Lạc vào không gian sang chảnh nhà Tăng Thanh Hà mùa Giáng sinh, thoáng qua mấy giây đủ thấy sự giàu có

Không khí Giáng sinh đã ngập tràn trong căn nhà của "cô Trúc" rồi!
- Vợ Mạc Văn Khoa chưa gặp được con sau 3 ngày sinh nở, tiết lộ tình trạng của em bé trong lồng kính
- Vợ Hoàng Anh xác nhận chuyện ly hôn, tố chồng nhẫn tâm vô trách nhiệm, bỏ đi 2 tháng không gặp vợ con
Tháng 12 là dịp người ta trang hoàng lại nhà cửa thật lung linh, ấm cúng chờ đón một mùa Giáng sinh an lành. Cứ có cây thông điểm tô thêm đèn đóm và vài món đồ trang trí là căn nhà kiểu gì trông cũng xinh xắn hơn hẳn.
Ngọc nữ Tăng Thanh Hà mới đây đã háo hức khoe lên Instagram không gian phòng khách mới được trang trí của mình. Cây thông được trang trí siêu rực rỡ nhìn là đã thấy vui vẻ, phấn chấn. Tăng Thanh Hà cũng tiết lộ một góc phòng khách với chiếc sofa màu kem trang nhã cùng những món đồ trang trí có tone trắng - đen. "Cô Trúc" cũng để kha khá cây xanh trong phòng khách tạo cảm giác tươi mát, dễ chịu.
Ngoài Tăng Thanh Hà, Ngọc Trinh, Phạm Hương, Khả Ngân cũng đã khoe không gian nhà cực chill mùa lễ hội. Nhà đẹp thế này thì cần gì đi đâu, cứ ở nhà là đủ mê chữ ê kéo dài rồi!