Ăn chuối nhiều có tốt không và nên ăn bao nhiêu là đủ?

Dinh dưỡng 10/10/2022 11:50

Chuối được biết đến là loại trái cây ngon ngọt và mang lại nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Vậy ăn chuối nhiều có tốt không?

Nội dung bài viết

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chuối là một trong những loại trái cây có chứa rất nhiều calo, đường và chất xơ, mang công dụng tốt cho sức khỏe và có công dụng làm đẹp tuyệt vời. Tuy nhiên, bạn cũng cần ăn chuối đúng cách và đúng liều lượng để để tránh gây hại cho sức khỏe. Có rất nhiều người thắc mắc không biết ăn chuối nhiều có tốt không? hay ăn nhiều chuối có béo không? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc này nhé. 

An chuoi nhieu co tot khong
Ăn chuối nhiều có tốt không và ăn bao nhiêu là đủ?!

Ăn chuối nhiều có tốt cho sức khỏe không?

Chuối mang lại nhiều lợi ích rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên nó có thể trở nên nguy hiểm nếu bạn ăn quá nhiều. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bạn chỉ nên ăn khoảng 2 quả chuối mỗi ngày. Nếu bạn ăn chuối quá nhiều sẽ gây ra tình trạng rối loạn khoáng chất và vitamin trong cơ thể.

Một số nghiên cứu về thành phần dinh dưỡng của chuối cho rằng, nếu bạn ăn khoảng 43 quả chuối trong một thời gian ngắn sẽ xuất hiện tình trạng tăng kali máu. Điều này sẽ khiến nhịp tim trở nên bất thường, cơ suy yếu và thậm chí là bị tê liệt tạm thời.

An chuoi nhieu co tot khong 1
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bạn chỉ nên ăn khoảng 2 quả chuối mỗi ngày!

Việc nạp quá nhiều kali vào cơ thể cũng có thể gây ra các tổn thương cho thận. Nếu thận không thể làm việc hiệu quả để loại bỏ hàm lượng kali dư ​​thừa trong máu, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

Ăn chuối chín có tác dụng gì?

1. Ngăn ngừa ung thư hiệu quả

Một số nghiên cứu cho thấy, trong chuối chín có rất nhiều chất oxy hóa và chất chống ung thư. Ngoài ra, các nghiên cứu còn cho thấy các đốm xuất hiện trên vỏ chuối chín càng nhiều và càng đen thì khả năng chống ung thư càng cao.

Hơn nữa, chuối chín có tác dụng gấp 8 lần trong việc tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể so với các loại chuối xanh. Tuy nhiên, đối với người những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 thì nên cân nhắc khi ăn chuối chín.

An chuoi nhieu co tot khong 2
Trong chuối chín có rất nhiều chất oxy hóa và chất chống ung thư!

2. Ổn định huyết áp

Chuối chín kỹ có chứa rất nhiều kali và ít natri. Ăn chuối chín kỹ thường xuyên có thể giúp kiểm soát lưu lượng máu và loại bỏ các khối máu tắc nghẽn trong động mạch. Điều này sẽ hỗ trợ hệ thống tuần hoàn hoạt động hiệu quả, giúp ngăn ngừa nguy cơ bị đau tim và đột quỵ.

3. Tăng cường năng lượng

Hàm lượng đường và carbohydrate cao có trong chuối chín có tác dụng tăng cường năng lượng cho cơ thể một cách tự nhiên. Ăn hai quả chuối chín cũng có thể cung cấp cho bạn năng lượng tương đương với một buổi tập khoảng 90 phút. Khi mệt mỏi và mất năng lượng, bạn nên ăn hai quả chuối chín để nhanh chóng lấy lại năng lượng cho cơ thể nhé.

An chuoi nhieu co tot khong 3
Hàm lượng đường và carbohydrate trong chuối chín có tác dụng tăng cường năng lượng!

4. Ngăn ngừa thiếu máu

Chuối chín rất giàu chất sắt, giúp tăng các chỉ số máu một cách tự nhiên. Ăn chuối chín thường xuyên là một trong những cách tốt nhất để điều trị thiếu máu.

5. Giúp giảm cân

Ăn chuối giảm cân là phương pháp được nhiều chị em áp dụng, vì chuối được biết đến có tác dụng hỗ trợ giảm cân rất hiệu quả. Ăn chuối chín thường xuyên và đúng cách sẽ giúp cân bằng lượng đường trong máu và giảm nguy cơ gây béo phì, góp phần giúp bạn duy trì được vóc dáng mảnh mai, săn chắc.

