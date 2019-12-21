Mách bạn cách nấu sữa đậu đỏ bổ dưỡng cho gia đình

Đậu đỏ là sự lựa chọn tốt nhất cho những người có bệnh về đường huyết áp nhờ thành phần kali chứa trong nó.

Chất xơ có trong đậu đỏ có khả năng bảo vệ đường ruột, giúp tiêu hóa thức ăn tốt hơn, làm giảm các triệu chứng ở ruột và góp phần điều trị bệnh tiểu đường hiệu quả.

Protein, chất xơ và chất sắt trong đậu đỏ có tác dụng hỗ trợ tim mạch hoạt động tốt. Bên cạnh đó, protein có trong đậu đỏ có thể làm giảm cholesterol có hại xuống và làm tăng hàm lượng cholesterol có lợi lên. Nếu mỗi ngày bạn uống 1 ly đậu đỏ thì cơ thể sẽ trở nên săn chắc và khỏe mạnh hơn rất nhiều.

Trong Đông y, đậu đỏ được xem là thần dược trong việc điều trị các bệnh về thận, giúp các chức năng của thận hoạt động tốt hơn đồng thời cân bằng cơ thể.

Nước đậu đỏ được xem là một trong những thức uống rất tốt cho chị em phụ nữ. Đậu đỏ có chứa hàm lượng calo trung bình nhưng lại có chất xơ nhiều, vì thế khi uống đậu đỏ bạn sẽ cảm thấy no, đào thải được lượng mỡ dư thừa tích tụ trong cơ thể.

Đậu đỏ được xem là một bài thuốc hiệu quả trong việc giải độc và thanh lọc cơ thể. Trong đậu đỏ có chứa nhiều vitamin và các thành phần có tính kiềm thạch. Vì thế, đậu đỏ thường được sử dụng để giải độc gan, nhuận tràng và thông ruột.

Theo các kết quả nghiên cứu dinh dưỡng và sức khỏe , sữa đậu đỏ rất tốt cho cơ thể, nhất là đối với người lớn tuổi và phụ nữ đang mang thai. Vậy lợi ích cụ thể của sữa đậu đỏ là gì? Cách nấu sữa đậu đỏ tại nhà như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Bước 1: Lựa các hạt đậu bị hỏng và sâu ra. Đổ đậu vào chảo và rang cho đến khi ngửi thấy mùi thơm rồi tắt bếp. Sau đó, ngâm những hạt đậu còn lại khoảng 7 tiếng. Rửa sạch lá dứa, cắt khúc.

Bước 2: Cho đậu đỏ vào máy xay sinh tố, đổ nước vào rồi xay nhuyễn. Cho hỗn hợp qua gạc mỏng rồi lọc lấy phần nước, bỏ phần bã.

Bước 3: Kế tiếp, cho nước đậu đỏ vào nồi, đun nhỏ lửa cho đến khi sôi khoảng 2-3 phút, thêm đường và khuấy đều.

Bước 4: Cho sữa ra ly rồi uống.

Cách làm sữa đậu đỏ giảm cân

Cách nấu sữa đậu đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

250g đậu đỏ

400ml sữa tươi không đường

2 lá dứa

Các bước thực hiện:

Bước 1: Rửa sạch đậu đỏ và lọc bỏ những hạt đậu đỏ bị hư hoặc sâu. Sau đó, ngâm cùng nước lạnh trong 5 giờ để cho đậu đỏ mềm.

Bước 2: Cho đậu ra rổ để ráo nước rồi đổ vào máy xay nhuyễn, dùng vải mỏng để lọc lấy phần nước.

Bước 3: Cho nước đậu lên bếp cùng lá dứa rồi đun sôi. Lá dứa sẽ giúp sữa đậu đỏ thêm thơm và hấp dẫn hơn.

Bước 4: Cho nước đậu đỏ sôi khoảng 5 phút rồi tắt bếp. Để nước vào bình rồi bỏ vào tủ lạnh để uống nhiều lần. Với cách nấu sữa đậu đỏ này, bạn sẽ tiết kiệm thời gian và chi phí đồng thời đảm bảo an toàn thực phẩm cho gia đình.

Không chỉ có sữa đậu đỏ có ích cho sức khỏe của chúng ta, sữa hạt cũng là một loại sữa thực vật được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên uống hàng ngày để bổ sung thêm năng lượng cho cơ thể. Sữa hạt được làm từ ngũ cốc và có hai loại chính bao gồm sữa có nguồn gốc từ các loại khoai, hạt hạnh nhân và sữa làm từ ngũ cốc như yến mạch hay các loại đỗ.

Dưới đây là các cách làm sữa hạt, bạn có thể lưu vào sổ tay các công thức này để chế biến cho gia đình.

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Cách làm sữa hạt gạo lức

Cách nấu sữa hạt gạo lứt - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị nguyên liệu:

Gạo lức

Sữa tươi không đường

Đường phèn

Nước lọc

Cách thực hiện:

Bước 1: Bạn lấy gạo lứt mua về, nhặt sạch những tạp chất rồi sau đó đem rang với lửa nhỏ đến khi có mùi thơm. Đun nước lọc cho đến khi sôi, rồi cho gạo lứt vào nấu chín.

Bước 2: Lấy gạo lứt đã nấu chín cho vào máy xay sinh tố, xay cho đến khi nhuyễn và mịn. Lọc qua tẩm vải mỏng sạch để lấy nước. Cho nước gạo lứt vào nồi, thêm sữa tươi vào đun sôi khoảng 10 phút là được.

Bước 3: Tắt bếp, để sữa nguội và bỏ vào ly dùng ngay. Bạn cũng có thể cho sữa gạo lứt vào một chai thủy tinh rồi cất vào tủ lạnh để bảo quản và dùng dần từ 3 đến 4 ngày.

Với những cách nấu sữa đậu đỏ trên, bạn có thể cho cả gia đình cùng thưởng thức một loại thức uống vừa thơm ngon lại cực kỳ bổ dưỡng. Chúc các bạn thành công.