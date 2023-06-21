Giảm cân có nên ăn bơ không?

Dinh dưỡng 21/06/2023 10:12

Ăn bơ tăng hay giảm cân có lẽ cũng là thắc mắc của nhiều người, bài viết này sẽ trả lời cho câu hỏi đó.

Bơ là một loại quả hình quả lê thuộc họ quả mọng. Màu sắc của vỏ ngoài từ màu xanh lục vàng đến màu hạt dẻ hoặc màu tím. Phần thịt mềm có màu xanh lục vàng nhạt, có hương vị béo ngậy tinh tế và có kết cấu giống như một quả chuối chín, săn chắc. 

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Bơ chứa chất béo tự nhiên không bão hòa, đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Một trái bơ thường chứa từ 300 đến 400 calo tùy vào khối lượng và kích thước của chúng. Ước tính trong 100 g bơ sống có 160 Kcal, 73,2 gram nước, 14,7 gram chất béo, 8,53 gram carbohydrate, 6,7 gram chất xơ, cùng hàm lượng vitamin C, E, K, A, axit omega-3, megie, kali... phong phú.

Đặc biệt chất béo trong bơ là chất béo tự nhiên không bão hòa đơn. Chất béo này tên là axit oleic, tốt cho tim mạch, giảm viêm, không chứa cholesterol. Nghiên cứu đăng tải trên trang Medical News cũng cho thấy ăn một quả bơ mỗi ngày có thể giúp giảm cholesterol trong cơ thể và giảm mỡ nội tạng.

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Chất béo trong quả bơ giúp thúc đẩy việc đốt cháy mỡ và calo trong cơ thể nhiều hơn.

Nghiên cứu này kéo dài trong sáu tháng, thực hiện trên 2 nhóm. Một nhóm ăn một quả bơ mỗi ngày (gồm 505 người) và một nhóm theo chế độ ăn kiêng bình thường, không ăn bơ (gồm 503 người). Dữ liệu về chế độ ăn uống của 2 nhóm tham gia thu thập tại tuần thứ 8, 16 và 26 của nghiên cứu. Sau đó, họ được chụp MRI để xem xét mức độ mô mỡ nội tạng hoặc chất béo trong cơ thể. Kết quả cho thấy nhóm ăn bơ mỗi ngày có hàm lượng cholesterol tổng thể và mức cholesterol "xấu" thấp hơn so với nhóm còn lại.

Chất béo trong quả bơ còn giúp thúc đẩy việc đốt cháy mỡ và calo trong cơ thể nhiều hơn, vì thế không làm tăng cân mà còn giúp giảm cân hiệu quả.

Ngoài chất béo, ước tính hàm lượng chất xơ có trong bơ cung cấp khoảng 11% giá trị khuyến nghị hàng, chính vì thế loại quả giúp thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn lành mạnh, hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Chất xơ trong bơ cũng làm chậm quá trình tiêu hóa trong dạ dày, ăn có cảm giác no lâu, hạn chế những cơn đói. Nhiều nghiên cứu chứng minh ăn một quả bơ vào bữa trưa sẽ giảm cảm giác thèm ăn trong 5 giờ liền sau đó. Đây là lý do nhiều người ăn kiêng hay sử dụng quả bơ.

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Dù có tác dụng hỗ trợ giảm cân nhưng chuyên gia khuyến nghị không nên ăn quá nhiều bơ.

Dẫu vậy, các chuyên gia y tế vẫn khuyến nghị, dù quả bơ có nhiều dinh dưỡng, và không có tác dụng phụ nhưng người tiêu dùng cũng không nên ăn quá nhiều. Nguyên nhân là do trong bơ chứa một lượng calo tốt và giàu chất béo, nếu bạn ăn quá nhiều sẽ khiến cơ thể hấp thụ quá nhiều lượng calo mà cơ thể không cần đến. Điều này sẽ phá vỡ tỷ lệ protein, carbohydrate, chất béo và chất xơ, gây một số rối loạn chuyển hóa.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mặc dù bơ là loại trái cây mang lại nhiều dinh dưỡng, thế nhưng trong một số trường hợp nên hạn chế sử dụng loại thực phẩm này.

Với những người mắc bệnh về thận không nên ăn quá nhiều bơ vì trong bơ chứa nhiều kali, sẽ làm bệnh tiến triển nặng hơn.

Ngoài ra, phụ nữ mang thai và cho con bú cũng không nên ăn quá nhiều bơ, bởi có thể gây ảnh hưởng đến sữa khiến trẻ bị đau bụng, tiêu chảy.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy chất dầu trong bơ như estragole, anethole có thể gây ảnh hưởng đến gan. Vì vậy, những người đang gặp vấn đề về gan cũng nên hạn chế loại trái cây này.

Mặc dù không phổ biến, nhưng cũng có một số người bị dị ứng bơ, gây ra các triệu chứng như nổi mề đay, ngứa.

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