Lạc vào không gian sang chảnh nhà Tăng Thanh Hà mùa Giáng sinh, thoáng qua mấy giây đủ thấy sự giàu có

Tháng 12 là dịp người ta trang hoàng lại nhà cửa thật lung linh, ấm cúng chờ đón một mùa Giáng sinh an lành. Cứ có cây thông điểm tô thêm đèn đóm và vài món đồ trang trí là căn nhà kiểu gì trông cũng xinh xắn hơn hẳn.

Ngọc nữ Tăng Thanh Hà mới đây đã háo hức khoe lên Instagram không gian phòng khách mới được trang trí của mình. Cây thông được trang trí siêu rực rỡ nhìn là đã thấy vui vẻ, phấn chấn. Tăng Thanh Hà cũng tiết lộ một góc phòng khách với chiếc sofa màu kem trang nhã cùng những món đồ trang trí có tone trắng - đen. "Cô Trúc" cũng để kha khá cây xanh trong phòng khách tạo cảm giác tươi mát, dễ chịu.