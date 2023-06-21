Ăn một quả chuối mỗi ngày giúp da đẹp, dáng xinh, ngăn ngừa bệnh tật hiệu quả

Dinh dưỡng 21/06/2023 17:00

Là loại quả cực kỳ phổ biến ở nước ta nhưng ít ai biết đến công dụng tuyệt vời của chuối.

Chuối là loại trái cây phổ biến ở nước ta, không chỉ thơm ngon mà giá thành cũng rất rẻ. Ngoài ăn trực tiếp, chuối có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn như bánh chuối nướng, kem chuối, chuối sấy,...

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Chuối vừa thơm ngon, còn chứa nhiều giá trị dinh dưỡng.

Chuối chứa nhiều vitamin và chất dinh dưỡng và khi bạn ăn chuối thường xuyên, chúng sẽ giúp duy trì và cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn. Nói cách khác, ăn một quả chuối mỗi ngày chắc chắn là cách để bạn giữ gìn sức khỏe. Dưới đây là tác dụng của việc ăn 1 quả chuối mỗi ngày.

1. Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Ăn một quả chuối mỗi ngày có thể cải thiện sức khỏe tim mạch. Chuối là loại trái cây giàu kali. Nếu bạn ăn chuối hàng ngày sẽ giúp duy trì mức huyết áp bình thường, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

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Ăn chuối rất tốt cho sự vận động của tim mạch.

Chuối cũng chứa chất chống oxy hóa và hợp chất có lợi khác giúp ngăn ngừa thành mạch máu co lại, giúp tim vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng đến tất cả các bộ phận của cơ thể dễ dàng hơn.

2. Bảo vệ và giúp da khỏe mạnh

Ăn chuối mỗi ngày có thể giúp duy trì làn da khỏe mạnh. Chuối chứa nhiều vitamin C, một chất chống oxy hóa tự nhiên có thể giúp giảm tổn thương gốc tự do đối với tế bào da. Vitamin C cũng thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da, giúp cải thiện độ sáng, độ đàn hồi của da.

3. Hỗ trợ sức khỏe đường ruột

Giờ đây, hơn bao giờ hết, chúng ta đang thấy tầm quan trọng của sức khỏe đường ruột đối với sức khỏe tổng thể. Có nhiều chiến lược để ăn tốt nhất cho hệ vi sinh vật của bạn, nhưng có thể bắt đầu với một quả chuối.

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Một ly sữa chua chuối giúp bạn cải thiện tốt chức năng của đường ruột.

Theo một đánh giá nghiên cứu năm 2017 trên tạp chí Nutrition Bulletin, chuối có chứa tinh bột kháng, có tác dụng tăng sản xuất a xít béo chuỗi ngắn - cần thiết cho sức khỏe đường ruột. Vì vậy, chúng ta có thể cảm ơn chuối vì đã ổn định đường ruột và cung cấp chất dinh dưỡng cho hệ vi sinh vật của chúng ta.

4. Tăng cường thị lực (cả ban ngày và ban đêm)

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, chuối có chứa vitamin A, có tác dụng thực hiện 3 việc, bảo vệ đôi mắt của bạn, duy trì thị lực bình thường và cải thiện thị lực vào ban đêm.

Vì vậy, không cần quá lạm dụng cà rốt và có nguy cơ khiến da bạn chuyển sang màu cam. Thay vào đó, cần ăn một quả chuối mỗi ngày, vì nó không chỉ giúp tăng cường thị lực của bạn mà còn có rất nhiều lợi ích sức khỏe khác.

5. Giảm cân hiệu quả

Một lợi ích không bao giờ bị đánh giá thấp, ăn chuối hằng ngày có thể giúp chúng ta đạt được mục tiêu giảm cân. Chứa nhiều chất xơ và protein, chuối sẽ giúp bạn no lâu hơn, mặc dù chỉ hơn 100 calo một quả chuối trung bình. Chuối thậm chí còn lọt vào danh sách 20 thực phẩm thân thiện với giảm cân nhất hành tinh của Healthline.

 

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