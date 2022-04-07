Cơn sốt từ “Lần đầu suôn sẻ, bụng khỏe cứ chơi!” hấp dẫn đến đâu mà các mẹ rủ nhau tham gia rần rần thế?

Để làm được như vậy, Lan Khuê đã tìm hiểu từ bác sĩ và chăm đọc các thông tin khoa học về dinh dưỡng cho bé. Bởi đối với cô: “Con có ăn ngoan không, ngủ ngon không, phát triển tốt không, thoải mái khám phá điều mới không… tất cả phụ thuộc vào hệ tiêu hóa, hay đơn giản là một chiếc bụng khỏe. Khi con có một chiếc bụng khoẻ thì mọi trải nghiệm của con sẽ đều suôn sẻ!”.

Từ lúc sinh Connor, siêu mẫu Lan Khuê đã cho con bung xoã và được lớn khôn một cách tự nhiên nhất, con muốn chơi thế nào thì chơi, quậy cỡ nào thì quậy chứ không muốn gò bó hay bao bọc con quá mức.

“Có thể mọi người thắc mắc bụng khỏe là gì? Là chăm chút cho Mickey & Jerry có một hệ tiêu hóa thật khỏe mạnh nè, giúp con ăn ngon ngủ ngon, phát triển đều đều thì mẹ nuôi con cũng khỏe re luôn nhé”.

Trong khi đó nữ ca sĩ nổi tiếng với bài hit “Đừng như một thói quen” mới đây đã chia sẻ trên trang cá nhân nhờ hai nhóc tì có chiếc bụng khỏe chính là chìa khóa giúp mẹ Sara Lưu nuôi con khỏe.

Bí quyết đơn giản là mẹ Sara và ba Linh luôn để hai bé tự do vui đùa, không ngăn cản, không quá bao bọc hay ngại con lấm bẩn gì hết. “Vì tụi mình tin là một khi hai con có hệ tiêu hóa khỏe và sức đề kháng tốt, các con có thể tự do tìm tòi và khám phá, học hỏi với đúng lứa tuổi của con. Bởi vậy mọi người hay thấy hình ảnh hai bé con chơi dưới cỏ hay bò trên nền đất là chuyện bình thường luôn”.

Bụng khoẻ là suôn sẻ

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hệ tiêu hoá được ví như bộ não thứ hai của cơ thể, bởi khi tiêu hoá khỏe, cơ thể sẽ tạo nên sức đề kháng vững vàng, tăng cường hệ miễn dịch giúp bé ăn ngon, ngủ sâu, phát triển về thể chất lẫn trí thông minh để trẻ luôn vui vẻ, thoả sức tìm tòi, khám phá và khôn lớn từng ngày. Vậy nên, khi có một chiếc bụng khỏe, bé sẽ suôn sẻ trải nghiệm mọi điều mới lạ mỗi ngày.

Từ lâu, Friso nổi tiếng là dòng sữa tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ. Với sự xuất hiện của dòng sữa Friso Gold Pro được nhập khẩu hoàn toàn từ châu Âu, hội mẹ càng yên tâm khi sữa được bổ sung thêm dưỡng chất HMO (2’FL) và chất xơ PureGOS. Đây là bộ đôi “dưỡng chất quý” có lợi cho hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ bé yêu có hệ tiêu hóa khỏe và sức đề kháng tốt, để con luôn khoẻ mạnh từ bên trong. Sự kết hợp của bộ đôi này trong sữa Friso Gold Pro được đánh giá sẽ giúp trẻ có được nền tảng dinh dưỡng và sức khỏe tốt nhất ngay từ những năm tháng đầu đời.

Ngoài ra, Friso Gold Pro được loại bỏ hoàn toàn đường sucrose (đường mía) và hương liệu ra khỏi thành phần sữa, giúp hạn chế tình trạng sâu răng, nóng trong ở trẻ. Nhờ vậy, sữa có vị thanh nhạt phù hợp với sở thích của các bé nhỏ, thế nên cũng dễ hiểu khi cặp song sinh Mickey – Jerry nhà Dương Khắc Linh cực kỳ đam mê dòng sữa “xịn sò” này.

Hơn thế nữa, với công nghệ TrackEasy độc quyền của Friso Gold Pro, giờ đây bố mẹ tha hồ trải nghiệm quy trình sản xuất và nguồn gốc của từng lon sữa. Từ thời gian sữa được lấy tại nông trại Hà Lan đến khâu vận chuyển, đóng gói, xuất khỏi cảng Hà Lan và cập bến tại Việt Nam, mọi thông tin đều được thể hiện rõ ràng và minh bạch để mẹ hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.

Mẹ bỉm hào hứng dự thi “Lần đầu suôn sẻ, bụng khỏe cứ chơi!”

Với sứ mệnh đồng hành cùng bố mẹ mang đến cho các con hệ tiêu hóa khỏe – đề kháng tốt, để con có một chiếc bụng khoẻ và suôn sẻ trải nghiệm những điều kì thú, nhãn hàng Friso chính thức phát động cuộc thi “Lần đầu suôn sẻ, bụng khỏe cứ chơi!”.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 19/03 đến ngày 17/04/2022 để mẹ tha hồ chia sẻ những khoảnh khắc “suôn sẻ đầu tiên” của con, cũng là lần đầu mẹ tự tin bước ra khỏi vùng an toàn, để con tự do khám phá những điều mới mẻ và khám phá thế giới bên ngoài rộng lớn.

“Friso Gold Pro đã giúp các bé nhà mình có chiếc bụng khỏe như tấm khiên bảo vệ để các con tự do khám phá thế giới và sống hết mình với bản chất thật của chúng. Mẹ luôn tin tưởng rằng khi con có hệ tiêu hóa khỏe, đề kháng tốt, con có thể thoải mái phát triển còn mình thì thấy “khỏe re”, “suôn sẻ” trong hành trình lớn khôn cùng con”.