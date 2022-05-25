Muốn sạch gàu và ngăn ngừa nấm da đầu, không chỉ lựa chọn DẦU GỘI thích hợp mà các các loại THỰC PHẨM dưới đây còn giúp bạn cải thiện tình trạng TÍCH CỰC

Bạn đau đầu vì quá nhiều gàu, bạn tự tin vì mái tóc của mình, bạn đã sử dụng mọi loại thuốc nhưng không hiệu quả. Hay tham khảo các loại thực phẩm dưới đây để cải thiện tình trạng của mình.

Thực phẩm chứa nhiều sắt Lựa chọn đầu tiên cho câu hỏi ăn gì để trị gàu là thực phẩm chứa nhiều sắt. Lý do là bởi sắt là chất rất cần thiết cho tóc, thiếu sắt sẽ khiến tóc yếu đi, dễ gãy rụng và gây ra cảm giác ngứa ngáy hơn. Các loại thực phẩm giàu chất sắt bạn nên bổ sung vào thực đơn là ngũ cốc, yến mạch, đậu, thịt bò, socola đen… Hạt hướng dương Hạt hướng dương là một trong những cách trị gàu triệt để và tự nhiên nhất. Trong hạt hướng dương có chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết (kẽm và vitamin B6) giúp mái tóc của bạn luôn khỏe mạnh, kiểm soát việc sản xuất bã nhờn trên da đầu. Ngoài ra, loại hạt này còn có thể cải thiện hệ tiêu hóa của bạn và tăng cường trao đổi chất trong cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet Rau củ, hoa quả Để hạn chế tình trạng bong tróc vảy, những mảng bám trên da đầu và da chết, bạn nên bổ sung các loại vitamin, đặc biệt là vitamin B có trong một số loại trái cây, rau củ quả như: dưa vàng, bưởi, rau dền... Điều này không chỉ giúp ngăn ngừa nấm mà còn giúp bạn sở hữu làn da căng mịn. Tuy nhiên, cần hạn chế ăn các loại quả giàu vitamin C như cam, kiwi, ổi. Vì vitamin C tạo điều kiện thuận lợi để nấm sinh sôi, phát triển và làm cho tình trạng da đầu trở nên tồi tệ thêm.

Tỏi Tỏi là một phương thuốc thảo dược rất hiệu quả trong việc điều trị gàu. Với nồng độ allicin cao, tỏi là một hợp chất chống nấm tự nhiên giúp loại bỏ gàu. Bạn có thể bổ sung tỏi vào chế độ ăn uống hằng ngày, hoặc có thể sử dụng nước ép tỏi và bôi lên da đầu. Nếu bạn có làn da nhạy cảm thì nhớ phải pha loãng nước ép tỏi trước khi bôi trực tiếp lên da đầu nhé! Thực phẩm giàu omega-3 Ảnh minh họa: Internet Thực phẩm giàu omega-3 cũng có thể giúp đỡ chống gàu, vì omega-3 giúp giữ cho làn da ngậm nước, có thể ngăn chặn sự khô da đầu và hạn chế phát triển gàu. Thực phẩm có chứa omega-3 bao gồm cá mòi, cá hồi, cá ngừ, hạt lanh, quả óc chó, đậu đỏ, đậu nành. Ngoài ra, bạn cần uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày để tránh tình trạng cơ thể bị mất nước khiến da đầu bị khô dẫn đến gàu.

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