Ngoài loại dưa hấu ruột đỏ thông thường, trên thị trường hiện nay xuất hiện nhiều loại dưa hấu vô cùng lạ mắt mà giá cả cũng không hề 'mềm'. Dù giá thành khá cao, các loại dưa này vẫn vô cùng hút khách.

Giống dưa hấu tí hon này đã được anh Nguyễn Định (TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) trồng thử nghiệm thành công đầu tiên tại Việt Nam và bắt đầu xuất hiện trên thị trường từ năm 2015.

Dưa hấu Pepino có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Loại dưa này có hình dáng lạ mắt khi chỉ bé bằng nắm tay người lớn, hình thon dài, nặng khoảng vài lạng, có mùi thơm nhẹ, vị thanh mát. Điểm đặc biệt của dưa hấu Pepino là tùy theo từng giai đoạn sẽ mang mùi vị của 10 loại trái cây khác nhau, như vị chuối, mít, ổi, xoài, kiwi, dưa lưới, dưa lê, dưa hấu, măng cụt, lê...

Loại dưa Pepino có thời gian sinh trưởng khoảng 5 tháng và tuổi đời khoảng hơn 2 năm. Quá trình chăm sóc cây phải rất tỉ mỉ vì đây là giống cây “khó chiều” khi trồng ở Việt Nam. Dưa khi đến độ thu hoạch có màu vàng nhạt hoặc tím (tùy vào giống cây), mỗi quả trọng lượng 150-300g.

Dưa hấu tí hon Pepino được bán trên thị trường với giá từ 100.000-150.000 đồng/kg.

Khác hẳn với loại dưa hấu truyền thống, dưa Pepino không có lớp vỏ dày mà chỉ có một lớp lụa vỏ mỏng, hương thơm nhè nhẹ. Bổ dưa ra thấy bên trong ruột vàng ươm, không có hạt hoặc hạt nhỏ li ti. Dưa chín hẳn thì có mùi thơm hơn. Lớp vỏ mỏng có thể dùng tay lột ra rất dễ dàng. Hiện dưa hấu tí hon Pepino được bán trên thị trường với giá từ 100.000-150.000 đồng/kg.

2. Dưa hấu ruột vàng

Dưa hấu ruột vàng có nguồn gốc từ Châu Phi, thuộc họ bầu bí. Loại dưa hấu này có vỏ mỏng, cứng, ruột nhiều nước nên thường được lựa chọn để giải nhiệt.

Dưa hấu ruột vàng là loại cây chịu nhiệt cực kì tốt, khả năng kháng sâu bệnh cao, dễ trồng dễ chăm nên có thể trồng quanh năm và cho hiệu suất cao. Đây là giống cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, chỉ sau 60-80 ngày gieo trồng bạn đã có thể thu hoạch được những trái dưa chín ngọt mát.

Ngoài dưa hấu ruột đỏ thông thường, dưa hấu ruột vàng cũng đang 'chiếm sóng' trên thị trường hoa quả.

Dưa hấu vỏ xanh ruột vàng có vỏ mỏng hơn so với loại dưa đỏ truyền thống nhưng dai và cứng, quả có màu xanh sáng. Thịt dưa hấu vàng ươm. Khác với dưa hấu đỏ, dưa hấu ruột vàng được đánh giá là có vị ngọt cao gấp 3 lần, dày thịt, ít hạt, thơm nhẹ, khi cắn vào thấy ngập nước nhưng lại khô ráo, không chảy nước như loại dưa hấu đỏ thông thường.

Giá dưa hấu ruột đỏ dao động từ 10.000 – 25.000đ/kg tuỳ loại. Trong khi đó dưa hấu ruột vàng có giá từ 35.000- 60.000vnđ/kg.

