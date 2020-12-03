Đổi ngay 5 kiểu tóc uốn chuẩn hot girl Hàn này để xúng xính váy áo mùa Giáng sinh 2020

Thời trang 03/12/2020 18:03

Những kiểu tóc uốn sành điệu này sẽ giúp nâng tầm nhan sắc đáng kể, bạn hãy thử áp dụng để trở nên xinh đẹp hơn trong mùa Noel này nhé!

Để F5 diện mạo cho bản thân, bạn có thể thử 5 kiểu tóc uốn sành điệu dưới đây. Đảm bảo, màn “lột xác” này sẽ giúp bạn trông vô cùng nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện tại những bữa tiệc mùa Giáng sinh này.

Tóc uốn sóng lơi

Đây là kiểu tóc được các cô nàng hot girl Hàn lăng xê nhiệt tình trong khoảng thời gian gần đây. Những lọn tóc uốn xoăn sóng lơi sẽ giúp gương mặt của bạn trở nên nhỏ xinh, thanh thoát hơn. Nếu bạn là một cô nàng nhẹ nhàng, yêu thích phong cách “xứ củ sâm” thì đây chắc chắn là kiểu tóc bạn không thể bỏ lỡ.

kieu toc uon sanh dieu 1

kieu toc uon sanh dieu 2

Kiểu tóc uốn xoăn cơ bản nhất mà bạn có thể lựa chọn – Ảnh: Internet

Bạn có thể thực hiện kiểu tóc này tại salon hoặc mua máy tạo kiểu để thử uốn tóc tại nhà giúp tiết kiệm chi phí.

Tóc xoăn xù

Kiểu tóc xoăn xù mang đến cho bạn vẻ ngoài sành điệu, phóng khoáng. Đặc biệt, những cô nàng tóc mỏng cũng nên thử biến tấu mái tóc với kiểu tóc này. Bởi lẽ, đây chính là giải pháp hoàn hảo để tăng độ dày cho mái tóc hiệu quả. Bên cạnh đó, tóc xoăn xù hợp với hầu hết mọi kiểu trang phục.

kieu toc uon sanh dieu 3

kieu toc uon sanh dieu 4

Để tóc xoăn xù trông bạn sẽ năng động và cá tính hơn - Ảnh: Internet

Tóc uốn cúp

Đây là kiểu tóc giúp “hack tuổi” cực đỉnh nhưng cũng không kém phần thời thượng. Năm 2020, kiểu tóc uốn cúp tỉa layer đang làm mưa làm gió mà bất kỳ cô nàng nào cũng có thể thử nghiệm.

kieu toc uon sanh dieu 5

kieu toc uon sanh dieu 5

Kiểu tóc này không kén dáng mặt nên bạn có thể thử F5 bản thân – Ảnh: Internet

Tóc sóng gợn

Kiểu tóc này mang đến cho bạn vẻ ngoài xinh đẹp như những cô nàng hot girl Hàn Quốc. Tóc sóng gợn cũng không quá khó khi tạo kiểu và phù hợp với nhiều lứa tuổi, dáng mặt cũng như phong cách thời trang.

Bạn có thể hô biến cho mái tóc thẳng thành tóc gợn sóng chỉ bằng cách dùng kẹp càng cua cố định mái tóc trong vài giờ hoặc dùng lược tròn kết hợp với máy sấy.

kieu toc uon sanh dieu 6

kieu toc uon sanh dieu 7

Tóc gợn sóng rất dễ tạo kiểu - Ảnh: Internet

Tóc uốn mái

Chỉ cần thay đổi phần mái một chút, diện mạo của bạn sẽ thăng hạng đáng kể. Phần mái dài được uốn cong nhẹ sẽ giúp che đi khuyết điểm gương mặt thô cứng, giúp tổng thể trở nên mềm mại, nhẹ nhàng hơn.

kieu toc uon sanh dieu 8

kieu toc uon sanh dieu 9

Tóc mái uốn sang chảnh giúp hack phồng mái tóc cực vi diệu – Ảnh: Internet

Hãy thử tham khảo những kiểu tóc uốn trên để không bao giờ trở nên nhàm chán, tẻ nhạt nhé!

4 kiểu body đặc trưng và 4 chiêu lên đồ giúp các nàng che sạch nhược điểm

4 kiểu body đặc trưng và 4 chiêu lên đồ giúp các nàng che sạch nhược điểm

Để được khen dáng đẹp, bạn cần học hỏi theo những chiêu diện đồ sau.

Xem thêm
Từ khóa:   Các kiểu tóc đẹp chọn kiểu tóc đẹp lựa chọn kiểu tóc

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 4 giờ 5 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt