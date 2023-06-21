Loại rau rẻ bèo bán đầy ngoài chợ nhưng được chuyên gia coi là 'thần dược xanh', ngăn ngừa ung thư hiệu quả

Chọn thực phẩm 21/06/2023 09:40

Những công dụng của loại rau phổ biến này chắc chắn sẽ khiến chúng ta bất ngờ.

Rau muống chắc hẳn không còn xa lạ gì trong thực đơn ăn uống của các gia đình Việt Nam. Rau muống có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon như rau muống xào tỏi, rau muống luộc, rau muống muối chua ngọt...

Loại rau rẻ bèo bán đầy ngoài chợ nhưng được chuyên gia coi là 'thần dược xanh', ngăn ngừa ung thư hiệu quả - Ảnh 1
Dù rất quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày nhưng công dụng của rau muống không phải ai cũng biết.

Dù phổ biến là vậy nhưng ít ai biết được công dụng bất ngờ mà rau muống đem lại. 

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, rau muống là thực phẩm tính kiềm, chứa kali, clo và các nguyên tố khác có tác dụng điều hòa cân bằng nước trong cơ thể.

 Sau đây là một số công dụng cực kỳ tốt của rau muống cho sức khỏe con người. 

1. Giảm cholesterol

Rau muống là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn giảm cân và lượng cholesterol tự nhiên. Một nghiên cứu được tiến hành trên chuột đã chứng minh rau muống còn giúp hạn chế triglycoside (chỉ số mỡ máu) .

2. Điều trị vàng da và các vấn đề về gan

Theo Medical Health Guide, rau muống được sử dụng trong y học cổ truyền Ấn Độ để điều trị vàng da và các vấn đề về gan.

Một nghiên cứu đã chứng minh rằng loại rau này giúp chống lại các hóa chất gây hại và quá trình oxy hóa nhờ enzym giải độc, đồng thời loại bỏ các gốc tự do.

Loại rau rẻ bèo bán đầy ngoài chợ nhưng được chuyên gia coi là 'thần dược xanh', ngăn ngừa ung thư hiệu quả - Ảnh 2
Chất chống oxy hóa trong rau muống giúp gan hoạt động tốt hơn.

3. Điều trị thiếu máu

Sắt là khoáng chất quan trọng đối với cơ thể, đặc biệt là các tế bào máu đỏ. Vì vậy, hàm lượng sắt cao trong lá rau muống rất có lợi cho những người bị thiếu máu cũng như phụ nữ mang thai.

4. Điều trị chứng khó tiêu và táo bón

Do giàu chất xơ, rau muống giúp hỗ trợ và điều trị các chứng rối loạn tiêu hóa tự nhiên. Đặc tính nhuận tràng của loại rau này mang nhiều lợi ích cho những người bị chứng khó tiêu và táo bón.

Thậm chí, nước luộc rau cũng có thể chữa các bệnh này. Ngoài ra, rau muống còn được sử dụng để điều trị nhiễm giun đường ruột rất hiệu quả.

Loại rau rẻ bèo bán đầy ngoài chợ nhưng được chuyên gia coi là 'thần dược xanh', ngăn ngừa ung thư hiệu quả - Ảnh 3
Ăn rau muống tốt cho hệ tiêu hóa.

5. Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Các nghiên cứu đã chứng minh rằng ăn rau muống thường xuyên kích thích phát triển các chất đề kháng chống lại bệnh tiểu đường. Đồng thời, nó cũng được sử dụng để điều trị đái tháo đường ở phụ nữ mang thai.

6. Tăng khả năng miễn dịch 

Rau muống chứa một lượng vitamin C làm tăng cường hệ miễn dịch, ngăn chặn bệnh cảm và cúm. Các nhà nghiên cứu nói hàm lượng vitamin C trong rau còn nhiều hơn trái cây.

7. Tốt cho mắt 

Rau muống giàu vitamin A tốt cho mắt. Vitamin A là một chất chống oxy hóa rất hữu ích để chống lại sự tấn công gốc tự do vào giác mạc của mắt.

8. Ngừa ung thư

Các chất chống oxy hóa trong rau sẽ loại bỏ các gốc tự do ra khỏi cơ thể, hạn chế tình trạng sản sinh các tế bào ung thư.

Rau muống ngăn ngừa các bệnh ung thư ruột - trực tràng, bao tử, da và vú.

Loại rau rẻ bèo bán đầy ngoài chợ nhưng được chuyên gia coi là 'thần dược xanh', ngăn ngừa ung thư hiệu quả - Ảnh 4
Không chỉ tốt cho tiêu hóa, rau muống còn giúp ngăn ngừa ung thư hiệu quả.

9. Bảo vệ tim

Rau muống chứa nhiều dinh dưỡng thiết yếu như vitamin A, C và beta-carotene. Chúng đóng vai trò quan trọng, giúp làm giảm các gốc tự do, chống oxy hóa cholesterol.

10. Lợi ích sức khỏe khác

Ngoài những lợi ích nêu trên, rau muống còn có hiệu quả trong điều trị đau bụng kinh, đau răng, chảy máu mũi…

Nó cũng là loại thuốc an thần cho những người mất ngủ hoặc khó ngủ, thúc đẩy nôn trong trường hợp bị ngộ độc. Bên cạnh đó, bạn có thể hạ sốt bằng cách sử dụng thấm nước ép rau muống vào miếng gạc lạnh.

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