Tác dụng tuyệt vời của quả thanh mai và những lưu ý để tránh ăn phải dòi

Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng quả thanh mai chứa các vi chất dinh dưỡng thiết yếu, bao gồm một lượng lớn anthocyanin và flavonol được cho là có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, tốt cho sức khoẻ.

Thanh mai là loại quả có nguồn gốc từ Trung Quốc, chúng đặc biệt là do có hương vị lạ, kích thích vị giác, chế biến được nhiều món ăn. Ngoài ngon miệng và đẹp mắt, thanh mai còn chứa một số đặc tính có lợi cho sức khỏe . Tuy nhiên loại quả này thường có dòi bọ nên mọi người cần sơ chế sạch sẽ trước khi ăn.

Tuy nhiên, loại quả này thường chứa côn trùng lạ nên mọi người cần cẩn trọng khi ăn và sơ chế sạch sẽ.

Quả thanh mai dùng để chữa ho, đau dạ dày, tiêu chảy, lỵ, hạt thanh mai còn được dùng để chữa mồ hôi chân. Ngoài ra, vỏ thân thanh mai và rễ dùng để điều trị vết loét ngoài da hoặc ngộ độc do thạch tín.

Loại quả này còn dùng để ăn chín, ngâm rượu, ngâm thuốc hoặc ngâm đường làm nước giải khát mùa hè cũng rất tốt. Quả thanh mai ngâm cùng rượu trắng cũng là bài thuốc chữa nhức mỏi rất tốt cho sức khỏe.

Không những thế, quả thanh mai còn có tác dụng như: tốt cho máu và não, tăng khả năng miễn dịch, ngăn ngừa bệnh tiểu đường, tốt cho mắt và da, nhiều vitaminC nên chống lão hóa rất tốt.

Theo Đông y, thanh mai có nhiều lợi ích cho sức khỏe, kháng viêm, ngăn ngừa bệnh tật.

1. Giá trị dinh dưỡng của quả thanh mai

Quả thanh mai là nguồn cung cấp dồi dào các dưỡng chất thiamine, riboflavin, carotene, khoáng chất, chất xơ và hàm lượng vitamin C rất cao.

Ngoài ra, quả thanh mai giàu chất chống oxy hoá như anthocyanin, proanthocyanidin oligomeric (OPC), flavonol, ellagitannin và các hợp chất phenolic như axit gallic, quercetin hexoside, quercetin deoxyhexoside và quercetin.

Các monosacarit (loại đường đơn) như rhamnose, arabinose, mannose, glucose và galactose cũng như các ion kim loại như canxi, magiê, kali, sắt và đồng cũng được tìm thấy trong loại quả mọng này.

2. Lợi ích sức khoẻ của quả thanh mai

Trong y học cổ truyền Trung Quốc, quả thanh mai được cho là có đặc tính làm mát, có thể giúp giảm sốt và viêm, được sử dụng để điều trị các vấn đề về tiêu hóa như tiêu chảy và buồn nôn. Thêm nữa, quả thanh mai được cho là có tác dụng làm dịu tâm trí và có thể được sử dụng để điều trị chứng lo âu và mất ngủ.

Theo một số nghiên cứu, chất chiết xuất từ quả thanh mai có nhiều lợi ích đối với sức khoẻ như:

2.1. Giàu chất chống oxy hoá

Chất chống oxy hóa là những hợp chất bảo vệ cơ thể khỏi bị hư hại do các gốc tự do gây ra. Gốc tự do là những phân tử không ổn định có thể gây hại cho tế bào và góp phần phát triển các bệnh mãn tính như ung thư, bệnh tim và bệnh Alzheimer

Như đã đề cập trong phần giá trị dinh dưỡng, quả thanh mai có chứa nhiều chất chống oxy hoá, có thể kể đến như anthocyanin - một loại chất chống oxy hóa khiến quả có màu đỏ đậm. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng anthocyanin có thể giúp giảm viêm, cải thiện chức năng nhận thức và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Đặc biệt, ngoài anthocyanin, quả thanh mai cũng rất giàu proanthocyanidin oligomeric (OPC), loại chất chống oxy hóa loại bỏ gốc tự do mạnh nhất. OPC được cho là hỗ trợ mọi hệ thống trao đổi chất trong cơ thể bằng cách bảo vệ nó khỏi những căng thẳng bên trong và môi trường.

