Cách làm sữa hạt óc chó bồi bổ dinh dưỡng

Ngày nay, các loại sữa hạt được rất nhiều chị em quan tâm, vì rất nhiều dinh dưỡng mà lại không nặng bụng như sữa từ động vật. Bên cạnh việc mua ngoài, nhiều chị em cũng hay mày mò tự làm. Hãy cùng tìm hiểu cách làm sữa hạt óc chó để có thêm sự lựa chọn cho bản thân.

Thực hiện: Ngâm hạt óc chó từ 4 đến 6 tiếng. Tiếp đó, gọt vỏ khoai lang, cắt miếng nhỏ rồi cho cùng óc chó vào máy xay nhuyễn. Bạn lọc bỏ bã rồi đun lấy nước. Hỗn hợp sôi chính là loại sữa thơm ngậy mà bạn cần.

Thực hiện: Óc chó và yến mạch rửa sạch rồi ngâm trong vòng 4-6 tiếng. Lọc lại nước rửa thêm 1 lần nữa rồi cho vào máy xay nhuyễn. Sau đó, bạn lọc bỏ bã lấy nước rồi đun sôi hỗn hợp sẽ thành sữa. Bạn để nguội rồi cho vào tủ lạnh uống sẽ ngon hơn.

Nguyên liệu: óc chó, gạo lứt, yến mạch, đậu nành và hạt sen.

Thực hiện: Bạn bóc vỏ các nguyên liệu rồi phơi khô, sau đó bạn đem đi rang chín rồi nghiền nhỏ sẽ có một món ngũ cốc siêu dinh dưỡng cho các mẹ bầu lợi sữa.

Ngũ cốc lợi sữa từ óc chó - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm sữa óc chó hạnh nhân

Nguyên liệu: Óc chó, hạnh nhân, đường phèn và 2-3 lá dứa.

Dụng cụ: thớt, dao, máy xay sinh tố, nồi đun,…

Thực hiện: Bóc vỏ hạnh nhân rồi ngâm trong vòng 5 tiếng, hạt óc chó giã nhuyễn rồi cho vào máy xay rồi xay mịn. Tiếp đó, dùng rây hoặc khăn lọc lấy nước cốt của phần hỗn hợp vừa xay. Bạn cho phần nước cốt vào nồi rồi đun nhỏ lửa trong vòng 10 phút. Bạn cho thêm đường phèn rồi khuấy đều tay để sữa không bị vón cục. Khi sữa sôi tắt bếp rồi để nguội là có thể dùng được. Bạn cũng có thể kết hợp thêm cùng đậu đen để hương vị bùi và dậy mùi hơn.

Sữa óc chó hạnh nhân - Ảnh minh họa: Internet

Các loại sữa này ngoài dùng cho mẹ bầu, còn rất tốt cho trẻ em và người cao tuổi.

Một số lưu ý khi dùng quả óc chó

Mặc dù ai cũng biết rất nhiều tác dụng của quả óc chó, nhưng không phải ai cũng lường trước những tác dụng phụ mà nó đem lại. Bạn phải để ý một số trường hợp dưới đây:

Ăn quá nhiều óc chó sẽ khiến chỉ số BMI thay đổi và làm tăng trọng lượng cơ thể, dẫn đến tăng cân. Vì vậy, bạn cần định lượng liều ăn phù hợp để không bị quá cân.

Quả óc chó cũng có thể gây dị ứng với những cơ địa không phù hợp. Một số triệu chứng như phát ban, thở khò khè, sưng tấy hay chóng mặt, buồn nôn, tiêu chảy. Vì vậy, chỉ cần chớm những một trong những triệu chứng trên. Bạn cần dừng ăn và đi khám cẩn thận.

Quả óc chó có hàm lượng chất xơ cao nên có tác dụng rất tốt trong việc chữa nhuận tràng. Tuy nhiên, vì có chứa nhiều chất béo và dầu nên chúng cũng có thể gây tiêu chảy nếu bạn sử dụng một lượng lớn trong 1 thời gian ngắn. Nếu bị tiêu chảy quá nặng, bạn không nên ăn quả óc chó hoặc nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ nếu thực sự muốn bổ sung loại quả này.

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Ăn quá nhiều óc chó có thể bị tiêu chảy - Ảnh minh họa: Internet

Với những người cơ địa yếu và có khả năng bị hen suyễn, bạn đừng nên ăn quá nhiều óc chó không tình trạng bệnh sẽ ngày càng trầm trọng hơn.

Có những người bị dị ứng nặng: Ăn nhiều óc chó sẽ bị phát ban và sưng da.

Bạn cũng có thể gặp tình trạng sưng họng và lưỡi, thậm chí là sưng phổi dẫn đến tử vong.

Điều đáng ngạc nhiên hơn là ăn quả óc chó nhiều có thể dẫn đến ung thư môi. Tuy nhiên, chuyện này xảy ra khi sử dụng loại quả này trong một thời gian kéo dài.

Nếu chỉ ăn quả óc chó với lượng phù hợp có thể giúp điều trị mụn trứng cá và cải thiện các vấn đề về da. Tuy nhiên, nếu dùng để bôi lên da thì sẽ gây lại mụn khó chịu.

Cách làm sữa hạt óc chó thực sự rất đơn giản phải không các bạn? Đây là một loại thức uống thơm ngon và bổ dưỡng. Tuy nhiên, bạn chỉ nên ăn hoặc uống với lượng vừa đủ chứ không nên dùng quả nhiều sẽ gây những tác hại xấu đến sức khỏe. Chúc bạn luôn xinh đẹp và hạnh phúc!