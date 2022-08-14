Công thức món cà ri gà vừa dễ nấu vừa ngon "chuẩn vị", "đổi gió" cho bữa ăn gia đình mà chị em không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 14/08/2022 18:34

Món ngon đổi vị cho những bữa ăn của gia đình mà chị em nên thử qua. Cà ri gà là món ăn không mới nhưng hương vị không bao giờ lỗi thời. Sau đây là công thức nấu cà ri gà vô cùng đơn giản nhưng lại cho ra lò món ăn ngon chuẩn vị.

Nguyên liệu:

Chọn một con gà khoảng 1 kg - 1,2 kg sơ chế sạch chặt vừa ăn và ướp với các nguyên liệu sau.

- 1,5 thìa cà phê muối

- 2 thìa cà phê đường

- 1/2 thìa cà phê bột ngọt

- 1 thìa cà phê hạt nêm

- 1/2 thìa cà phê tiêu

- 2 thìa canh cà ri dầu

- 1 gói bột cà ri

- 1 thìa canh sa tế

- 1 thìa canh nước cốt hành tỏi

- 1 thìa canh sữa đặc

- 5 cây sả đập dập.

 

Cách nấu:

- Phi thơm hành tỏi cho vàng rồi để gà đã ướp vào xào sơ cho thịt săn lại mới thêm nước (dùng một nửa nước dừa và một nửa nước lọc) vào ngập thịt gà, nấu cho sôi lên thì nhỏ lửa lại.

- Khoai lang gọt vỏ, cắt vừa ăn và đem chiên sơ để khoai chắc khi nấu không bị nát và thơm hơn.

- Thịt gà nấu chín rồi thì cho khoai lang vào nấu, đến khi khoai chín thì cho tiếp 1/2 chén nước cốt dừa vào nấu cho sôi lên, nêm lại cho vừa ăn thì cho hành tây vào và tắt nếp.

- Khi cà ri nguội sẽ đặc hơn lúc nóng vậy nên tùy mục đích muốn ăn nước nhiều hay không thì phải canh lượng nước cho phù hợp.

- Món này ăn với bún hoặc bánh mì đều ngon, nên kèm thêm một chén muối ớt pha tí chanh để chấm thịt gà thì món ăn sẽ bắt vị hơn.

 

Chúc các bạn chế biến thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn:  Facebook Ngân Phạm

 

Công thức món cà ri gà vừa dễ nấu vừa ngon 'chuẩn vị', 'đổi gió' cho bữa ăn gia đình mà chị em không nên bỏ qua - Ảnh 1
 
Công thức món cà ri gà vừa dễ nấu vừa ngon 'chuẩn vị', 'đổi gió' cho bữa ăn gia đình mà chị em không nên bỏ qua - Ảnh 2
Công thức món cà ri gà vừa dễ nấu vừa ngon 'chuẩn vị', 'đổi gió' cho bữa ăn gia đình mà chị em không nên bỏ qua - Ảnh 3

 Nguồn: Fb Ngân Phạm

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