Mạnh gấp 20 lần so với Vitamin C và 50 lần so với Vitamin E, OPC được cho là có khả năng chống lại các bệnh tim mạch, bệnh thoái hóa và lão hóa sớm. OPC cũng đã được chứng minh là có tác dụng tăng cường hệ thống miễn dịch, hạ huyết áp và giúp giảm mức cholesterol LDL, tăng sức mạnh và độ đàn hồi của mạch máu đồng thời làm chậm quá trình phân hủy collagen, giữ cho da săn chắc và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Không chỉ tốt cho sức khỏe, quả thanh mai còn giúp da làn da thêm khỏe đẹp.

2.2. Tốt cho hệ tiêu hoá

Quả thanh mai là nguồn chất xơ tốt, chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan.

Chất xơ rất quan trọng để duy trì sức khỏe tiêu hóa và ngăn ngừa tình trạng táo bón. Hơn nữa, chất xơ cũng giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và có thể làm giảm mức cholesterol.

2.3. Giúp giảm cân, đẹp da

Quả thanh mai có giá trị dinh dưỡng cao nhưng chứa ít calo. Một cốc thanh mai chỉ chứa khoảng 70 calo nên đây là món ăn nhẹ tuyệt vời cho những người đang trong quá trình giảm cân hoặc giữ cân.

Ngoài ra, quả thanh mai cũng là một nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, rất quan trọng đối với chức năng miễn dịch và sức khỏe của làn da.

2.4. Có đặc tính chống viêm

Viêm là một phản ứng tự nhiên của cơ thể đối với chấn thương hoặc nhiễm trùng, nhưng viêm mãn tính có thể góp phần vào sự phát triển của nhiều bệnh, bao gồm viêm khớp, tiểu đường và ung thư.

Quả thanh mai chứa các hợp chất đã được chứng minh là làm giảm viêm trong cơ thể, có thể giúp ngăn ngừa sự phát triển của các bệnh mãn tính.

Ngoài các tác dụng trên, quả thanh mai còn có chứa kali, giúp điều chỉnh huyết áp và có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tim.

Lưu ý khi ăn thanh mai

Theo chuyên gia thực vật, dòi ở quả thanh mai là sâu non được các loại côn trùng đẻ trứng vào khi chín, bởi vỏ của quả này có chất đường và sần sùi nên khó nhìn thấy. Sau đó, trứng chui vào quả, tạo thành nhộng con đến giai đoạn ấu trùng sẽ chui ra tạo thành dòi hay sâu non và ăn hết thịt của quả.

Trước khi ăn, nên ngâm thanh mai với nước muối loãng để loại bỏ dòi trong quả.

Chuyên gia cũng cho biết, việc xuất hiện dòi trong quả thanh mai cũng không đáng lo ngại, dòi là loại ấu trùng không có độc, nếu ăn phải cũng không hề gây hại cho cơ thể.

Nhiều người cho rằng, do ngâm thuốc hoặc hóa chất khiến quả thanh mai có dòi, thế nhưng những nhận định trên là hoàn toàn vô căn cứ, bởi dòi không thể sinh sôi, nảy nở được khi có tác động của thuốc và hóa chất đến quả thanh mai.

Để loại bỏ các loại ấu trùng, khi mua quả thanh mai về, trước khi ăn người dân nên ngâm qua bằng nước muối loãng cho sạch.

Ngoài ra, bạn nên chọn những quả thanh mai không quá mềm, không dập nát, còn tươi. Tuy nhiên, bạn cũng không nên chọn những quả cứng vì chúng sẽ dễ bị khô và hỏng.

Sau khi mua quả thanh mai về, bạn nên ngâm với nước muối loãng để loại bỏ sâu bọ ở trong các kẽ giữa các múi.

Bên cạnh những quả thanh mai có nguồn gốc từ các vùng miền của Việt Nam còn có một khối lượng lớn nhập khẩu từ Trung Quốc về chính vì vậy bạn cần lựa chọn hàng có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng.

Một số khuyến cáo không nên ăn quả thanh mai cùng với hải sản, dưa leo, sữa sẽ dẫn đến trường hợp ngộ độc.

Những người có triệu chứng hoặc đang mắc các bệnh về túi mật, sỏi mật, sốc nhiệt màng phổi không nên sử dụng quả thanh mai.