An chuoi nhieu co tot khong 4
Ăn chuối giảm cân là phương pháp được nhiều chị em áp dụng!

6. Giảm táo bón

Lượng chất xơ trong chuối chín có công dụng giảm táo bón rất hiệu quả. Chất xơ có tác dụng kiểm soát nhu động ruột và loại bỏ chất thải ra khỏi hệ thống, giúp cải thiện tiêu hóa rất tốt.

7. Ăn chuối giúp đẹp da

Chuối chín cũng là một trong những loại trái cây có chứa nhiều chất dinh dưỡng nhất như vitamin A, B, C, E và các khoáng chất thiết yếu như kẽm, kali, sắt,… mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và làm đẹp da hiệu quả. 

Hàm lượng vitamin B6, C và lượng nước dồi dào trong chuối chín có tác dụng duy trì và nuôi dưỡng độ ẩm cho da. Do đó, ăn chuối chín mỗi ngày là phương pháp đơn giản giúp làm đẹp da hiệu quả. Nếu da bạn bị khô, bạn có thể nghiền chuối hoặc xay mịn để đắp lên mặt trong khoảng 30 phút rồi rửa lại bằng nước ấm để khắc phục tình trạng da khô sần của bạn nhé.

An chuoi nhieu co tot khong 5
Hàm lượng vitamin và lượng nước dồi dào có trong chuối chín có tác dụng cấp ẩm cho da!

8. Trị mụn

Vỏ chuối chín cũng là một trong những giải pháp giúp trị mụn bọc rất hiệu quả. Với cách làm đơn giản này, bạn chỉ cần sử dụng vỏ chuối chà vào vùng bị mụn đến khi vỏ chuối chuyển thành màu nâu. Sau đó rửa mặt lại bằng nước sạch, thực hiện cách này 3 lần/ ngày sẽ giúp các nốt mụn biến mất nhanh chóng đấy. Rất tiện lợi và đơn giản phải không nào?!

Hướng dẫn ăn chuối đúng cách

Không thể phủ nhận những công dụng mà chuối mang đến cho sức khỏe, tuy nhiên như đã biết, bạn không nên ăn quá nhiều chuối cùng một lúc. Dưới đây là hướng dẫn ăn chuối đúng cách để giúp bạn có thể tận dụng tối đa lợi ích của chuối mang lại:

  • Bạn chỉ nên 1-2 quả chuối mỗi ngày.
  • Không nên ăn chuối vẫn còn nhựa mà nên ăn chuối đã chín kỹ.
  • Hạn chế ăn chuối lúc đói để tránh gây ảnh hưởng đến dạ dày.
  • Không nên ăn chuối cùng với khoai tây hoặc pudding, vì sẽ gây ra các phản ứng độc hại cho cơ thể.
  • Người mắc các bệnh liên quan tới thận thì không nên ăn chuối.
  • Nên hạn chế ăn chuối nếu bạn thường xuyên bị đau đầu.
An chuoi nhieu co tot khong 6
Không nên ăn chuối vẫn còn nhựa, mà nên ăn chuối đã chín kỹ!

Trên đây là một số thông tin chia sẻ về công dụng mà chuối mang lại cũng như hướng dẫn ăn chuối đúng cách để đảm bảo tốt cho sức khỏe. Hy vọng với những thông tin hữu ích mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả đã có câu trả lời cho thắc mắc ăn chuối nhiều có tốt không, và từ đó sẽ xây dưng được một chế độ ăn chuối khoa học và tốt cho sức khỏe nhé! Chúc các chị em luôn khỏe đẹp!

TOP những mẫu cầu thang gác lửng đẹp, sang trọng và hiện đại nhất!

TOP những mẫu cầu thang gác lửng đẹp, sang trọng và hiện đại nhất!

Cầu thang gác lửng không chỉ đóng vai trò quan trọng kết nối giữa tầng trệt lên gác xép mà còn là bộ phận quan trọng có ảnh hưởng rất lớn đến thẩm mỹ của không gian nhà bạn. Vậy thiết kế sao cho đẹp mà vẫn hiện đại? Hãy cùng tìm câu trả lời ngay nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   chuối quả chuối tác dụng của quả chuối

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 6 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 6 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 6 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 3 giờ 32 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng