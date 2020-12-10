Noel tặng quà gì cho thật ý nghĩa?

Đời sống 10/12/2020 13:56

Ngày nay, Giáng sinh đã trở thành mùa lễ hội quen thuộc và phổ biến với nhiều người trên toàn thế giới. Vì vậy, nhiều người rất quan tâm Noel tặng quà gì cho thật ý nghĩa?

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Cứ mỗi dịp Giáng sinh về, tất cả mọi người lại quây quần bên nhau, cùng nhau đi chơi, ăn tối và trao nhau những món quà cùng lời chúc thật ý nghĩa. Vậy Noel tặng quà gì thì hợp? Nếu bạn cũng muốn chọn ngày này để bày tỏ tình cảm cũng như sự quan tâm tới nửa kia của mình thì hãy tham khảo ngay những gợi ý bên dưới.

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Noel tặng quà gì cho thật ý nghĩa? - Ảnh minh họa: Internet

Noel tặng quà gì cho bạn gái?

Đồng hồ đeo tay

Đồng hồ đeo tay là một món quà phụ kiện thời trang được các bạn gái ngày nay rất yêu thích. Tùy từng phong cách của bạn gái, bạn có thể chọn cho cô ấy những mẫu đồng hồ có kiểu dáng và màu sắc khác nhau.

Nếu nàng thích sự hiện đại và thanh lịch, bạn hãy ưu tiên chọn mẫu mạ vàng, có đính đá. Nếu nàng thích sự năng động và trẻ trung, hãy lựa chọn những thiết kế thể thao.

Bánh, kẹo ngọt

Nếu bạn vẫn chưa biết Noel nên tặng quà gì cho bạn gái thì bánh và kẹo ngọt là gợi ý khá hay ho dành cho bạn. Con gái đôi khi không cần gì nhiều, chỉ những chiếc bánh ngọt ngào hay những viên kẹo nhỏ xinh xắn cũng đủ khiến cho cô ấm cảm thấy ấm áp và mỉm cười cả ngày rồi.

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Những cây kẹo ngọt đáng yêu tặng Noel - Ảnh minh họa: Internet

Sô-cô-la

Noel nên tặng quà gì? Một hộp kẹo sô-cô-la chắc chắn sẽ là món quà Giáng sinh ý nghĩa mà bạn dành tặng cho cô ấy nếu cô ấy là một người có tâm hồn bay bổng, lãng mạn. Đừng nghĩa rằng Sô-cô-la chỉ phù hợp với ngày lễ Valentine mà Giáng sinh cũng là dịp đặc biệt để bạn lựa chọn thức quà chứa đựng tình cảm này. Hương vị mỗi thành sô-cô-la sẽ khiến cô ấy cảm nhận được tình yêu nồng nàn của bạn.

Gấu bông

Một chú gấu bông sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy lúc vui, lúc buồn và mỗi khi trở về nhà. Đặc biệt là những lúc bạn đi xa, cô ấy có thể nhìn vào chú gấu bông để nhớ về bạn.

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Những chú gấu bông dành tặng bạn gái ngày Noel - Ảnh minh họa: Internet

Móc chìa khóa đáng yêu

Tuy móc khóa nhỏ nhắn nhưng lại có thể thường xuyên ở bên bạn. Nếu bạn muốn có một món quà tặng để cô ấy luôn mang theo bên mình và nhớ đến bạn thì móc khóa là lựa chọn không tồi.

Son môi

Là con gái, ai cũng thích làm đẹp. Có thể nói làm đẹp chính là thú vui của các chị em. Vì vậy, sẽ rất hợp lý nếu bạn lựa chọn một món mỹ phẩm để tặng cô ấy trong dịp Noel sắp tới.

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Son môi là món quà mà cô nàng nào cũng mê mẩn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu vẫn còn chưa biết nên chọn gì thì hãy cân nhắc son môi. Với các cô gái, son môi được xem là vật bất ly thân. Hãy lựa chọn màu son ấm áp để cô ấy rực rỡ hơn trong những ngày đông lạnh này.

Hoa hồng

Hoa hồng được xem là biểu tượng của phái đẹp, loài hoa ngọt ngào nhất được các cô gái vô cùng yêu thích. Hoa hồng được lựa chọn làm quà tặng Giáng sinh sẽ thay thế cho lời chúc rằng cô ấy sẽ luôn xinh đẹp, tươi tắn và tỏa sáng rạng ngời. 

Khăn choàng

Các chàng có thể chọn một chiếc khăn quàng cổ giản đơn và xinh xắn nhưng vẫn ấm áp để tặng cho nàng. Sẽ càng ngọt ngào hơn nếu các chàng tự tay quấn chiếc khăn đó lên cổ cho nàng.

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Khăn choàng là món quà Noel ngọt ngào dành tặng nàng - Ảnh minh họa: Internet

Găng tay

Cùng với khăn choàng, găng tay cũng là một phụ kiện phù hợp cho các nàng trong mùa Giáng sinh lạnh này. Một đôi găng tay ấm áp sẽ giúp bảo vệ sức khỏe của nàng trước thời tiết lạnh lẽo của mùa đông, đồng thời thể hiện sự quan tâm của bạn tới nàng.

Noel tặng quà gì cho bạn trai?

Một bữa tối lãng mạn

Còn điều gì tuyệt hơn nếu các bạn được bên cạnh nhau trong tiết trời se lạnh, cùng nhau thưởng thức những bữa ăn tối ấm áp. Hãy đặt trước một chỗ ngồi thật lý tưởng, gọi những món ăn mà cả 2 bạn yêu thích, sau đó tận hưởng những phút giây trò chuyện ngọt ngào và lãng mạn bên nhau.

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Một bữa tối lãng mạn dành tặng cho bạn trai - Ảnh minh họa: Internet

Ví da nam

Ví da nam được xem là vật bất ly thân của các chàng mỗi khi ra ngoài. Chúng giúp họ để tiền và các loại thẻ quan trọng một cách ngăn nắp. Một chiếc ví da chất lượng sẽ có thể ở bên chàng dài lâu, nhắc nhở chàng luôn trân trọng đồng tiền kiếm được.

Thắt lưng

Với các chàng trai, thắt lưng luôn là phụ kiện cơ bản. Một chiếc thắt lưng nam hàng hiệu sẽ giúp bộ trang phục trông hoàn hảo hơn cũng như thể hiện gu thẩm mỹ của người đó.

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- Noel nên tặng quà gì cho người yêu thương?

Dụng cụ thể thao

Các chàng trai thường rất thích tập luyện thể thao. Tùy theo bộ môn mà chàng hay chơi, bạn có thể lựa chọn ra món quà phù hợp. Có thể là một đôi giày chạy bộ, giày đá bóng, vợt cầu lông hoặc vợt tennis,…

Hy vọng với những gợi ý trên đây, bạn đã biết Noel tặng quà gì cho nửa kia thì ý nghĩa. Mong rằng món quà đó sẽ giúp bạn truyền tải được tình cảm chân thành của mình tới người yêu thường.

Cách làm đồ trang trí Noel handmade cực dễ

Cách làm đồ trang trí Noel handmade cực dễ

Bạn đang muốn tự tay làm những món đồ trang trí cho ngôi nhà mình nhân dịp Noel sắp tới? Bạn đã biết cách làm đồ trang trí Noel sao cho đẹp chưa?

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