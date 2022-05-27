CHỌN NGAY các loại thực phẩm giúp chân mày mọc rậm hơn, hiệu quả NHANH KHÔNG TƯỞNG

Với thành phần dưỡng chất chứa nhiều vitamin A, E, K và một số thành phần chống oxy hóa khác, dầu oliu được coi là thần dược cho cả tóc, lông mi và lông mày. Dầu oliu kích mọc rậm và ngăn rụng lông mày, nên mỗi tối trước khi đi ngủ hãy bôi dầu oliu lên vùng cần làm rậm chân mày và massage nhẹ.

Dầu dừa không chỉ tốt cho tóc mà còn cực kỳ hiệu quả với lông mày. Với một lượng lớn axit chứa trong nó, dầu dừa sẽ làm cho vùng lông mày được kích thích mọc lông nhiều và rậm hơn rất nhiều.

Cách thực hiện: Bạn sử dụng dầu dừa nguyên chất, dùng tăm bông thấm dầu dừa và thoa đều lên chân mày, thoa từ đầu đến đuôi chân mày lặp lại khoảng 5 lần. Ủ trong 10 phút rồi rửa lại với nước.

Trứng gà – Thực phẩm giúp mọc lông mày

Trứng gà là thực phẩm giúp mọc lông mày bởi trong lòng đỏ trứng có chứa rất nhiều biotin, đây là loại vitamin quan trọng giúp kích thích thúc đẩy lông mày mọc tốt và nhanh hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Cách làm lông mày mọc nhanh với trứng gà:

– Tách lấy lòng đỏ trứng gà cho thêm vài giọt nước cốt chanh trộn đều hỗn hợp này lên.

– Sử dụng một chiếc tăm bông thoa hỗn hợp này lên khắp chiều dài của lông mày để khoảng 15 đến 30 phút thì rửa lại cùng với nước sạch.

Kích thích mọc lông mày bằng nha đam (lô hội)

Trong nha đam chứa một hợp chất aloenin giúp lông mày chắc khỏe, và phát triển. Chị em chỉ cần lấy gel nha đam massage lên lông mày. Lưu hỗn hợp khoảng 15- 20 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch.

Kích thích mọc lông mày bằng nước ép hành tây

Nghe có vẻ vô lý nhưng nước ép hành tây lại có chứa rất nhiều khoáng chất có lợi cho lông mày như vitamin B, vitamin C và lưu huỳnh giúp lông mày mọc nhanh và ngày càng khỏe mạnh.

Cách sử dụng:

– Xay nhuyễn hỗn hợp hành tây và vắt chúng lấy nước, thoa hỗn hợp này lên lông mày và để qua đêm sau đó rửa sạch vào sáng hôm sau.

Các thức ăn có chứa các chất kích thích mọc lông mày

Ăn các loại thực phẩm bổ dưỡng có thể làm lông mày mọc nhanh và nhiều hơn. Đây cũng là phương pháp an toàn nhất, thậm chí là tốt cho cả sức khỏe của bạn nhất. Chúng bao gồm Protein, vitamin B, A, E, omega 3 cùng nhiều vi chất khác cũng giúp bảo vệ ngăn rụng lông mày, lông mi và tóc. Bạn có thể tìm thấy những chất này trong các thực phẩm như quả mơ, quả bơ, đu đủ, ngũ cốc, lô hội, hành tây, trứng gà, thịt nạc, cà rốt, khoai lang và các loại rau xanh.