3. Dưa hấu mini

Dưa hấu mini là thuộc họ dây leo có trái ăn được. Chúng được trồng vừa để trưng bày vừa để ăn trái. Bởi hoa chúng nhỏ li ti có màu vàng rất xinh xắn nên để trang trí trong không gian nhà hay vườn rất thích hợp. Dưa hấu mini đúng như tên nó, khi có trái chỉ bằng quả nho với hình dáng bên ngoài giống quả dưa hấu thu nhỏ nhưng bên trong lại giống ruột quả dưa leo. Khi ăn quả có vị chua mát rất thích hợp làm món tráng miệng, khai vị hoặc cho những buổi ăn nhẹ. Vì lý do trên đã khiến cho nhiều chị em muốn sở hữu chúng trong gian bếp của mình.

Dưa hấu mini có vỏ giống dưa hấu, kích thước bằng trái nho, nhưng bên trong lại giống dưa leo.

Dù mới chỉ xuất hiện trên thị trường và có giá thành không rẻ cho lắm nhưng đã được chuộng trên thị trường. Giá bán của hạt giống khá cao dao động trong khoảng 20.000 – 35.000 đồng/hạt. Với quả bán với giá rất cao vào khoảng 1.3 triệu đồng/kg dưa hấu tí hon.

4. Dưa hấu vỏ vàng ruột đỏ

Vào dịp Tết, loại dưa hấu vỏ vàng thường được người nông dân tạo hình bắt mắt như hình thỏi vàng, hình chữ tượng trưng cho tài lộc.

Dưa hấu vỏ vàng với ngoại hình bắt mắt, được với giá 1,5 triệu đồng/cặp vào dịp Tết.

Loại dưa này có vỏ màu vàng thay vì màu xanh thường thấy. Tuy nhiên, ruột dưa vẫn giữ màu đỏ không thay đổi, vị dưa ngon và ngọt. Quả dưa có hình dạng tròn hoặc thon dài, nặng từ 2-3kg, lõi có màu đỏ sần sùi. Hầu hết hạt giống dưa này được các cửa hàng nhập từ Nga.

Loại dưa hấu này được tạo hình bắt mắt cho dịp Tết rơi vào khoảng 1,5 triệu đồng/cặp.

5. Dưa hấu vuông Nhật Bản

Xuất hiện trên thị trường Việt Nam khoảng 2 năm về trước, dưa hấu vuông có nguồn gốc từ Nhật Bản cũng tạo ra sự hút đặc biệt với giới nhà giàu. Loại quả này không được bán phổ biến mà chỉ được nhập số ít bởi những tiểu thương có đầu mối hoặc người quen ở Nhật Bản.

Dưa hấu vuông thường có trọng lượng khoảng 3 kg/quả, kích thước 18x18 cm. Ngoại hình giống loại dưa hấu tròn thông thường: Màu xanh, có kẻ sọc trắng dọc thân. Để tạo ra một quả dưa hấu vuông, nông dân vùng Zentsuji dùng loại khuôn kim loại có kích 18 cm để tạo hình cho quả dưa, ban đầu là hình tròn. Giai đoạn từ khi quả dưa được đặt trong khuôn tới khi thu hoạch kéo dài khoảng 10 ngày.

Đây là loại dưa cực kỳ đắt đỏ, tuổi thọ trên dưới 50 năm.

Nếu như các loại dưa hấu thông thường được bán theo kg với giá từ 10.000 – 30.000 đồng/kg thì loại dưa hấu vuông này chỉ được bán theo quả, mỗi quả từ 100 – 200 USD (khoảng 2 triệu 3 – 4 triệu 6/quả). Do có giá thành tương đối đắt đỏ, nên loại dưa này phần lớn chỉ phục vụ đối tượng là giới nhà giàu hoặc khách mua làm quà biếu. Do có ngoại hình đẹp, độc lạ nên phù hợp để thờ cúng, trưng bày.

Dưa hấu vuông là một trong những loại hoa quả truyền thống của Nhật bản, địa phương trồng loại dưa này có tuổi thọ trên dưới 50 năm, đây cũng là một trong những lý do khiến nó trở nên đắt đỏ.