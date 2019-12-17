Chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo mẹ nên cho bé ăn sữa chua trẻ em

Sữa chua được lên men tự nhiên là nguồn dinh dưỡng dồi dào, giàu đạm, béo, canxi và rất tốt cho hệ tiêu hoá của trẻ. Tuy nhiên, thay vì cho bé ăn sữa chua người lớn như thói quen của nhiều phụ huynh, mẹ nên chọn loại sữa chua dành riêng cho trẻ em nhé! Theo Bác sĩ Nguyễn Thu Hậu – Trưởng khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Nhi đồng II, có ít nhất 2 lý do bé cần có một loại sữa chua của riêng mình.

Tuỳ từng độ tuổi và giai đoạn phát triển, bé sẽ có nhu cầu dinh dưỡng riêng, cần tăng cường bổ sung một vài dưỡng chất đặc biệt. Ngoài tác dụng giúp tiêu hoá tốt hơn như sữa chua người lớn, sữa chua trẻ em còn bổ sung thêm nhiều loại vi chất phù hợp với sự phát triển của các bé.

Chẳng hạn, với các bé nhỏ từ 1 tuổi, mẹ không chỉ quan tâm đến hệ tiêu hoá còn non nớt của con mà còn đặc biệt chú ý đến quá trình phát triển trí não và thể chất của các bé. Chính vì vậy, các loại thực phẩm mẹ cho bé ăn trong giai đoạn này thường được tăng cường chất xơ tốt cho hệ tiêu hoá, dưỡng chất DHA tốt cho trí não, Canxi hỗ trợ quá trình phát triển xương, hoặc bổ sung vitamin A cho đôi mắt sáng khoẻ… Sữa chua trẻ em được bổ dung thêm nhiều dưỡng chất dinh dưỡng quan trọng này. Mẹ có thể chọn loại sữa chua phù hợp tuỳ theo nhu cầu phát triển và tình trạng sức khoẻ của bé cưng.

2. Khẩu phần phù hợp với bé

Theo bác sĩ Thu Hậu, ngoài các bữa ăn chính trong ngày, mẹ có thể cho bé ăn thêm 1-2 bữa phụ với sữa chua. Cách này vừa giúp tăng cường bổ sung dinh dưỡng cho bé, vừa giúp hệ tiêu hoá của con hoạt động tốt hơn. Tuy nhiên, bữa phụ cần gọn nhẹ tránh làm bé “ngao ngán” và mùi vị thơm ngon để kích thích bé ăn. Sữa chua người lớn hơi nhiều hơn so với khẩu phần ăn của bé, bé sẽ “khó lòng” ăn hết một hộp được. Sữa chua dành riêng cho trẻ em thường chỉ khoảng 80gr/hộp, phù hợp với khẩu phần ăn của bé trong mỗi bữa, giúp bé không quá no khi dùng. Mẹ không còn phải lo lắng chuyện giải quyết phần sữa chua còn thừa khi dùng sữa chua người lớn nữa.

Được thiết kế dành riêng cho nhu cầu dinh dưỡng và khẩu phần ăn của trẻ, sữa chua Vinamilk SuSu IQ mới bổ sung thêm nhiều chất dinh dưỡng hỗ trợ sự phát triển của trẻ. Ngoài canxi, sữa chua Vinamilk SuSu IQ mới với công thức đột phá cùng bộ đôi DHA và Vitamin A giúp bé mắt sáng tinh anh. SuSu IQ mới cũng bổ sung Vitamin B6, B12 và chất xơ hòa tan tốt cho hệ tiêu hóa, giúp bé khỏe mạnh và năng động mỗi ngày. Đặc biệt, ở cả 2 loại sữa chua ăn và sữa chua uống, Susu IQ đều được sản xuất với công thức phù hợp chỉ dành cho bé, chỉ khoảng 80ml/ chai với sữa chua uống Susu IQ hoặc hộp 80g sữa chua ăn Susu IQ. Rất vừa vặn với khẩu phần cho bé, mẹ có thể cho bé ăn 2-3 hộp sữa chua SuSu IQ mỗi ngày nhé!

Với “siêu thực phẩm” sữa chua ăn Susu IQ mẹ có thể chọn ngay sữa chua SuSu IQ có đường, sữa chua Susu IQ táo chuối hay sữa chua Susu IQ vị dâu chuối để đổi vị cho bé đỡ chán. Đừng quên thêm 1 hộp sữa chua Vinamilk SuSu IQ để bé thêm mắt sáng tinh anh và thông minh hơn mỗi ngày, mẹ nhé!