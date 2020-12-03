Đổi ngay 5 kiểu tóc uốn chuẩn hot girl Hàn này để xúng xính váy áo mùa Giáng sinh 2020

Để F5 diện mạo cho bản thân, bạn có thể thử 5 kiểu tóc uốn sành điệu dưới đây. Đảm bảo, màn “lột xác” này sẽ giúp bạn trông vô cùng nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện tại những bữa tiệc mùa Giáng sinh này.

Đây là kiểu tóc được các cô nàng hot girl Hàn lăng xê nhiệt tình trong khoảng thời gian gần đây. Những lọn tóc uốn xoăn sóng lơi sẽ giúp gương mặt của bạn trở nên nhỏ xinh, thanh thoát hơn. Nếu bạn là một cô nàng nhẹ nhàng, yêu thích phong cách “xứ củ sâm” thì đây chắc chắn là kiểu tóc bạn không thể bỏ lỡ.

Kiểu tóc uốn xoăn cơ bản nhất mà bạn có thể lựa chọn – Ảnh: Internet

Bạn có thể thực hiện kiểu tóc này tại salon hoặc mua máy tạo kiểu để thử uốn tóc tại nhà giúp tiết kiệm chi phí.

Tóc xoăn xù

Kiểu tóc xoăn xù mang đến cho bạn vẻ ngoài sành điệu, phóng khoáng. Đặc biệt, những cô nàng tóc mỏng cũng nên thử biến tấu mái tóc với kiểu tóc này. Bởi lẽ, đây chính là giải pháp hoàn hảo để tăng độ dày cho mái tóc hiệu quả. Bên cạnh đó, tóc xoăn xù hợp với hầu hết mọi kiểu trang phục.

Để tóc xoăn xù trông bạn sẽ năng động và cá tính hơn - Ảnh: Internet

Tóc uốn cúp

Đây là kiểu tóc giúp “hack tuổi” cực đỉnh nhưng cũng không kém phần thời thượng. Năm 2020, kiểu tóc uốn cúp tỉa layer đang làm mưa làm gió mà bất kỳ cô nàng nào cũng có thể thử nghiệm.

Kiểu tóc này không kén dáng mặt nên bạn có thể thử F5 bản thân – Ảnh: Internet

Tóc sóng gợn

Kiểu tóc này mang đến cho bạn vẻ ngoài xinh đẹp như những cô nàng hot girl Hàn Quốc. Tóc sóng gợn cũng không quá khó khi tạo kiểu và phù hợp với nhiều lứa tuổi, dáng mặt cũng như phong cách thời trang.

Bạn có thể hô biến cho mái tóc thẳng thành tóc gợn sóng chỉ bằng cách dùng kẹp càng cua cố định mái tóc trong vài giờ hoặc dùng lược tròn kết hợp với máy sấy.

Tóc gợn sóng rất dễ tạo kiểu - Ảnh: Internet

Tóc uốn mái

Chỉ cần thay đổi phần mái một chút, diện mạo của bạn sẽ thăng hạng đáng kể. Phần mái dài được uốn cong nhẹ sẽ giúp che đi khuyết điểm gương mặt thô cứng, giúp tổng thể trở nên mềm mại, nhẹ nhàng hơn.

Tóc mái uốn sang chảnh giúp hack phồng mái tóc cực vi diệu – Ảnh: Internet

Hãy thử tham khảo những kiểu tóc uốn trên để không bao giờ trở nên nhàm chán, tẻ nhạt nhé!