơn.

Theo Times of India