Bật mí cách chế biến cải thìa xào thơm ngon hấp dẫn

Cải thìa là một trong những loại rau xanh chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe nên rất được ưa chuộng. Bạn có thể chế biến cải thìa thành nhiều món ăn khác nhau như luộc, xào, canh...Trong đó, cải thìa xào là cách chế biến được nhiều người yêu thích bởi vừa đơn giản vừa thơm ngon. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về các cách chế biến món cải thìa xào thơm ngon tại nhà nhé!

Bước 1

Cải thìa sau khi mua về cắt bỏ phần gốc, đối với những cây cải to thì cắt theo chiều dọc, sau đó rửa với nước muối pha loãng. Cà rốt gọt bỏ vỏ, rửa sạch với nước rồi thành lát mỏng vừa ăn.

Bước 2

Bắc nồi nước lên bếp đun sôi rồi cho một ít đường vào, sau đó cho lần lượt cải thìa và cà rốt vào. Luộc đến khi các nguyên liệu đổi màu thì vớt ra cho vào thau nước lạnh để giữ độ giòn và tươi.

Chần sơ cải thìa - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3

Cho khoảng 2 chén nước lọc vào chảo, thêm dầu hào, đường,bột ngọt, dầu mè và một ít tiêu, hạt nêm, nước tương rồi đảo đều để các nguyên liệu hòa quyện với nhau.

Tiếp theo, bạn cho bột năng vào chén và khuấy đều cho bột tan vào nước, sau đó đổ bột năng từ từ vào sốt dầu hào.

Bước 4

Cho dầu ăn vào chảo đun nóng rồi cho tỏi vào phi lên cho vàng thơm, tiếp đó cho cải thìa vào đảo đều cho cải chín tới rồi tắt bếp. Múc cải cho ra đĩa và trang trí với cà rốt theo sở thích.

Cho sốt dầu hào lên cải thìa xào - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó bạn rưới nước sốt dầu hào ở trên lên, vậy là món cải thìa xào dầu hào đã xong rồi đấy. Cải thìa xào dầu hào ăn kèm với cơm trắng hoặc các loại cơm chiên đều được, để tăng thêm hương vị của rau thì bạn có thể chấm thêm nước tương.

Cải thìa xào nấm đông cô

Nguyên liệu

6 cây cải thìa

200g nấm đông cô tươi

Tỏi băm

Gia vị: bột ngũ vị hương, bột năng, dầu mè, dầu hào, bột ngọt, hạt nêm, nước tương, rượu trắng, dầu ăn

Cải thìa xào nấm đông cô - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện

Bước 1

Cải thìa sau khi mua về thì cắt bỏ phần gốc, rửa với nước muối pha loãng rồi để ráo nước. Bạn có thể chẻ đôi cây cải ra để vừa ăn hơn.

Nấm đông cô tươi mua về cắt bỏ chân nấm, rửa sạch rồi cắt đầu nấm thành những bông hoa nhỏ để sau khi xào sẽ trông đẹp mắt hơn.

Bước 2

Cho khoảng 50ml nước lọc vào bát, cho tiếp 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng tiêu, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng canh nước tương và 1 muỗng cà phê dầu hào rồi trộn đều lên

Bước 3

Đun sôi nồi nước với một ít muối và thêm ít dầu ăn vào. Cho cải thìa vào nước sôi chần nhanh rồi vớt ra để vào thau nước lạnh để giữ độ giòn. Tiếp tục cho nấm đông cô vào luộc sơ rồi vớt ra đĩa.

Xào cải thìa với nấm đông cô - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4

Cho dầu ăn vào chảo đun nóng thì cho tiếp tỏi vào phi vàng thơm lên. Khi tỏi đã vàng thì cho cải thìa vào cùng với nước sốt đã chuẩn bị ở trên vào đảo nhanh rồi cho cải ra đĩa.Tiếp đó, bạn cho dầu ăn và phần tỏi còn lại phi thơm lên cùng với nấm đông cô, 1 muỗng rượu trắng và đảo đều lên để khử bớt mùi của nấm.

Sau đó bạn cho hết nước sốt gia vị còn lại vào cùng với một ít bột ngũ vị hương, nấu trong 3 - 5 phút. Hòa một ít nước với bột năng rồi cho hỗn hợp bột đã pha vào nồi nấm khuấy đều để bột không dính.

Cải thìa xào thịt bò

Nguyên liệu chuẩn bị

Ớt 6 trái

Nước mắm 1 muỗng canh

Thịt bò 500gr

Hành lá 2 nhánh

Hành tím 3 củ

Tỏi 4 tép

Nước tương 5 muỗng canh

Mỡ 2 muỗng canh

Gia vị thông dụng 1 ít

(bột ngọt/ bột nêm/ muối/ đường)

Cách thực hiện

Bước 1

Cho thịt bò vào nước muối pha loãng rửa sạch rồi vớt ra để ráo. Sau đó dùng dao thái thịt thành miếng vừa ăn.

Hành lá và cải thìa rửa sạch rồi cắt khúc.

Bước 2

Ướp thịt bò với tỏi băm nhuyễn, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê đường và 1 muỗng canh nước mắm rồi trộn đều, 1 muỗng cà phê bột nêm, 1/2 muỗng cà phê muối trong 45 phút để ngấm gia vị

Bước 3

Bắc chảo dầu lên bếp đun nóng rồi cho củ hành tím và 3 tép tỏi vào phi thơm. Tiếp tục cho thịt bò vào xào với lửa nhỏ khoảng 7 - 10 phút đến khi thịt chín thì với ra.

Cho thịt bò vào xào với lửa nhỏ khoảng 7 - 10 - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp tục cho cải thìa vào xào khoảng 7 phút rồi cho thịt bò, 3 trái ớt cắt nhỏ vào xào thêm 1-2 thì tắt bếp.

Cải thìa xào thịt bò thơm ngon, bổ dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng qua những chia sẻ trên sẽ giúp bạn thực hiện thành công món cải thìa xào để bữa cơm gia đình thêm hấp dẫn hơn.