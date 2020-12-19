Cách làm bánh quy giáng sinh thơm ngon và đẹp mắt

Những chiếc bánh quy nhỏ xinh là vật không thể thiếu trong mỗi dịp giáng sinh. Loại bánh này đóng 3 vai trò chính: vật trang trí, quà tặng thể hiện tình yêu và cũng là một loại thực phẩm vô cùng ngon miệng. Vì vậy hãy cùng tìm hiểu cách làm bánh quy giáng sinh trong bài viết dưới đây.

Học làm bánh quy giáng sinh ngon và đẹp mắt không khó như bạn nghĩ. Bạn chỉ cần thực hiện theo các khâu sau đây là đã có món bánh quy bơ thơm ngon cho cả nhà.

Bánh quy giáng sinh đã có nguồn gốc rất lâu đời. Nó đã xuất hiện lần đầu vào thời Hy Lạp cổ đại với mục đích nghi lễ. Đến thế kỷ XI, lần đầu tiên bánh quy này xuất hiện ở châu Âu khi đoàn viễn chinh lấy cắp công thức từ Trung Đông. Đầu thế kỷ XVI, công thức đã được đổi mới bởi người Anh bằng cách thay vụn bánh bằng bột, thêm trứng, đường phèn… nó được nữ hoàng Elizabeth đệ Nhất dùng để thể hiện tình cảm với các chính khách nước ngoài, là biểu tượng của tình yêu. Sau đó lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích Grimm nên đã được các nghệ nhân Đức phát triển như dạng bánh hiện nay. Vào dịp giáng sinh, loại bánh này được trao tặng để thể hiện tình yêu của người tặng với mọi người.

Khâu chuẩn bị nguyên liệu

Bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: 550g bột mì, 250g bơ lạt, 100g đường bột, 1 quả trứng gà, 1 – 2 tsp vanilla, cùng một số nguyên vật liệu khác.

Khâu làm bột

Trước khi thực hiện, bạn nên điều chỉnh lò nướng ở 180 độ C trước ít nhất 15 phút. Tiếp đến để bơ mềm ở nhiệt độ phòng rồi cho bơ đường, trứng vào đánh chung. Thực hiện như thế đến khi các nguyên liệu đã hòa vào nhau, không nên đánh quá lâu. Sau đó, bạn tiến hành rây bột cho mịn, cho vào hỗn hợp trên rồi thêm vanilla extract. Trộn đều bằng máy hoặc tay đến khi thu được một khối mịn. Tiếp theo, hãy bọc khối bột trên bằng màng bọc thực phẩm, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh ít nhất 1 giờ để bột cứng hơn, lúc tạo hình bơ không bị chảy.

Khâu tạo hình bột

Khi để trong tủ lạnh được 1 giờ thì lấy bột ra để cán mỏng rồi dùng khuôn cookie để tạo những biểu tượng ưa thích của bạn. Có thể là ông già Noel, xe trượt tuyết, cây thông… Trường hợp không có khuôn, bạn hoàn toàn có thể nặn bánh theo hình yêu thích, bạn cũng có thể sáng tạo bằng cách dùng miệng cốc, chén để tạo hình tròn.

Khi để trong tủ lạnh được 1 giờ thì lấy bột ra để cán mỏng rồi dùng khuôn cookie để tạo những biểu tượng ưa thích của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Khâu nướng bánh

Trước khi thực hiện khâu này, bạn nên để bánh vào tủ lạnh ít nhất 15 phút rồi hãy cho vào lò nướng vì lúc này bánh sẽ lâu chảy hơn, hạn chế tình trạng bị biến dạng. Bạn tiến hành xếp bánh vào khay nướng có lót giấy nến chống dính. Sau đó, bạn nướng bánh ở nhiệt độ 180 độ C trong 15 phút, quan sát thấy bánh chín vàng, tỏa mùi thơm lừng là được.

Khâu làm đường icing

Bạn có thể tự làm đường icing tại nhà bằng cách chuẩn bị các nguyên liệu sau: 1 lòng trắng trứng, nửa muỗng nước cốt chanh, 250g icing sugar. Tiếp theo, bạn đánh tan lòng trắng trứng với nước cốt chanh đến khi hỗn hợp nổi bọt li ti thì cho tiếp đường vào đánh đều. Thực hiện như thế đến khi hỗn hợp bông cứng lại, nhấc que đánh lên hỗn hợp đứng ngọn không rũ xuống là được. Cuối cùng, tùy theo sở thích bản thân mà bạn hãy chia đường icing thành các phần khác nhau để thêm từng loại màu sắc vào.

Tùy theo sở thích bản thân mà bạn hãy chia đường icing thành các phần khác nhau để thêm từng loại màu sắc vào - Ảnh minh họa: Internet

Khâu trang trí bánh quy giáng sinh bằng đường icing

Để thực hiện trang trí bánh bằng đường icing, bạn tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Cho đường icing đã làm vào túi bắt kem, cắt đầu túi nhỏ với đường kính khoảng 0.2 đến 0.5cm. Sau đó dùng nó để vẽ đường viền bánh, tiếp đến là kín mặt.

Bước 2: Đợi phần đường trang trí ở bước 1 khô đi rồi vẽ tiếp những hình khác lên bánh để đảm bảo màu không bị lem. Trường hợp bạn dùng đường màu hoặc viên bi đường thì nên rắc vào lúc icing còn mềm và dính.

Bước 3: Sau khi đã thực hiện xong các bước trên, bạn nên để lớp icing trang trí khô rồi hãy bảo quản trong hũ kín để bánh không mềm đi.

Bạn sẽ dùng đường icing nhiều màu sắc để trang trí bánh theo sở thích. Thành phẩm thu được nên có màu xanh lá, màu trắng, màu đỏ đặc trưng, biểu tượng của cây thông, tuyết và ông già Noel. Đây chắc chắn sẽ là món ăn thú vị, đồng thời là món quà tặng ý nghĩa trong dịp giáng sinh.

Thành phẩm thu được nên có màu xanh lá và màu đỏ đặc trưng, biểu tượng của cây thông và ông già Noel - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi làm bánh cookie giáng sinh

Nhiệt độ nướng bánh

Khi nướng bạn cần lưu ý điều chỉnh nhiệt độ ở mức cao để bánh có thể giữ được hình dạng như ý muốn, đồng thời nhanh cứng lại. Tuy nhiên, bạn cũng không nên để nhiệt độ quá cao khi nướng bánh vì sẽ gây ra tình trạng rìa bánh bị cháy trong khi phần trong bánh chưa chín đều.

Thời gian nước bánh

Yếu tố thời gian trong việc làm bánh quy giáng sinh rất quan trọng. Bạn phải canh chuẩn xác những khoảng thời gian bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh đến thời gian nướng bánh vì rìa bánh cháy rất nhanh.

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Bạn phải canh chuẩn xác thời gian nướng bánh vì rìa bánh cháy rất nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Bánh quy giáng sinh vừa là một món ăn ngon vừa là một loại quà tặng ý nghĩa trong dịp này. Cách làm loại bánh này không khó như bạn nghĩ, chỉ cần chú ý thời gian và nhiệt độ nướng bánh, đồng thời thực hiện theo các bước trên là bạn đã có những chiếc bánh quy thơm ngon. Mong những chia sẻ về chủ đề cách làm bánh quy giáng sinh có thể giúp ích cho các bạn.