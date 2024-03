Chuyên gia tiết lộ 5 thực phẩm rẻ tiền được những người sống thọ nhất thế giới tin dùng, có 3/5 món ăn quen thuộc với người Việt

Trong cuốn sách mới nhất của mình "How Not to Age" (Tạm dịch: Làm thế nào để không già đi), chuyên gia về tuổi thọ người Mỹ, Tiến sĩ Michael Greger đã có chia sẻ mới về thói quen sống thọ của người dân vùng đất Blue Zones.

Ảnh minh họa: Internet

Tờ Telegraph đưa tin, lời khuyên của ông dành cho độc giả để sống lâu và khỏe mạnh là hãy ăn uống như một người đến từ vùng đất Blue Zones.