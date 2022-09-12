Cá chim biển nướng cuốn bánh tráng, vừa là món ngon đổi vị cho bữa cơm vừa là mồi ngon "siêu bén" cho chồng

Đổi món cho những ngày chán cơm, cá chim biển nướng thơm ngon cuốn cùng bánh tráng và rau xanh ăn cực kỳ bắt vị.
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Nguyên liệu và cách chế biến:
- Cá Chim biển (tầm 1kg), khía sâu từng khúc.
- Hành khô, tỏi, ớt xay nhuyễn, trộn với hạt nêm dầu hào hạt tiêu vừa đủ.
- Ướp cá hai tiếng cho ngấm gia vị, sau đó bật nồi chiên không dầu ở nhiệt độ 200 độ C trong 5 phút để làm nóng, lót giấy nến bên dưới rồi cho cá vào, nướng cá mỗi mặt 180 độ C trong 15 phút.
- Cuối cùng nướng ở mức 200 độ C trong 10 phút.
- Đồ cuốn với cá là bánh tráng, bún, rau thơm theo khẩu vị, thêm dưa chuột, khế xanh và dứa, v.v..
Phần nước chấm pha theo công thức :
- 2 thìa nước mắm ( thìa ăn phở )
- 8 thìa nước nguội
- 2 thìa đường
- 6 quả quất
- Tỏi ớt băm và rau thì là cắt nhỏ.
Chúc các chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!
* Nguồn: Facebook ThuHuong Nguyen