Ngày Giáng sinh ăn gì theo truyền thống phương Tây?

Đời sống 12/12/2020 08:40

Hơi lạnh của mùa đông đã tràn về. Không khí Noel cũng đang rục rịch gõ cửa. Vậy bạn đã biết Giáng sinh ăn gì theo truyền thống phương Tây chưa? Cùng tìm hiểu ngay!

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Ngày nay, Giáng sinh không chỉ là ngày lễ của các nước phương Tây mà đã trở thành ngày lễ thân quen của nhiều nước trên toàn thế giới. Ở mỗi quốc gia, Giáng sinh luôn gắn liền với các món ăn truyền thống vô cùng độc đáo. Cùng tìm hiểu xem Giáng sinh ăn gì theo phong tục của các nước phương Tây trong bài viết sau!

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Ngày Giáng sinh ăn gì theo truyền thống phương Tây? - Ảnh minh họa: Internet

Ngày Giáng sinh ăn gì?

Gà Tây

Còn điều gì hạnh phúc hơn việc được thưởng thức những miếng gà Tây nóng hổi, thơm phức trong tiết trời giá lạnh của ngày lễ Noel. Gà Tây quay là một món ăn truyền thống của người Anh mỗi dịp Giáng sinh về. Sau đó, lan truyền sang Úc vào năm 1788 và dần trở thành món ăn không thể thiếu mỗi dịp Giáng sinh về. 

Bánh khúc cây

Nếu bạn chưa biết ăn gì vào Giáng sinh thì bánh khúc cây là một gợi ý dành cho bạn. Ngày xửa ngày xưa, lễ hội Yule của người Scandinavia cổ luôn chuẩn bị một khúc gỗ lớn và đốt suốt 12 đêm để chào đón sự quay trở lại của thần mặt trời. Người ta tin rằng nếu thân cây cháy trước lúc kết thúc lễ hội thì họ sẽ gặp phải điềm gở.

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Bánh khúc cây Noel có phủ sô-cô-la - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, ngày nay cứ mỗi dịp Giáng sinh đến, bạn sẽ bắt gặp hình ảnh ổ bánh kem sô-cô-la nâu có hình khúc gỗ nhằm tưởng nhớ cho nghi lễ đó. Người ta còn rắc thêm sô-cô-la trắng lên ổ bánh để tượng trưng cho tuyết ngày Giáng sinh. 

Bánh pudding

Bữa tiệc Giáng sinh sẽ không đầy đủ dư vị nếu thiếu đi những chiếc bánh pudding béo ngậy, thơm lừng. Trước khi, bánh pudding được làm từ rượu vang, thịt dê thái nhỏ, rau củ, trái cây, thảo dược và gia vị. Ngày nay, các loại rau củ dần dần được thay thế để mang lại hương vị phong phú hơn.

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Bánh pudding Noel giúp bữa tiệc Giáng sinh thêm dư vị - Ảnh minh họa: Internet

Điểm đặc biệt trong chiếc bánh này chính là quá trình chế biến, người ta cho vào bánh vài hạt đậu hoặc một đồng xu. Họ tin rằng ai ăn phải phần bánh có những vật thể lạ đó sẽ may mắn trong năm tiếp theo.

Bánh nhân thịt

Giáng sinh thường ăn gì? Bánh nhân thịt chắc hẳn không còn lạ lẫm với nhiều người. Tuy nhiên, đây lại là món ăn đặc biệt trong bữa tiệc Giáng sinh. Chiếc bánh có hình một chiếc túi, đựng rất nhiều đồ bên trong, nào là thịt, trái cây, đường,…

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Bánh nhân thịt là món ăn đặc biệt dịp lễ Giáng sinh - Ảnh minh họa: Internet

Theo lời kể lại của những người cao tuổi, bánh nhân thịt thường được thêm vào bữa tiệc Giáng sinh để gửi gắm ước mong. Chiếc túi thể hiện nơi lưu giữ những điều ước về cuộc sống no đủ, hạnh phúc. 

Bánh pate

Bánh pate là món ăn vô cùng đặc biệt trong dịp lễ Giáng sinh. Nhân bánh không phải được làm bằng pate bình thường từ ngan ngỗng hay thịt lợn mà được làm từ tim, óc, gan,… tóm lại là mọi thứ từ con hươu, con nai.

Đây từng là lựa chọn ưu tiên của tầng lớp quý tộc thời xa xưa. Loại bánh này được nhiều người biết đến từ thế kỷ 17.

Đùi lợn muối

Miếng thịt lợn muối dai dai, bùi bùi, có mùi khó, đậm vị muối, ngầy ngậy của bì, khiến bao nhiêu người bị mê hoặc trong bữa tiệc Giáng sinh. Món ăn này bắt nguồn từ người Na-uy, nguyên liệu chính là thịt lợn rừng. Trong dịp Giáng sinh, người ta thường ăn loại thịt này và thưởng thức các bài ca Giáng sinh.

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Đùi lợn muối béo ngậy cho Giáng sinh - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng đừng lầm tưởng món thịt lợn muối này giống với món thịt lợn muối ngày Tết. Tên thì giống như cách chế biến lại khác nhau. Món thịt lợn muối Giáng sinh còn có thêm bước thui qua lửa và đút lò. 

Súp

Ngày Giáng sinh ăn gì? Súp là một món ăn vô cùng quen thuộc và không thể nào thiếu trong bữa tiệc Giáng sinh. Tùy theo khẩu vị của từng gia đình, người nấu sẽ lựa chọn và chế biến ra món súp phù hợp nhất. Món súp giống như một món khai vị hấp dẫn, thể hiện mong muốn sức khỏe dồi dào cũng như thành công tới cho tất cả mọi người.

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Món súp thay cho lời chúc ý nghĩa dịp Giáng sinh - Ảnh minh họa: Internet

Món súp được chuẩn bị khá công phu, do đó nó chính là lời chúc tốt đẹp và ý nghĩa nhất đến với mọi người trong dịp lễ Giáng sinh. Đây tuy là món ăn quen thuộc hàng ngày nhưng lại rất đặc biệt trong dịp lễ Noel.

Trên đây là những thông tin giúp bạn trả lời câu hỏi Giáng sinh ăn gì thì hợp với truyền thống phương Tây. Bạn có ý định mở một bữa tiệc Noel đề cùng hàn nguyên tâm sự với bạn bè, ôn lại chuyện năm cũ và chuẩn bị chào đón năm mới? Nếu có thì chắc chắn những chia sẻ trong bài viết sẽ rất hữu ích với bạn. 

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