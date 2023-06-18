Ăn táo mỗi ngày giúp bạn 'tránh xa bác sĩ'

Có thể bạn đã biết câu nói quen thuộc, “Ăn một quả táo mỗi ngày giúp bác sĩ tránh xa bạn”. Mặc dù cụm từ này lần đầu tiên được đặt ra vào năm 1913, nhưng nó được dựa trên một câu tục ngữ của Pembrokeshire có nguồn gốc từ năm 1866.

Quả táo có chứa rất nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe của bạn chẳng hạn như Carb, chất xơ, đường, chất béo, vitamin C, kali, magie,… Tuy cung cấp nhiều dinh dưỡng nhưng một quả táo chỉ có chứa 52 calo.

Mặc dù nghiên cứu cho thấy rằng, ăn nhiều táo hơn không thực sự liên quan đến việc ít đi khám bác sĩ hơn, nhưng thêm táo vào chế độ ăn uống của bạn có thể giúp cải thiện một số khía cạnh sức khỏe của bạn.

Tạp chí Notes and Queries là tạp chí đầu tiên xuất bản câu trích dẫn câu ngạn ngữ: “Ăn một quả táo trước khi đi ngủ, và bạn sẽ ngăn bác sĩ kiếm được bánh mì của mình”.

Hàm lượng dinh dưỡng trong trái táo rất dồi dào.

Táo chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng, bao gồm chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa.

Đặc biệt, vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa để trung hòa các hợp chất có hại được gọi là các gốc tự do và bảo vệ chống lại bệnh tật. Táo cũng là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tuyệt vời như quercetin, axit caffeic và epicatechin.

Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời khi ăn táo mỗi ngày:

1. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Táo làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng ăn nhiều táo hơn có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính, bao gồm cả bệnh tim. Flavonoid được tìm thấy trong táo là hợp chất có tác dụng giảm viêm và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Táo cũng chứa nhiều chất xơ hòa tan, có thể giúp giảm huyết áp và mức cholesterol, cả hai đều là yếu tố nguy cơ gây bệnh tim.

2. Táo chứa các hợp chất chống ung thư

Táo chứa một số hợp chất có thể giúp ngăn ngừa sự hình thành ung thư, bao gồm chất chống oxy hóa và flavonoid. Theo nhiều nghiên cứu, ăn táo đều đặn giúp giảm nguy cơ phát triển ung thư phổi, ung thư đại trực tràng.

Một nghiên cứu khác cho thấy rằng chế độ ăn nhiều trái cây và rau quả có thể bảo vệ chống lại ung thư dạ dày, ruột kết, phổi, khoang miệng và thực quản.

3. Giảm cân

Táo có giàu chất xơ và vitamin, tuy nhiên lượng calo lại rất thấp.

Một quả táo mỗi ngày cũng có thể giúp bạn giảm cân? Có khả năng. Theo một đánh giá năm 2018 về nhiều nghiên cứu trên cả người và động vật, ăn táo có liên quan đến việc giảm cân. Trong 5 nghiên cứu trên người được phân tích, từ 4 đến 12 tuần tiêu thụ 240 đến 720 miligram táo hoặc nước ép táo mỗi ngày, có hiệu quả giảm cân. Chính xác là có bao nhiêu quả táo? Không nhiều lắm! Một quả táo lớn khoảng 240 gram.

4. Tăng cường khả năng miễn dịch

Cam thường được vinh danh là một loại trái cây chứa nhiều vitamin C, nhưng táo cũng xứng đáng được ghi nhận cho vi chất dinh dưỡng này. Một quả táo thô trung bình chứa 14% nhu cầu vitamin C hằng ngày của bạn. Nhận đủ vitamin C giữ cho hệ thống miễn dịch của bạn hoạt động bình thường, vì các đặc tính chống ô xy hóa của nó bảo vệ chống lại các tác nhân gây bệnh và giảm stress ô xy hóa.

Việc thiếu hụt loại vitamin quan trọng này có liên quan đến khả năng bị nhiễm trùng cao hơn.

Táo giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống oxy hóa.

5. Giảm nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào

Một nghiên cứu năm 2016 đã theo dõi những phụ nữ lớn tuổi trong 15 năm cho thấy những người ăn nhiều táo ít có nguy cơ tử vong vì bất kỳ tình trạng sức khỏe nào, theo Eat This, Not That!

Cụ thể, những phụ nữ trong nghiên cứu có nguy cơ tử vong do bệnh tim và ung thư thấp hơn.